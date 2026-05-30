Новини
Култура »
Почина Марша Лукас - монтажистът на „Междузвездни войни“ и бивша съпруга на Джордж Лукас

Почина Марша Лукас - монтажистът на „Междузвездни войни“ и бивша съпруга на Джордж Лукас

30 Май, 2026 06:28, обновена 30 Май, 2026 06:37 570 0

  • марша лукас-
  • междузвездни войни-
  • джордж лукас

Тя е издъхнала от рак в ранчото си на 80 години

Почина Марша Лукас - монтажистът на „Междузвездни войни“ и бивша съпруга на Джордж Лукас - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Марсия Лукас, носителката на „Оскар“ за монтаж на първия филм от поредицата „Междузвездни войни“ (1977) и бивша съпруга на създателя на поредицата Джордж Лукас, почина на 80-годишна възраст, съобщава Associated Press, позовавайки се на адвоката на семейството ѝ.

Марсия Лукас е издъхнала от рак в Ранчо Мираж, Калифорния, заобиколена от близки.

Тя често е наричана невъзпятия герой на „Междузвездни войни“, отбелязва агенцията, а също и „тайното оръжие“ на Джордж Лукас, съобщава Variety. В допълнение към оригиналния филм, за който печели „Оскар“, Лукас е монтирала и „Завръщането на джедаите“ (1983) и филмите на Джордж Лукас преди „Междузвездни войни“, включително „THX 1138““ и „Американски графити“, за който е номинирана за „Оскар“.

Марсия Лукас убеждава Джордж Лукас да включи Оби-Уан Кеноби във финалния дуел и ролята му на ментор на Люк Скайуокър в сюжета на „Междузвездни войни“. Самият Джордж Лукас преди това е отбелязвал, че е работила с голям обем материал при монтажа на ключови сцени, включително атаката на бунтовниците срещу Звездата на смъртта.

„Беше изключително трудно; имахме 12 000 метра диалог от пилотния епизод, всички казваха това и онова. И тя трябваше да изреже всичко и да добави всички екшън сцени. Никой никога преди не се беше опитвал да вплете сюжет в бой, а ние се опитвахме да го направим“, каза той.

Марсия Лукас е била част и от монтажния екип на филмите на Мартин Скорсезе от 70-те години на миналия век „Шофьор на такси“, „Алис вече не живее тук“ и „Ню Йорк, Ню Йорк“.

Джордж и Марсия Лукас са женени от 1969 до 1983 г. След развода монтажистката се жени за Том Родригес, мениджър продукция в комплекса Skywalker Ranch на Джордж Лукас. Двойката се развежда през 1993 г.

Марсия Лукас оставя две дъщери и трима внуци.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ