Днес започва Пролетният панаир на книгата пред НДК

1 Юни, 2026 12:01 518 2

В рамките на панаира от 1 до 6 юни ще се проведе и Софийският международен литературен фестивал за деца и младежи

Събина Андреева

Днес - на 1 юни 2026 г. (понеделник) от 11:00 ч. в специално изградената фестивална шатра в парка пред Националния дворец на културата се състоя официалното откриване на Пролетния панаир на книгата – едно от най-чаканите литературни събития в културния календар на София. В церемонията ще вземат участие представители на национални и местни институции, издателския сектор и културната общност.

От 1 до 7 юни паркът пред НДК ще посрещне над 150 български издателства, които ще представят своите най-нови заглавия и ще се срещнат с читателите. В рамките на панаира от 1 до 6 юни ще се проведе и Софийският международен литературен фестивал за деца и младежи, който традиционно събира български и чуждестранни писатели, илюстратори и творци в поредица от срещи, четения, представяния на книги и събития за млади читатели.

Сред специалните гости тази година са световноизвестният британски автор и разказвач на митове Тиаго де Мораеш, германската фентъзи писателка Таня Щевнер, чешките автори Вацлав Дворжак и Щепанка Секанинова, както и едни от най-обичаните български детски автори и илюстратори.

Програмата включва литературни срещи, представяния на книги, творчески работилници и интерактивни занимания за различни възрасти. Специално място в нея заемат и български книги с международно признание, отличени в престижната селекция The BRAW Amazing Bookshelf Bologna 2026. Фестивалът ще предложи и редица събития, посветени на въображението, природата, науката и приключенията, превръщайки парка пред НДК в пространство за среща между книгите и техните най-млади читатели.

Организатор на Пролетния панаир на книгата и Софийския международен литературен фестивал за деца и младежи е Асоциация „Българска книга“. Събитията се реализират с подкрепата на Министерството на културата и Столична община.

Успоредно с това България се подготвя за участието си като почетен гост на Международния панаир на книгата Bookfest в Букурещ (3 – 7 юни 2026 г.), където съвременната българска литература ще бъде представена пред международна публика чрез специална програма от срещи, четения и дискусии.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Кирил

    2 0 Отговор
    всичкото селян бързо с мърсолите сополиви и кашлящи да отива на там да разглежда.

    12:03 01.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.