Откриха църквата на Отон Велики в царевичак (СНИМКИ)

При разкопки в германската провинция Саксония-Анхалт археолозите откриха основите на църквата "Свети Радегунд", която играе важна роля в ерата на първия владетел на Свещената Римска империя - Отон I Велики, пише БТА, позовавайки се на "Дойче веле".



Храмът се е намирал на територията на днешния Хелфт, част от град Айслебен. Ръководителят на проекта Феликс Биерман описа сградата като "миниатюрна катедрала", разположена върху хълм, дълъг повече от 30 метра и широк 20 метра, с три кораба и трансепт (напречен кораб).

#Remains Of 1.000-Year-Old Church Discovered Under A #Cornfield In #Germany



A 1,000-year-old #church built by Otto the Great, the first Holy Roman Emperor, has been discovered under a cornfield in Germany.https://t.co/XoAlVcPM4W pic.twitter.com/ltPodNY9B7