Отиде си Алекс Лигъртууд - един от най-великите гласове

Светът на музиката загуби една от емблематичните си фигури. Алекс Лигъртууд, известен с дългогодишното си участие в групата Santana, е починал на 79-годишна възраст, съобщават международните агенции, цитирани от marica.bg.

Новината беше потвърдена от съпругата му Шон Броган, която сподели, че музикантът е издъхнал в съня си – едва две седмици след последната си поява на сцена.

Той остава активен до самия край – нещо, което рядко се среща дори сред най-големите артисти.

Роден в Глазгоу, Лигъртууд изгражда впечатляваща кариера, продължила повече от шест десетилетия. Той не е само певец, но и талантлив китарист и барабанист, силно повлиян от соул музиката.

Най-значимият период от кариерата му несъмнено е сътрудничеството му с Карлос Сантана. В продължение на 15 години, между 1979 и 1994 г., Лигъртууд беше ключова фигура в състава. Феновете ще го запомнят с работата му по албуми като „Marathon“ и „Zebop!“, както и с незабравимите му изпълнения в албума „Sacred Fire: Live in South America“.

Именно в този период той затвърждава репутацията си на един от най-разпознаваемите гласове в рок и латино музиката.

След новината за смъртта му музиканти и фенове от цял свят изразиха почитта си. От проекта The Magic of Santana го определиха като „един от най-добрите певци на планетата“.