Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Култура »
Почина Луис Поенцо, режисьор на първия аржентински филм, спечелил "Оскар" (ВИДЕО)

22 Април, 2026 12:43 671 1

  • почина-
  • луис поенцо-
  • режисьор-
  • аржентински филм-
  • оскар

Снимка: Интернет
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Аржентинският режисьор Луис Пуенцо, автор на наградения с „Оскар“ филм „Официалната версия“ (La historia oficial, 1985), е починал. Новината съобщи Общността на аржентинските автори (Argentores) в Instagram.

„С дълбока скръб се сбогуваме с изключителния сценарист, режисьор, продуцент и член на нашата общност, Луис Пуенцо“, се казва в публикацията.

Пуенцо е издъхнал в Буенос Айрес на 80-годишна възраст.

„Официалната версия“ спечели наградата за най-добър чуждоезичен филм през 1986 г., което го прави първият аржентински филм, спечелил „Оскар“. Пуенцо е и съавтор на сценария на филма.

„Официалната версия“ разказва за репресиите и прехвърлянето на деца на убити членове на опозицията на други семейства по време на военния режим в Аржентина (1976-1982).


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Винкело

    1 0 Отговор
    Нашите "режисьори" могат да спят спокойно. За тях такава вест няма да чуем.

    12:50 22.04.2026