"Ласката на огъня" - италиански юрист избра България за дебюта си в поезията

31 Май, 2026 14:18 558 1

Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Професор по наказателно право и адвокат по едни от най-тежките и знакови дела в Италия издаде стихосбирка с любовна лирика.

Премиерата на книгата беше в София. Тя съдържа 49 любовни поеми, избрани и селектирати лично от проф. Масимо Аутиери.

Уникалнастта на изданието е, че е двуезично - на български и италиански. "Ласката на огъня" е първата самостоятелна стихосбирка на проф. Аутиери.

Средствата, които бяха събрани при представянето на книгата, проф. Аутиери дари на факултета по италианска филология в Софийския университет.

Според проф. Аутиери любовта е чувствата, което обединява всички хора независимо от държава, социален статус или религиозна идентичнаст. Идеята да е двуезично изданието е почит не само към две различни култури, но и възможност силата на словото и любовта да докоснат сърцата на повече читатели и да се слее емоцията от това.

Преводът е на др. Радея Гешева, преподавател в университета.

Проф.Аутиери коментира, че е приятно изненадан от интереса към поезията който срещна в София при представянето на книгата му и обеща скоро да се върне в България с нов проект.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

