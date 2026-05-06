Reuters: ВСУ извадиха от строя втората по големина руска рафинерия "Кириши" на 800 км от границата
  Тема: Украйна

6 Май, 2026 07:19, обновена 6 Май, 2026 07:30

Тя е ключов доставчик на дизелово гориво за вътрешния и експортния пазар

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Втората по големина петролна рафинерия в Русия, Кириши, е спряла рафинирането, след като украински удари с дронове са повредили три от четирите ѝ дестилационни агрегата за суров петрол (CDU), съобщава Ройтерс.

Като част от нарастващия брой атаки с дронове на далечни разстояния, Украйна е насочила атаките си срещу руската петролна индустрия през последните два месеца – от тръбопроводи и пристанища до рафинерии и танкери – в опит да подкопае военните усилия на Русия за милиарди долари.

Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко заяви, че рафинерията Кириши, официално известна като Киришинефтеоргсинтез, е била обект на атака и че в индустриалната зона на град Кириши е избухнал пожар. Два източника, пожелали анонимност пред Ройтерс, отбелязаха, че атаката с дрон е повредила три от четирите първични дестилационни агрегата на рафинерията.

Устройствата за първична дестилация са основна част от всяка рафинерия и без тях рафинерията не може да работи, отбелязват журналистите.

Русия нарича подобни атаки тероризъм. Украйна обаче подчертава, че го прави, за да се защити. Нефтената рафинерия Кириши, разположена на около 800 километра от украинската граница, е била атакувана от украински дронове няколко пъти тази година.

Източниците обясниха, че е трудно да се оцени времето, необходимо за ремонт на повредените агрегати, добавяйки, че са повредени и няколко вторични агрегата.

Рафинерията има капацитет от 20 милиона метрични тона. През последните години тя е преработвала приблизително 18 милиона тона годишно, което представлява около 7% от обема на рафиниране на петрол в Русия. Рафинерията е ключов доставчик на дизелово гориво за вътрешния и експортния пазар.

По-рано бе съобщено, че ракети „Фламинго“ са повредили цеховете на рафинерията в Чебоксари. Освен това е регистриран мащабен пожар както вътре, така и отвън.

Възстановяването на рафинерията в Туапсе може да струва на Русия 5 милиарда долара. Серия от удари по големи руски петролни терминали в края на март и началото на април струва на Русия приблизително 2,2 милиарда долара загубени приходи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 име

    47 22 Отговор
    За кой от началото на войната, щото още от 2023 слушаме как ежедневно ЩЕ се унищожават руски рафинерии, ЩЕ свършва нафтата за танковете, ЩЕ няма и за тракторите, няма с какво да орат, ЩЕ ги наляга глад ушанките, ЩЕ ЩЕ ЩЕ... Я вижте нещо бандерите да не са освободили пак Купянск, че близките месеци не сте го разтягали тоя локум.

    Коментиран от #90

    07:34 06.05.2026

  • 4 Сатана Z

    26 26 Отговор
    До къде се докара бункерното от Киев за два дня!

    Коментиран от #8, #30, #58

    07:34 06.05.2026

  • 5 име

    20 33 Отговор
    А Зеленски още, че на парада на калния площад за ден позора ще осигури безплатна заря!

    Коментиран от #27

    07:35 06.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Наблюдател

    55 21 Отговор
    ВСУ се ползват за параван. Всъщност реваншисти от ЕС, колониалисти, вегани, недоубити фашисти и техните потомци живеят есе още с мокрите си сънища да превземат Русия. Прайдовска работа.

    Коментиран от #89, #92

    07:36 06.05.2026

  • 8 име

    20 27 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Така е, 12 година бакшиша боксува в донбас и се крие по мазетата зад урал!

    Коментиран от #15

    07:36 06.05.2026

  • 9 Спрете се

    23 11 Отговор
    С тия стари, мухлясали подвизи на зеленото чудовище!
    Тръмп поздрави ли ни за празника? Толкова му помагаме. Снощи имаше голямо движение и шум от самолетите!

    07:37 06.05.2026

  • 10 Шопо

    29 18 Отговор
    Путин е страхливец, ако Нетаняхо беше президент на Русия щеше да изравни със земята Киев.

    Коментиран от #35

    07:37 06.05.2026

  • 11 Путин

    15 22 Отговор
    Важното е че ботокса е дьлбоко покрит в бункера.

    Коментиран от #14

    07:37 06.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Наблюдател

    14 17 Отговор

    До коментар #11 от "Путин":

    Под миндера се крие от 2022 и лъже копейките, че всичко е па план, па крафик, те си верват!

    07:39 06.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Презвитер Козма

    13 17 Отговор
    То остана ли нещо в смехдържата с ресурсите, Зеленски им запали всичко!

    Коментиран от #19

    07:39 06.05.2026

  • 17 ами

    23 7 Отговор
    евала - има още 29 големи и средни рафинерии и русия ще развее бяло знаме, малките не е ясно колко са, победата е наблизо още има няма три години

    07:39 06.05.2026

  • 18 Шопо

    11 19 Отговор
    Но трябва да признаем, че от втарая остана само леш и скрап по канавките украински.

    07:41 06.05.2026

  • 19 ами

    16 3 Отговор

    До коментар #16 от "Презвитер Козма":

    нали - ха ха ха - и ракетите им свършиха и войската и парите

    07:41 06.05.2026

  • 20 Днес, главния ганев

    18 6 Отговор
    Бележи рекорд.
    Всичко, каквото му мина през замъгления поглед- ново, старо го изсипа, да ни просвещава.

    Коментиран от #40

    07:42 06.05.2026

  • 21 извадили ууукрите...

    12 4 Отговор
    епилираните си розови бузки, хахаха

    07:42 06.05.2026

  • 22 Степан

    11 9 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Чудесно се справят храбрите бандери , вече по 34 хиляди идват при мен всеки месец. А оцелелите са пред Москва, нали?

    07:42 06.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Фламинго

    9 16 Отговор
    летите Фламинго на русской земли...ша ляля ляля...на 9май ще има почетен полет на украински дрон над червения площад.Участниците в парада,ще отдадат чест в името на бъдещия парад на победата на Украина на същият червен площад.

    Коментиран от #51

    07:43 06.05.2026

  • 25 Си Дзън

    18 8 Отговор
    Наркомански изпълнения
    За друго ги небива укрите

    07:43 06.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Жалко за Готвача

    8 17 Отговор

    До коментар #5 от "име":

    Някой може ли да ми обясни защо чучело то ВВП чака 5 година да ударят по Червения площад та тогава той да "отговори" реципрочно!? Що за цирк разиграва този недораслек на гьрба на заблудения руски народ?!

    Коментиран от #63

    07:45 06.05.2026

  • 28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 5 Отговор
    НЕБЕТО НАД ПОЛИГОНА КАПУСТИН ЯР НА ВКС РФ
    ...... Е ЗАТВОРЕНО ЗА 1 СЕДМИЦА ...
    .... ОТ ТАМ ЛЕТЯТ ОРЕШНИЦИ

    Коментиран от #87

    07:46 06.05.2026

  • 29 Даскала

    8 17 Отговор
    Втарая немое опази втарая по големина рафинерия! Зелeто и нея закри!

    07:46 06.05.2026

  • 30 К.о.т.А.К.А. 🐱

    16 4 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Иран за 3 дня, а, хахахах

    07:47 06.05.2026

  • 31 Скоро ще извадят и Украйна,

    14 3 Отговор
    натам отиват нещата!? Колкото по мърдат, толкова по ще им влиза, явно са мазохисти!?

    07:48 06.05.2026

  • 32 Мунчу

    3 3 Отговор
    Путин дае ногу леп на ВАЗ Толиати!

    07:51 06.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Гориил

    30 8 Отговор
    Атаките срещу руските петролни рафинерии по същество се извършват от Европа, която е на ръба на енергийна пропаст. Брюксел знае, че Москва е забранила доставките на руски петрол за Европа (само със специално разрешение от руското правителство, което е практически невъзможно да се получи и на практика се равнява на блокада и изолация). Вие изливате гнева си върху свещената крава, която дава вкусно мляко, и бика, който дава прясно месо.

    Коментиран от #91

    07:54 06.05.2026

  • 35 истината преди всичко

    4 6 Отговор

    До коментар #10 от "Шопо":

    Дали е от страх или е от надеждата пак да продава на тези от НАТО с които днес уж воюва (не той и не тези от свитата му разбира се)? Този беше ясен (но не на всички)още с отговора за подводнищата "ами потьна"!

    07:55 06.05.2026

  • 36 Българин

    8 11 Отговор
    Зеленски подпали ватняците.

    07:55 06.05.2026

  • 37 Гориил

    27 6 Отговор
    Скоро ще започнете да унищожавате източници на чист въздух и питейна вода, просто защото не са ваши и нямате как да ги откраднете.

    07:55 06.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Гук

    4 7 Отговор
    Радвам се.

    07:56 06.05.2026

  • 40 Цензор Ганю от Шуменския ПУЦ

    9 5 Отговор

    До коментар #20 от "Днес, главния ганев":

    пак е прибрал некое шекелче да ни вкарва в правия наглосаксонски път

    07:58 06.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Дзак

    11 3 Отговор
    Как пък Ройтерс има източници там? Или са знаели предварително.

    07:59 06.05.2026

  • 44 Чудесни новини

    7 10 Отговор
    Браво!
    Киев за три дни, урааааяаа....

    08:01 06.05.2026

  • 45 Тече ли нафтата?

    8 7 Отговор
    Блатари мръсни.

    08:02 06.05.2026

  • 46 копейка с чалма

    5 6 Отговор
    Няма значение!
    Ние на 9ти откриваме
    парада на победата!

    Коментиран от #50

    08:02 06.05.2026

  • 47 Ами

    5 5 Отговор
    Ще го поправят руснаците и нова ще направят ако трябва,ама Дончо им каза на бандерите ясно,че продължават връщат от подарените им руски територии и се вижда,че Бисмарк е прав и първите предложения на руснаците са най изгодни:)))

    08:02 06.05.2026

  • 48 Дон Корлеоне

    6 5 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    08:03 06.05.2026

  • 49 Зелeто

    4 2 Отговор
    Братя руси, сдавайте ся быстрее, чи имами да уреждами сметки и с уранците! И там има петролни складчета!

    08:04 06.05.2026

  • 50 Ами

    9 2 Отговор

    До коментар #46 от "копейка с чалма":

    То и ти на националния ти празник 3 март пак руска победа празнува:)))))

    08:04 06.05.2026

  • 51 Мишел

    5 5 Отговор

    До коментар #24 от "Фламинго":

    Нищо украинско няма да има на 9-ти май на Червения площад, защото на полигон Капустин яр десетина Орешника са готови за старт.

    08:05 06.05.2026

  • 52 Слава на

    7 7 Отговор
    Зеленски!

    Коментиран от #67

    08:06 06.05.2026

  • 53 защо

    6 2 Отговор
    Милене, питай Ройтерс, какви са прогнозите за 10-ти и 11-ти май.

    08:06 06.05.2026

  • 54 Мишкел

    8 4 Отговор
    Путин сънува кошмари заряди украинците.
    Пътник е

    08:07 06.05.2026

  • 55 УКРАЙНА ПОБЕЖДАВА

    7 4 Отговор
    -25% територия и -50% население. Слава.

    08:09 06.05.2026

  • 56 Копейки,

    8 4 Отговор
    Украйна печели войната.Преориентирайте се овреме.

    Коментиран от #59, #65

    08:10 06.05.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Обективен

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    За къде да бърза. Ще ви мъчи докато сте живи. Къс по къс

    08:11 06.05.2026

  • 59 НАБЛЮДАТЕЛ

    3 2 Отговор

    До коментар #56 от "Копейки,":

    Върнахте ли си вече Донбас?

    Коментиран от #64

    08:12 06.05.2026

  • 60 Гориил

    18 3 Отговор

    До коментар #42 от "Т Живков":

    Танковите армии на Гудериан губят битката за Москва през 1941 г. не защото на Германия липсват танкове, а защото танковата му армада е останала без гориво на 40 километра от съветската столица. Резервоарите за гориво на германските танкове са напълно празни, а снабдяването с резерви е блокирано от армия от руски партизани, които унищожават 200 германски влака (приблизително по 40 цистерни всеки).Стотици танкове и бронирани коли от армията на Гудериан замръзнаха в горите на Смоленск, Нар-Фоминск, Можайск, Елня, Клин и Волоколамск. За Берлин това беше нечуван позор и унижение.

    08:12 06.05.2026

  • 61 Zaxaрова

    6 4 Отговор
    Няма край руският позор!

    08:13 06.05.2026

  • 62 БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАТ КОНФЛИКТА

    6 5 Отговор
    С подобни атаки, а ще страда окраина.

    08:13 06.05.2026

  • 63 Да знаеш

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "Жалко за Готвача":

    ВВП-то няма карти. Слаби са му карачките, завалията!

    08:14 06.05.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Така е

    5 1 Отговор

    До коментар #56 от "Копейки,":

    Р. Радев пак зае грешната страна!

    08:17 06.05.2026

  • 66 Руснак

    6 5 Отговор
    Путин е поZор.

    Коментиран от #80

    08:17 06.05.2026

  • 67 ами

    4 4 Отговор

    До коментар #52 от "Слава на":

    слава - таз година изпроси 90 милиарда ама му трябват още 20, източи сметките на европа

    Коментиран от #69, #71

    08:17 06.05.2026

  • 68 ДНЕШНИТЕ ЕВРОУПРАВЛЯВАЩИ

    3 3 Отговор
    Трябва да идатна парада след три дни, за да си припомнят какво се е случило на дядовците им.

    Коментиран от #75

    08:18 06.05.2026

  • 69 Ами

    3 3 Отговор

    До коментар #67 от "ами":

    Пусин колко източи...толкова, че бърка вече по джобовете на клетите руснаци... че и нета им спря.. тавариш другарке?

    08:22 06.05.2026

  • 70 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    5 2 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    Коментиран от #72

    08:22 06.05.2026

  • 71 Ол1гофрен,

    3 1 Отговор

    До коментар #67 от "ами":

    90 милиарда евро са под 2% от БВП на ЕС.

    08:23 06.05.2026

  • 72 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #70 от "НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ":

    Прочети статията.

    Коментиран от #77

    08:24 06.05.2026

  • 73 Мишел

    3 4 Отговор
    Луфтханза има голям увеличаващ се недостиг на горива, отменя много полети и търси авиогориво по цял свят. Преговаря с Израел, Австралия и Индия за доставки, но Русия е под санкции.

    08:24 06.05.2026

  • 74 Гресирана ватенка

    3 2 Отговор
    Копейките груххтят 😁

    08:25 06.05.2026

  • 75 Точно

    4 3 Отговор

    До коментар #68 от "ДНЕШНИТЕ ЕВРОУПРАВЛЯВАЩИ":

    Путлер иска да повтори "подвизите" на Хитлер. И Хитлер правеше помпозни паради.Русия никой не я нападали.Тя е агресора, тя разполага в Белоруската ЯО.Исторически тя е винаги агресора.

    Коментиран от #79

    08:25 06.05.2026

  • 76 кириши

    0 0 Отговор
    мириши!

    08:26 06.05.2026

  • 77 ТОВА ЛИ Е

    3 1 Отговор

    До коментар #72 от "Ами":

    Успеха на Зеленски?

    08:26 06.05.2026

  • 78 УдоМача

    3 1 Отговор
    Супер! Докато Пут-пки-пки пипа меко ще е така...

    Коментиран от #81

    08:27 06.05.2026

  • 79 ПО ТОЧНО

    2 0 Отговор

    До коментар #75 от "Точно":

    Да се се разходят из Русия да намерят гробовете на дядовците си.

    08:27 06.05.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 викаш

    0 1 Отговор

    До коментар #78 от "УдоМача":

    искаш твърд?

    08:31 06.05.2026

  • 82 Аз съм веган

    2 0 Отговор
    Сигурно не им е трябвала

    08:31 06.05.2026

  • 83 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 1 Отговор
    Всеки ден четем как руската индустрия ще фалира, ама то някак се все не се случва.Новините са повдигане духа на ВСУ, или каквото е останало от нея

    Коментиран от #85

    08:31 06.05.2026

  • 84 лява

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Боко":

    или дясна

    08:32 06.05.2026

  • 85 пусане

    1 1 Отговор

    До коментар #83 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    как е в рушия

    08:33 06.05.2026

  • 86 ЕНЕРГИЙНАТА КРИЗА

    2 2 Отговор
    Не е в Русия, Китай или Индия. Британците отно подтикват европейците към саморазрушение.

    Коментиран от #88

    08:34 06.05.2026

  • 87 в твоя

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    курушник

    08:34 06.05.2026

  • 88 в каверната ти

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "ЕНЕРГИЙНАТА КРИЗА":

    самоунижение

    08:35 06.05.2026

  • 89 куколд

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Наблюдател":

    обичаш хумилацията на матушката ти 🤡

    08:36 06.05.2026

  • 90 ФАКТ

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    Що не могат да превземат руските области на Украйна, га лош?

    08:36 06.05.2026

  • 91 Пришелец

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Гориил":

    Първата съветска бомбардировка се случва през 1941 година, въпреки че България, макар и член на Тристранния пакт, не обявява война на Съветския съюз. В нощта на 22 юни 1941 година, съветски бомбардировач атакува град Добрич – събитие, което остава в сянка на ключовия за Москва ден, когато Хитлер започва операция "Барбароса" и нападението над Съветския съюз.(Цитирам "Факти"от 14 Септември, 2024 19:45)Ето го основанието и отговорът на Съюзника ни.

    08:36 06.05.2026

  • 92 666

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Наблюдател":

    юа й ка ти на магистралата иска да превземе Русия.

    08:37 06.05.2026

  • 93 Начо

    0 0 Отговор
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Сега кой ще ги спасява от Украйна

    08:41 06.05.2026

