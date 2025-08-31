Новини
Важно откритие: Археолози се натъкнаха на над 10 саркофага от V-VI век на Перперикон

31 Август, 2025 11:25 599 3

Гробните съоръжения са прецизно оформени с издялани каменни плочи

Важно откритие: Археолози се натъкнаха на над 10 саркофага от V-VI век на Перперикон - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова

В разгара на археологическия сезон 2025 г. екипът, работещ на Перперикон, е изправен пред неочаквано и важно откритие. На дълбочина от около 2 метра археолозите се натъкнаха на над 10 каменни саркофага, чието разкриване предстои, съобщава nova.bg.

В края на третия месец от мащабните проучвания, археолозите, изследващи Южния квартал на скалния град, достигнаха до ранните слоеве от III-VI в. След като приключиха работа по по-късните пластове от XIII-XIV в., те се натъкнаха на десетки гробници с форма на саркофази край Голямата базилика.

Гробните съоръжения са прецизно оформени с издялани каменни плочи и според експертите вероятно датират от V-VI век – епохата на победилото християнство, когато е построена и самата базилика.

Към момента екипът внимателно зачиства и документира графично откритите над десет гробници, като се извършва и заснемане с дрон, преди да се пристъпи към тяхното отваряне. Очаква се разкриването на първия саркофаг да започне в края на тази седмица, като археолозите се надяват находките да хвърлят нова светлина върху живота в древния град.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    Най големия износ за САЩ е стари монети за 200 000 000 долара миналата година.Овчаров копае а Тиквата продава.

    11:32 31.08.2025

  • 2 Дедо

    1 1 Отговор
    Абе защо във Великата Русия не намират никакви артефакти от древността?

    11:56 31.08.2025

  • 3 Пише се

    0 0 Отговор
    сл.н.е. и пр.н.е. Колко са християнски, поредната неграмотност на представителите на БАН(и)чар. Най-вероятно са български, сиреч мизийски, в държавата Мизия, също и България, от която Виталиан Тракиец в лето 513 повежда българите срещу римската империя и стои седмица пред портите на Конъ-станъ-тино-полъ, където зад стените се крият страхливите роме-данае. След това се прибира в провинция България, или казано Къняжение Блъгарьского от Именникът на българските кънязе. До 9-и век религията и вярата (варъ - горещина, зной, жаръ) е само една, в Непобедимия Соли (сили, сълньце - сълнъ), наш създател и отец.

    12:01 31.08.2025