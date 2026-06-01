Днес започва Пролетният панаир на книгата пред НДК

Днес - на 1 юни 2026 г. (понеделник) от 11:00 ч. в специално изградената фестивална шатра в парка пред Националния дворец на културата се състоя официалното откриване на Пролетния панаир на книгата – едно от най-чаканите литературни събития в културния календар на София. В церемонията ще вземат участие представители на национални и местни институции, издателския сектор и културната общност.

От 1 до 7 юни паркът пред НДК ще посрещне над 150 български издателства, които ще представят своите най-нови заглавия и ще се срещнат с читателите. В рамките на панаира от 1 до 6 юни ще се проведе и Софийският международен литературен фестивал за деца и младежи, който традиционно събира български и чуждестранни писатели, илюстратори и творци в поредица от срещи, четения, представяния на книги и събития за млади читатели.

Сред специалните гости тази година са световноизвестният британски автор и разказвач на митове Тиаго де Мораеш, германската фентъзи писателка Таня Щевнер, чешките автори Вацлав Дворжак и Щепанка Секанинова, както и едни от най-обичаните български детски автори и илюстратори.

Програмата включва литературни срещи, представяния на книги, творчески работилници и интерактивни занимания за различни възрасти. Специално място в нея заемат и български книги с международно признание, отличени в престижната селекция The BRAW Amazing Bookshelf Bologna 2026. Фестивалът ще предложи и редица събития, посветени на въображението, природата, науката и приключенията, превръщайки парка пред НДК в пространство за среща между книгите и техните най-млади читатели.

Организатор на Пролетния панаир на книгата и Софийския международен литературен фестивал за деца и младежи е Асоциация „Българска книга“. Събитията се реализират с подкрепата на Министерството на културата и Столична община.

Успоредно с това България се подготвя за участието си като почетен гост на Международния панаир на книгата Bookfest в Букурещ (3 – 7 юни 2026 г.), където съвременната българска литература ще бъде представена пред международна публика чрез специална програма от срещи, четения и дискусии.