НВИМ открива изложба, посветена на 150 години от Априлското въстание

6 Април, 2026 16:58 1 102 2

Стартът на изложбата ще бъде на 9 април

Снимка: НИМ
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

На 9 април (четвъртък) от 10.00 часа на ул. „Черковна“ 92 в София, в навечерието на Великден, в Националния военноисторически музей ще бъде открита изложбата „Кървавият пламък на българския Великден 1876“, посветена на 150-годишнината от Априлското въстание.

В дните, когато християнският свят си припомня жертвата и възкресението, разказът за пролетта на 1876 г. придобива особена сила – защото именно чрез саможертвата си българският народ заявява правото си на свобода и проправя пътя към своето възраждане на световната карта.

В центъра на експозиционния разказ застават знамената и оръжията, не само като свидетели на епохата, а като най-яркия израз на волята за свобода – знамето като символ на идентичността, честта и идеала, около който се обединяват българите, и оръжието като символ на последния отчаян, но решителен избор да защитят този идеал. Заедно те въплъщават устрема, вярата и дързостта на онези „луди глави“, дръзнали да се изправят срещу една империя.

Сред представените артефакти са оригиналните въстанически знамена – преки свидетели на случилото се преди 150 години. Посетителите ще имат възможност да видят Карловското знаме – поръчано още от Васил Левски, под чиито дипли Панайот Волов обявява въстанието в Панагюрище, тъй като знамето на Райна Попгеоргиева още не е готово.

Част от експозицията са и три от 12-те знамена, ушити по поръчка на Георги Бенковски за 4-ти революционен окръг, знамето на Горнооряховските въстаници, задържано от османските власти преди избухването на въстанието, но продължило пътя си към свободата с участието си в кръвопролитните боеве при Шипка и Шейново в Руско-турската война. За обхвата на делото свидетелстват и знамето на четата на Димитър Беровски от Разловското въстание, съхранило паметта за борбите в Източна Македония, знамето на Сливенския революционен окръг, на комитета в с. Радилово и други.

Експозицията включва и лично оръжие – хладно и огнестрелно, на участници в подготовката и осъществяването на въстанието, принадлежало на личности като Иван Драсов, Панайот Хитов, Панайот Волов, Стоил войвода, Ильо войвода, Симо Соколов, Христо Караминков – Бунито и много други познати и не толкова известни герои от онези дни. Паметта за събитията от 1876 г. е представена и чрез отличия, създавани през годините, които отразяват трайния им отзвук в националната памет.

Част от експозицията са и свидетелства за силния международен отзвук, думи на чуждестранни държавници, учени, писатели и общественици разкриват съчувствието към българите и вълната от възмущение, която Априлското въстание предизвиква в Европа и света. Посетителите ще имат възможност да чуят и личните свидетелства на съвременници – гласове, които и днес носят паметта за преживяното.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лицемерни 60клуци

    5 0 Отговор
    Гаранция,че и за Априлското въстание ще се намери човек,който да го компрометира.

    17:01 06.04.2026

  • 2 Райна неКнягиня

    3 1 Отговор
    150години, кръгла годишнина, време за преклонение пред трагедията и величието на българския дух и само изложбичка, която ще мине и замине, вместо всички деца от София и провинцията да я видят , а изложбата да е минала последната половин година през градовете в България и следващата половин година да обикаля градове и селца.

    17:33 06.04.2026