Внезапно си отиде композиторът Кирил Икономов

16 Април, 2026 12:15 568 4

  • кирил икономов-
  • мая нешкова-
  • композитор-
  • почина-
  • внезапна смърт

Мая Нешкова съобщи за кончината на съпруга си в социалната мрежа

Снимка: Facebook
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Късно снощи е починал композиторът Кирил Икономов. Лошата вест съобщи съпругата му Мая Нешкова в публикация във Facebook преди минути.

"Снощи внезапно си отиде моето момче. Маестро Кирил Икономов. Моето всичко...", написа единствено певицата, като моментално под публикацията ѝ заваляха стотици жалейки и съболезнования.

Кирил Икономов е български композитор и аранжор, свързан с развитието на популярната и естрадна музика в България от края на XX век. Роден е през 1954-та година, като музикалният му път започва с класическо образование, а по-късно се насочва към композиция и работа в сферата на естрадата.

Икономов е автор на редица песни, изпълнявани основно от съпругата му Мая Нешкова, сред които едни от най-разпознаваемите заглавия в репертоара ѝ – „Честит рожден ден“, „Щастие с пари не се купува“, „Конче вихрогонче“ и „Злато мое“.

В кариерата си композиторът участва в редица музикални проекти, концертни програми и записи за Българското национално радио и телевизия. Песните му са звучали на фестивали като „Златният Орфей“ и други национални форуми, където получават признание от публика и професионална общност. За приноса си към българската музика той е удостояван с отличия от културни институции и организации.

Поклон пред паметта му!


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    2 1 Отговор
    Крумчо , да почерпиш бате !!!

    12:23 16.04.2026

  • 2 Венци

    4 2 Отговор
    И колко ВНЕЗАПНО да си е отишъл, като е на 72 ?

    12:25 16.04.2026

  • 3 Млад любовник

    2 1 Отговор
    Най-вероятно го е убила заради застраховката и имотите.

    Коментиран от #4

    12:25 16.04.2026

  • 4 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Млад любовник":

    И котките ....??!

    12:28 16.04.2026