Важно откритие: Археолози се натъкнаха на над 10 саркофага от V-VI век на Перперикон

В разгара на археологическия сезон 2025 г. екипът, работещ на Перперикон, е изправен пред неочаквано и важно откритие. На дълбочина от около 2 метра археолозите се натъкнаха на над 10 каменни саркофага, чието разкриване предстои, съобщава nova.bg.

В края на третия месец от мащабните проучвания, археолозите, изследващи Южния квартал на скалния град, достигнаха до ранните слоеве от III-VI в. След като приключиха работа по по-късните пластове от XIII-XIV в., те се натъкнаха на десетки гробници с форма на саркофази край Голямата базилика.

Гробните съоръжения са прецизно оформени с издялани каменни плочи и според експертите вероятно датират от V-VI век – епохата на победилото християнство, когато е построена и самата базилика.

Към момента екипът внимателно зачиства и документира графично откритите над десет гробници, като се извършва и заснемане с дрон, преди да се пристъпи към тяхното отваряне. Очаква се разкриването на първия саркофаг да започне в края на тази седмица, като археолозите се надяват находките да хвърлят нова светлина върху живота в древния град.