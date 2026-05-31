78 години от рождението на Джон Бонъм - легендата зад ритъма на Led Zeppelin

"Най-изключителният и оригинален барабанист на своето време, популярността и влиянието на Джон Бонъм продължават да отекват в света на музиката и извън нея и до днес."
Това пише върху тежащата 2,5 тона бронзова статуя на площад Мерсиан, Редич, родния град на Джон Бонъм, който е роден на 31 май 1948 г. и започва да свири на барабани на едва петгодишна възраст, пише dir.bg.
Джон Бонъм, можем да кажем, е гръмотевичният скелет на звука на една от най-легендарните рок групи на всички времена Led Zeppelin.
Барабаните на Бонъм замлъкват шеметния си устрем, когато той е намерен мъртъв на 25 септември 1980 г., което на практика прекратява живота на групата.
Барабанистът изпива приблизително 40 шота водка през деня и нощта преди репетициите за предстоящото турне на групата в Северна Америка, което е обявено две седмици по-рано и трябва да започне месец по-късно.
Легнал малко след полунощ в къщата на китариста Джими Пейдж в Уиндзор, Южна Англия, Бонъм е намерен безжизнен на следващия следобед от звукорежисьора Бенджи Лефевър и басиста Джон Пол Джоунс.
"Беше като "Нека се качим и видим как е Бонзо", споделя Джоунс. "Опитахме се да го събудим...беше ужасно. Тогава трябваше да кажа и на другите...Трябваше да съобщя новината на Джими и Робърт (Plant)."
Полицията пристига в резиденцията на Пейдж и отхвърля всякакви подозрителни обстоятелства - това е просто нещастен случай.
По-късно следователят ще издаде присъда за разследване, в която пише, че смъртта е случайна, причинена от прекомерна "консумация на алкохол".
Загубата на Бонъм е монументална за целостта на това, което всъщност е Led Zeppelin като дух.
32-годишният барабанист е неразделна част от звука на групата още от първия ден; той е човекът, който "държи" целостта на ритъма. Той е скелета на това, което днес познаваме като Led Zeppelin.
Чуйте взривящата атака на Бонъм в "Achilles Last Stand", почти фънки-груув усещането в "Trampled Underfoot" или ударния rock"n"roll в "South Bound Suarez".
"Смъртта на Джон Бонъм...приносът на Джон Бонъм в първия албум "Good Times Bad Times" променя мисленето за барабаните само за една нощ", казва Пейдж през 2015.
"Това се случва още през 1968 г. А ние говорим за 1980 г. Това са 12 години, в които Джон Бонъм се отличава с музикалния си принос в барабаните. Оценен е от целия свят, че променя изцяло звука на барабана, завинаги."
По-късно Пейдж казва, че смъртта на Бонъм е "огромна загуба за всички. Всички бяха докоснати от музиката на Джон Бонъм."
Барабанистът със сигурност е повлиял на много музиканти, както минали, така и настоящи. Всеки, който е посегнал към палките, е погледнал към човека, наричан някога "Звярът", за да му подскаже как да изведе толкова сложен, уникален и ритмичен музикантски ход.
"Той беше майсторът на груува", казва за Бонъм барабанистът на Black Sabbath Бил Уорд.
"Той написа библията нa барабаните в рока. За да се научи основата, която може да доведе един барабанист до това да влезе навътре в рока и метъла, той трябва да слуша Джон Бонъм. Той е институцията."
Не е изненадващо, когато останалите членове се събират с мениджъра си Питър Грант няколко седмици след смъртта му в лондонския хотел Savoy и е взето единодушното решение, че Led Zeppelin вече не може да "бъде" след смъртта на Бонъм.
Изявлението на групата гласи:
"Искаме да е ясно, че загубата на нашия скъп приятел и дълбокото уважение, което изпитваме към неговото семейство, заедно с дълбокото чувство на неразделна хармония, ни накараха да решим, че не можем да продължим така, както преди."
"Никога не може да е същото", казва Грант през 1990 г.
"Тези четиримата - те бяха Led Zeppelin.
Музиката и умът на Led Zeppelin бяха тези четирима души. Когато тези четирима момчета бяха заедно на сцената... и правеха своята магия. Ясно е, че никога не може да бъде същото се видя от прословутия Live Aid."
Грант има предвид катастрофата, каквато е според него първото събиране на групата на благотворителното събитие през 1985 г., проведено в Лондон и Филаделфия. Там именно, във Филаделфия, към Пейдж, Плант и Джоунс ще се присъединят двама барабанисти, които да компенсират отсъствието на Бонъм: Фил Колинс и Тони Томпсън.
В следващите еднократни събирания на групата участва синът на Бонъм - Джейсън, който има добре известни енциклопедични познания за техниката на свирене на баща си. За последен път групата споделя сцената в O2 Arena през декември 2007 г. за концерта Ahmet Ertegun Tribute.
1 Голям Слон
12:00 27.09.2020
2 Малък Слон
12:19 27.09.2020
3 Голям Слон
До коментар #2 от "Малък Слон"::-))) Винаги съм мислил, че в една група водещият е единствено и само вокалистът. И всеки път се изумявам как някой може да разпознае басисти, соло китари, барабанисти, перкусия и прочие други музиканти, само като слуша една композиция. Лично за мен това не е възможно. Поне не за обикновените слушатели. Както казах, за мен лично една група е вокалистът. Той я прави уникална. Гилмор и до ден днешен наема барабанисти (и много други музиканти, разбира се). Лично аз не мога да разбера дали Ник Мейсън дрънка на барабаните или някой друг. Или Рики Райт е зад синтезатора. Но пък с успех различавам когато пее Гилмор или се дере Уотърс....
12:30 27.09.2020
10 Малък Слон
До коментар #3 от "Голям Слон":Абселютно съм съгласен с тебе, Големи братко, вокалистите и китаристите. Кой не знае Рони, Рони Джеймс Дио, кой не го е слушал...тръгнАли да ми фалат Бонъм....айде и без него ша съмне...Глей сега, Големи братко, кви минуси ша генерирам..ХАХАХАХАХА...
11 ПРАВ СИ..
До коментар #1 от "Голям Слон":ПО ПРИНЦИП ДОБРОТО ЗВУЧЕНЕ НА ВСИЧКИ ГРУПИ СЕ „ОПРАВЯ”ТОЧНО СЛЕД 1980 ГОДИНА!ВСИЧКИ ГРУПИ ОТ ШЕЙСЕТТЕ И СЕДЕМДЕСЕТТЕ ЗВУЧАТ МАЛКО...КАКА ДА СЕ ИЗРАЗЯ ,ВСЕ ЕДНО СВИРЯТ В „АНТРЕ”😀МОЖЕ ЗВУЧЕНЕТО НА ЦЕПЕЛИН ДА СЕ „ПОДОБРИ” АКО НЕ БЯХА СЕ РАЗПАДНАЛИ!?
19:25 06.09.2021