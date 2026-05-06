Reuters: ВСУ извадиха от строя втората по големина руска рафинерия "Кириши" на 800 км от границата

Втората по големина петролна рафинерия в Русия, Кириши, е спряла рафинирането, след като украински удари с дронове са повредили три от четирите ѝ дестилационни агрегата за суров петрол (CDU), съобщава Ройтерс.
Като част от нарастващия брой атаки с дронове на далечни разстояния, Украйна е насочила атаките си срещу руската петролна индустрия през последните два месеца – от тръбопроводи и пристанища до рафинерии и танкери – в опит да подкопае военните усилия на Русия за милиарди долари.
Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко заяви, че рафинерията Кириши, официално известна като Киришинефтеоргсинтез, е била обект на атака и че в индустриалната зона на град Кириши е избухнал пожар. Два източника, пожелали анонимност пред Ройтерс, отбелязаха, че атаката с дрон е повредила три от четирите първични дестилационни агрегата на рафинерията.
Устройствата за първична дестилация са основна част от всяка рафинерия и без тях рафинерията не може да работи, отбелязват журналистите.
Русия нарича подобни атаки тероризъм. Украйна обаче подчертава, че го прави, за да се защити. Нефтената рафинерия Кириши, разположена на около 800 километра от украинската граница, е била атакувана от украински дронове няколко пъти тази година.
Източниците обясниха, че е трудно да се оцени времето, необходимо за ремонт на повредените агрегати, добавяйки, че са повредени и няколко вторични агрегата.
Рафинерията има капацитет от 20 милиона метрични тона. През последните години тя е преработвала приблизително 18 милиона тона годишно, което представлява около 7% от обема на рафиниране на петрол в Русия. Рафинерията е ключов доставчик на дизелово гориво за вътрешния и експортния пазар.
По-рано бе съобщено, че ракети „Фламинго“ са повредили цеховете на рафинерията в Чебоксари. Освен това е регистриран мащабен пожар както вътре, така и отвън.
Възстановяването на рафинерията в Туапсе може да струва на Русия 5 милиарда долара. Серия от удари по големи руски петролни терминали в края на март и началото на април струва на Русия приблизително 2,2 милиарда долара загубени приходи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 име
Коментиран от #90
07:34 06.05.2026
4 Сатана Z
Коментиран от #8, #30, #58
07:34 06.05.2026
5 име
Коментиран от #27
07:35 06.05.2026
7 Наблюдател
Коментиран от #89, #92
07:36 06.05.2026
8 име
До коментар #4 от "Сатана Z":Така е, 12 година бакшиша боксува в донбас и се крие по мазетата зад урал!
Коментиран от #15
07:36 06.05.2026
9 Спрете се
Тръмп поздрави ли ни за празника? Толкова му помагаме. Снощи имаше голямо движение и шум от самолетите!
07:37 06.05.2026
10 Шопо
Коментиран от #35
07:37 06.05.2026
11 Путин
Коментиран от #14
07:37 06.05.2026
14 Наблюдател
До коментар #11 от "Путин":Под миндера се крие от 2022 и лъже копейките, че всичко е па план, па крафик, те си верват!
07:39 06.05.2026
16 Презвитер Козма
Коментиран от #19
07:39 06.05.2026
17 ами
07:39 06.05.2026
18 Шопо
07:41 06.05.2026
19 ами
До коментар #16 от "Презвитер Козма":нали - ха ха ха - и ракетите им свършиха и войската и парите
07:41 06.05.2026
20 Днес, главния ганев
Всичко, каквото му мина през замъгления поглед- ново, старо го изсипа, да ни просвещава.
07:42 06.05.2026
21 извадили ууукрите...
07:42 06.05.2026
22 Степан
До коментар #12 от "Последния Софиянец":Чудесно се справят храбрите бандери , вече по 34 хиляди идват при мен всеки месец. А оцелелите са пред Москва, нали?
07:42 06.05.2026
24 Фламинго
Коментиран от #51
07:43 06.05.2026
25 Си Дзън
За друго ги небива укрите
07:43 06.05.2026
27 Жалко за Готвача
До коментар #5 от "име":Някой може ли да ми обясни защо чучело то ВВП чака 5 година да ударят по Червения площад та тогава той да "отговори" реципрочно!? Що за цирк разиграва този недораслек на гьрба на заблудения руски народ?!
Коментиран от #63
07:45 06.05.2026
28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...... Е ЗАТВОРЕНО ЗА 1 СЕДМИЦА ...
.... ОТ ТАМ ЛЕТЯТ ОРЕШНИЦИ
Коментиран от #87
07:46 06.05.2026
29 Даскала
07:46 06.05.2026
30 К.о.т.А.К.А. 🐱
До коментар #4 от "Сатана Z":Иран за 3 дня, а, хахахах
07:47 06.05.2026
31 Скоро ще извадят и Украйна,
07:48 06.05.2026
32 Мунчу
07:51 06.05.2026
34 Гориил
Коментиран от #91
07:54 06.05.2026
35 истината преди всичко
До коментар #10 от "Шопо":Дали е от страх или е от надеждата пак да продава на тези от НАТО с които днес уж воюва (не той и не тези от свитата му разбира се)? Този беше ясен (но не на всички)още с отговора за подводнищата "ами потьна"!
07:55 06.05.2026
36 Българин
07:55 06.05.2026
37 Гориил
07:55 06.05.2026
39 Гук
07:56 06.05.2026
40 Цензор Ганю от Шуменския ПУЦ
До коментар #20 от "Днес, главния ганев":пак е прибрал некое шекелче да ни вкарва в правия наглосаксонски път
07:58 06.05.2026
43 Дзак
07:59 06.05.2026
44 Чудесни новини
Киев за три дни, урааааяаа....
08:01 06.05.2026
45 Тече ли нафтата?
08:02 06.05.2026
46 копейка с чалма
Ние на 9ти откриваме
парада на победата!
Коментиран от #50
08:02 06.05.2026
47 Ами
08:02 06.05.2026
48 Дон Корлеоне
08:03 06.05.2026
49 Зелeто
08:04 06.05.2026
50 Ами
До коментар #46 от "копейка с чалма":То и ти на националния ти празник 3 март пак руска победа празнува:)))))
08:04 06.05.2026
51 Мишел
До коментар #24 от "Фламинго":Нищо украинско няма да има на 9-ти май на Червения площад, защото на полигон Капустин яр десетина Орешника са готови за старт.
08:05 06.05.2026
52 Слава на
Коментиран от #67
08:06 06.05.2026
53 защо
08:06 06.05.2026
54 Мишкел
Пътник е
08:07 06.05.2026
55 УКРАЙНА ПОБЕЖДАВА
08:09 06.05.2026
56 Копейки,
Коментиран от #59, #65
08:10 06.05.2026
58 Обективен
До коментар #4 от "Сатана Z":За къде да бърза. Ще ви мъчи докато сте живи. Къс по къс
08:11 06.05.2026
59 НАБЛЮДАТЕЛ
До коментар #56 от "Копейки,":Върнахте ли си вече Донбас?
Коментиран от #64
08:12 06.05.2026
60 Гориил
До коментар #42 от "Т Живков":Танковите армии на Гудериан губят битката за Москва през 1941 г. не защото на Германия липсват танкове, а защото танковата му армада е останала без гориво на 40 километра от съветската столица. Резервоарите за гориво на германските танкове са напълно празни, а снабдяването с резерви е блокирано от армия от руски партизани, които унищожават 200 германски влака (приблизително по 40 цистерни всеки).Стотици танкове и бронирани коли от армията на Гудериан замръзнаха в горите на Смоленск, Нар-Фоминск, Можайск, Елня, Клин и Волоколамск. За Берлин това беше нечуван позор и унижение.
08:12 06.05.2026
61 Zaxaрова
08:13 06.05.2026
62 БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАТ КОНФЛИКТА
08:13 06.05.2026
63 Да знаеш
До коментар #27 от "Жалко за Готвача":ВВП-то няма карти. Слаби са му карачките, завалията!
08:14 06.05.2026
65 Така е
До коментар #56 от "Копейки,":Р. Радев пак зае грешната страна!
08:17 06.05.2026
66 Руснак
Коментиран от #80
08:17 06.05.2026
67 ами
До коментар #52 от "Слава на":слава - таз година изпроси 90 милиарда ама му трябват още 20, източи сметките на европа
Коментиран от #69, #71
08:17 06.05.2026
68 ДНЕШНИТЕ ЕВРОУПРАВЛЯВАЩИ
Коментиран от #75
08:18 06.05.2026
69 Ами
До коментар #67 от "ами":Пусин колко източи...толкова, че бърка вече по джобовете на клетите руснаци... че и нета им спря.. тавариш другарке?
08:22 06.05.2026
70 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
Коментиран от #72
08:22 06.05.2026
71 Ол1гофрен,
До коментар #67 от "ами":90 милиарда евро са под 2% от БВП на ЕС.
08:23 06.05.2026
72 Ами
До коментар #70 от "НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ":Прочети статията.
Коментиран от #77
08:24 06.05.2026
73 Мишел
08:24 06.05.2026
74 Гресирана ватенка
08:25 06.05.2026
75 Точно
До коментар #68 от "ДНЕШНИТЕ ЕВРОУПРАВЛЯВАЩИ":Путлер иска да повтори "подвизите" на Хитлер. И Хитлер правеше помпозни паради.Русия никой не я нападали.Тя е агресора, тя разполага в Белоруската ЯО.Исторически тя е винаги агресора.
Коментиран от #79
08:25 06.05.2026
76 кириши
08:26 06.05.2026
77 ТОВА ЛИ Е
До коментар #72 от "Ами":Успеха на Зеленски?
08:26 06.05.2026
78 УдоМача
Коментиран от #81
08:27 06.05.2026
79 ПО ТОЧНО
До коментар #75 от "Точно":Да се се разходят из Русия да намерят гробовете на дядовците си.
08:27 06.05.2026
81 викаш
До коментар #78 от "УдоМача":искаш твърд?
08:31 06.05.2026
82 Аз съм веган
08:31 06.05.2026
83 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #85
08:31 06.05.2026
84 лява
До коментар #80 от "Боко":или дясна
08:32 06.05.2026
85 пусане
До коментар #83 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":как е в рушия
08:33 06.05.2026
86 ЕНЕРГИЙНАТА КРИЗА
Коментиран от #88
08:34 06.05.2026
87 в твоя
До коментар #28 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":курушник
08:34 06.05.2026
88 в каверната ти
До коментар #86 от "ЕНЕРГИЙНАТА КРИЗА":самоунижение
08:35 06.05.2026
89 куколд
До коментар #7 от "Наблюдател":обичаш хумилацията на матушката ти 🤡
08:36 06.05.2026
90 ФАКТ
До коментар #3 от "име":Що не могат да превземат руските области на Украйна, га лош?
08:36 06.05.2026
91 Пришелец
До коментар #34 от "Гориил":Първата съветска бомбардировка се случва през 1941 година, въпреки че България, макар и член на Тристранния пакт, не обявява война на Съветския съюз. В нощта на 22 юни 1941 година, съветски бомбардировач атакува град Добрич – събитие, което остава в сянка на ключовия за Москва ден, когато Хитлер започва операция "Барбароса" и нападението над Съветския съюз.(Цитирам "Факти"от 14 Септември, 2024 19:45)Ето го основанието и отговорът на Съюзника ни.
08:36 06.05.2026
92 666
До коментар #7 от "Наблюдател":юа й ка ти на магистралата иска да превземе Русия.
08:37 06.05.2026
93 Начо
Сега кой ще ги спасява от Украйна
08:41 06.05.2026