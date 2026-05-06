Reuters: ВСУ извадиха от строя втората по големина руска рафинерия "Кириши" на 800 км от границата

Втората по големина петролна рафинерия в Русия, Кириши, е спряла рафинирането, след като украински удари с дронове са повредили три от четирите ѝ дестилационни агрегата за суров петрол (CDU), съобщава Ройтерс.

Като част от нарастващия брой атаки с дронове на далечни разстояния, Украйна е насочила атаките си срещу руската петролна индустрия през последните два месеца – от тръбопроводи и пристанища до рафинерии и танкери – в опит да подкопае военните усилия на Русия за милиарди долари.

Още новини от Украйна

Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко заяви, че рафинерията Кириши, официално известна като Киришинефтеоргсинтез, е била обект на атака и че в индустриалната зона на град Кириши е избухнал пожар. Два източника, пожелали анонимност пред Ройтерс, отбелязаха, че атаката с дрон е повредила три от четирите първични дестилационни агрегата на рафинерията.

Устройствата за първична дестилация са основна част от всяка рафинерия и без тях рафинерията не може да работи, отбелязват журналистите.

Русия нарича подобни атаки тероризъм. Украйна обаче подчертава, че го прави, за да се защити. Нефтената рафинерия Кириши, разположена на около 800 километра от украинската граница, е била атакувана от украински дронове няколко пъти тази година.

Източниците обясниха, че е трудно да се оцени времето, необходимо за ремонт на повредените агрегати, добавяйки, че са повредени и няколко вторични агрегата.

Рафинерията има капацитет от 20 милиона метрични тона. През последните години тя е преработвала приблизително 18 милиона тона годишно, което представлява около 7% от обема на рафиниране на петрол в Русия. Рафинерията е ключов доставчик на дизелово гориво за вътрешния и експортния пазар.

По-рано бе съобщено, че ракети „Фламинго“ са повредили цеховете на рафинерията в Чебоксари. Освен това е регистриран мащабен пожар както вътре, така и отвън.

Възстановяването на рафинерията в Туапсе може да струва на Русия 5 милиарда долара. Серия от удари по големи руски петролни терминали в края на март и началото на април струва на Русия приблизително 2,2 милиарда долара загубени приходи.