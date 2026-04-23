Почина основателят на британската група Traffic Дейв Мейсън

Дейв Мейсън, член-основател на британската група Traffic и сайдмен на The Rolling Stones, почина на 80-годишна възраст, съобщи списание Variety.

Според изданието, мениджърът на музиканта е обявил новината за смъртта му. Отбелязва се, че Мейсън е отменил турне преди две години поради здравословни проблеми.

Мейсън основава Traffic през 1967 г. със Стив Уинууд, Джим Капалди и Крис Ууд.

Две години по-късно той напуска групата и става сайдмен на The Rolling Stones. Мейсън осъществява и солова кариера, издавайки няколко албума през 70-те и 80-те години на миналия век. Той печели слава с хитовете „Feelin' Alright“ и „We Just Disagree“.