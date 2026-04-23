Почина основателят на британската група Traffic Дейв Мейсън

Почина основателят на британската група Traffic Дейв Мейсън

23 Април, 2026 12:47 702 1

Мейсън е отменил турне преди две години поради здравословни проблеми

Почина основателят на британската група Traffic Дейв Мейсън - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дейв Мейсън, член-основател на британската група Traffic и сайдмен на The Rolling Stones, почина на 80-годишна възраст, съобщи списание Variety.

Според изданието, мениджърът на музиканта е обявил новината за смъртта му. Отбелязва се, че Мейсън е отменил турне преди две години поради здравословни проблеми.

Мейсън основава Traffic през 1967 г. със Стив Уинууд, Джим Капалди и Крис Ууд.

Две години по-късно той напуска групата и става сайдмен на The Rolling Stones. Мейсън осъществява и солова кариера, издавайки няколко албума през 70-те и 80-те години на миналия век. Той печели слава с хитовете „Feelin' Alright“ и „We Just Disagree“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А бе

    0 0 Отговор
    Що са сложили снимката на любо дилов?

    13:26 23.04.2026