Почина Луис Поенцо, режисьор на първия аржентински филм, спечелил "Оскар" (ВИДЕО)

Аржентинският режисьор Луис Пуенцо, автор на наградения с „Оскар“ филм „Официалната версия“ (La historia oficial, 1985), е починал. Новината съобщи Общността на аржентинските автори (Argentores) в Instagram.

„С дълбока скръб се сбогуваме с изключителния сценарист, режисьор, продуцент и член на нашата общност, Луис Пуенцо“, се казва в публикацията.

Пуенцо е издъхнал в Буенос Айрес на 80-годишна възраст.

„Официалната версия“ спечели наградата за най-добър чуждоезичен филм през 1986 г., което го прави първият аржентински филм, спечелил „Оскар“. Пуенцо е и съавтор на сценария на филма.

„Официалната версия“ разказва за репресиите и прехвърлянето на деца на убити членове на опозицията на други семейства по време на военния режим в Аржентина (1976-1982).