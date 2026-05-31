"Ласката на огъня" - италиански юрист избра България за дебюта си в поезията

Професор по наказателно право и адвокат по едни от най-тежките и знакови дела в Италия издаде стихосбирка с любовна лирика.

Премиерата на книгата беше в София. Тя съдържа 49 любовни поеми, избрани и селектирати лично от проф. Масимо Аутиери.



Уникалнастта на изданието е, че е двуезично - на български и италиански. "Ласката на огъня" е първата самостоятелна стихосбирка на проф. Аутиери.

Средствата, които бяха събрани при представянето на книгата, проф. Аутиери дари на факултета по италианска филология в Софийския университет.





Според проф. Аутиери любовта е чувствата, което обединява всички хора независимо от държава, социален статус или религиозна идентичнаст. Идеята да е двуезично изданието е почит не само към две различни култури, но и възможност силата на словото и любовта да докоснат сърцата на повече читатели и да се слее емоцията от това.

Преводът е на др. Радея Гешева, преподавател в университета.

Проф.Аутиери коментира, че е приятно изненадан от интереса към поезията който срещна в София при представянето на книгата му и обеща скоро да се върне в България с нов проект.