Неиздавана песен на Принс вижда бял свят 10 години след смъртта му (ВИДЕО)

10 години след загубата на едно от най-големите имена в музикалната история - Принс, NPG Records и Legacy Recordings представят новия сингъл „With This Tear“. Парчето е неиздаван досега студиен запис от легендарния архив (vault) на артиста.

Записана през ноември 1991 г. в Paisley Park, песента е ремиксирана и мастерирана от номинирания за GRAMMY продуцент и инженер Крис Джеймс, който е работил по редица проекти на артиста. В „With This Tear“ Принс поема изцяло контрола - от композицията и аранжимента до изпълнението на всички инструменти.

Любопитен факт е, че малко след създаването ѝ, Принс предлага песента на Селин Дион, която издава своя версия през 1992 г. Настоящото издание поставя началото на серия от неиздавани записи, които ще излязат през годината като част от нов, досега нечут проект.

Рилийзът съвпада с ежегодното събитие “A Day 2 Reflect | A Night 2 Remember”, което се провежда на 21 април в Paisley Park в чест на Принс. Програмата включва обиколки, срещи с фенове, тематични музикални сесии и традиционна церемония със свещи в 16:21 ч., както и вечерни прожекции и специални събития.