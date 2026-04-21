Новини
Култура »
Пласидо Доминго ще се срещне с българската си публика във Варна тази вечер

21 Април, 2026 11:31 785 0

  • пласидо доминго-
  • певец-
  • българия-
  • публика-
  • концерт-
  • варна

Певецът за пръв път ще гостува във Варна

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Голямата оперна легенда Пласидо Доминго ще изнесе оперна гала днес, 21 април, във Варна. Събитието стартира в 19:00 ч. в Двореца на културата и спорта.

Доминго ще излезе на сцената заедно със солистите Илина Михайлова, Александрина Михайлова, Рейналдо Дроз, Валерий Георгиев и оркестъра на Варненската опера под диригентството на маестро Найден Тодоров, информира БТА.

В първата част на концерта зрителите ще се потопят в света на Верди, Пучини и Бизе, където Пласидо Доминго ще пее знакови откъси от „Андре Шение“ и „Макбет“. Към него ще се присъединят варненските солисти с арии и дуети от „Тоска“, „Аида“, „Фауст“ и „Ловци на бисери“.

Втората част ще пренесе аудиторията в романтична атмосфера с испанска сарсуела, италиански канцонети, оперета и мюзикълни изпълнения. В програмата са творби на Ленард Бърнстейн („Уестсайдска история“) и на Франц Лехар („Веселата вдовица“, „Страната на усмивките“). В изпълнение на Пласидо Доминго публиката ще чуе и песен от репертоара на Франк Синатра.

Пласидо Доминго идва във Варна за първи път. Изявата се организира от оперния театър в града, съвместно с Община Варна, и е част от програмата на Международния музикален фестивал „Варненско лято“ по повод неговата 100-годишнина.


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ