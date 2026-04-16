Внезапно си отиде композиторът Кирил Икономов

Късно снощи е починал композиторът Кирил Икономов. Лошата вест съобщи съпругата му Мая Нешкова в публикация във Facebook преди минути.

"Снощи внезапно си отиде моето момче. Маестро Кирил Икономов. Моето всичко...", написа единствено певицата, като моментално под публикацията ѝ заваляха стотици жалейки и съболезнования.

Кирил Икономов е български композитор и аранжор, свързан с развитието на популярната и естрадна музика в България от края на XX век. Роден е през 1954-та година, като музикалният му път започва с класическо образование, а по-късно се насочва към композиция и работа в сферата на естрадата.

Икономов е автор на редица песни, изпълнявани основно от съпругата му Мая Нешкова, сред които едни от най-разпознаваемите заглавия в репертоара ѝ – „Честит рожден ден“, „Щастие с пари не се купува“, „Конче вихрогонче“ и „Злато мое“.

В кариерата си композиторът участва в редица музикални проекти, концертни програми и записи за Българското национално радио и телевизия. Песните му са звучали на фестивали като „Златният Орфей“ и други национални форуми, където получават признание от публика и професионална общност. За приноса си към българската музика той е удостояван с отличия от културни институции и организации.

Поклон пред паметта му!