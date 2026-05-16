Райна Кабаиванска празнува 65 години от дебюта си в зала "България" на 24-май

Оперната легенда Райна Кабаиванска ще представи артисти от „Школата Кабаиванска“ в НБУ на сцената на най-престижната концертна зала в България под съпровод на Софийската филхармония с диригент Найден Тодоров на 24 май. Галаконцертът е откриващо събитие за Международния фестивал „Софийски музикални седмици“ и част от програмата на „Дни на изкуствата на НБУ“.

На 26-ти септември 1961 г., няколко месеца след дебюта си в Миланската Ла Скала, младото сопрано Райна Кабаиванска излиза за първи път и на сцената на зала „България“ в концерт със симфоничния оркестър на БНР с диригент Васил Стефанов. Изпълнява арии от оперите „Адриана Лекуврьор“ от Чилеа, „Мадам Бътерфлай“ от Пучини и „Таис“ от Масне.

В оперната гала на 24-ти май ще чуем петима изключителни солисти.

Сред тях е световно известното сопрано Витория Йео. Именно тя ще изпълни арията на Адриана Лекуврьор, която нейната учителка е изпяла 65 години по-рано на същата сцена. Един знак за силата на изкуството като носител на вечност. В репертоара на Витория Йео присъстват и други коронни роли на Кабаиванска – Дездемона в „Отело“ и Леонора в „Трубадур“ от Верди, Мадалена в „Андре Шение“ от Джордано и особено Чо Чо Сан в „Мадам Бътерфлай“ от Пучини, която тя изпълнява в Римската опера, Театро Реал в Мадрид, Операта в Каляри, Операта в Токио и в много други оперни театри в Италия и по света. Тази година и от Операта в Сидни поканиха Йео за „Мадам Бътерфлай“. Австралийската критика определи превъплъщението ѝ като „емоционално пътешествие, проникващо право в сърцето“.

Още едно сопрано ще се представи в зала „България“ на 24-ти май. Mладата Александрина Михайлова, в която публиката у нас и по света се влюбва все повече. Тя е шест пъти стипендиант на дарителски фонд „Райна Кабаиванска“ в НБУ с генерален спонсор Фантастико груп. Победител е в много певчески конкурси и е носител на важни награди, сред които „Най-добър млад музикант“ на Алегро Виваче в БНР и „Награда за изключителни постижения в областта на културата“ на Министерството на културата на Р България. За своите крехки 27 години може да се похвали с изяви в почти всички български оперни театри, както и в Ла Скала в Милано, Парижката опера, оперите във Флоренция и Монте Карло. В настоящия сезон тя се завърна на сцената на Ла Скала за световната премиера на модерната опера „Анна А.“ от Коласанти. Последната ѝ забележителна изява в България беше през април в Двореца на културата и спорта във Варна в „Пласидо Доминго Опера Гала“ с диригент Найден Тодоров. Забележително културно събитие, организирано от Държавна Опера Варна, където в момента Александрина репетира „Бал с маски“ от Верди.

Мецосопраното от Грузия Бая Саганалидзе вече трета година се усъвършенства в майсторските класове на Райна Кабаиванска в НБУ и в консерваторията в Модена. Носител е на стипендия на името на голямото българско мецосопрано Христина Ангелакова. В настоящия оперен сезон Бая е финалист в три важни оперни конкурса - „Ottavio Ziino“ (Палермо), „Magda Olivero“ (Милано) и „Le Voci Verdiane“ (Бусето). Участва в концерти в Италия и България. Дебютира в Teatro Павароти-Френи в Модена в оп. „I Quattro Rusteghi“ от Волф – Ферари. След оперната гала в зала „България“ заминава за Сардиния, за да се състезава в първото издание на новия оперен конкурс “Bernardo De Muro”, в чието жури са директорите и кастинг мениджърите на Ковънт Гардън, Метрополитън опера, Виенската опера и други важни театри.

Двама забележителни тенори са кавалерското присъствие в елитния квинтет.

За арменския тенор Арсен Согомонян последните два оперни сезона са повече от силни с престижните сцени на Виенската опера, Римската опера, Театро Сан Карло в Неапол, Баварската Щатсопера, Операта на Монте Карло, Кенеди център в Ню Йорк и т.н., но най-вече с дебютите в Ковънт Гардън като Калаф в „Турандот“ от Пучини и в Метрополитън опера като Герман в „Дама Пика“ от Чайковски. След премиерата американската критика избухна в любимото си клише „Роди се звезда!“ Факт, който в Европа е известен поне от пет години. Това са годините, в които Арсен кръстосва континента с Отело, тази крайъгълна в кариерата на всеки тенор трудна роля. С основание можем да кажем, че в оперната гала в зала „България“ се представя най-търсеният Отело в Европа.

Джузепе Инфантино е определян за най-обещаващия млад италиански тенор. Доказателство за тази оценка е и участието му в грандиозния галаконцерт на Арена ди Верона в чест на 90-та годишнина от рождението на Лучано Павароти, рамо до рамо на сцената с Пласидо Доминго, Хосе Карерас, Франческо Мели и Андреа Бочели. В настоящият оперен сезон Джузепе се представя още като Родолфо в „Бохеми“ от Пучини и Алфредо в „Травиата“ от Верди в гъста поредица спектакли в Германия, Швейцария и Япония.

Петимата артисти са стипендианти на фонд „Райна Кабаиванска“ в Нов български университет. В своята двадесет и четири годишна история фондът е подпомогнал със стипендии за обучение, със средства за явяване на конкурси и прослушвания, с ангажименти за участие в оперни спектакли и концерти над 120 млади артисти от целия свят.

„ Очакваме г-жа Кабаиванска с голяма радост. Тя също се вълнува да представи тези свои ученици на българската публика. Всъщност те са артисти със световни кариери, но за Райна остават завинаги нейните ученици, нейните деца, които ѝ се обаждат от всички краища на света за съвет и подкрепа.“ споделя д-р Георги Текев, Изпълнителен директор на НБУ, основател и мениджър на майсторския клас, инициатор на Оперната гала на 24-ти май.

„Майсторският клас на Райна Кабаиванска в Нов български университет отдавна надскочи своята първоначална цел да открива млади оперни певци, да развива техните таланти и личностни качества. Майсторският клас изгради артисти, изгради поколения последователи на високата естетика на изключителния артист Райна Кабаиванска и разви школа със световно признание – „Школата Райна Кабаиванска. Щастлив съм, че Райна избра Нов български университет за сърце на нейната дейност в България и, че тази Оперна гала се провежда в годината, в която университетът навършва 35 години.“