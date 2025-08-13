Откриха златна монета от 6 век на крепостта „Хоталич“ край Севлиево

Археолози при разкопки на крепостта край Севлиево, известна като „Хоталич“, са открили златна монета. Това съобщи Ивета Миленова, директор на Историческия музей в Севлиево, цитирана от БТА.

Ценната находка е намерена по време на редовните археологически проучвания, провеждани от Исторически музей Севлиево и финансирани от Министерство на културата и Община Севлиево. Научният ръководител на обекта Надежда Ботева и нейният екип ще продължат работата си до края на месец август, информират от музея.

„Монетата е тремис на византийския император Юстин II (565 - 578). Тремисът е най-малкият номинал на византийските златни монети. Тежи 1,5 грама и има диаметър 18 мм. Изработена е от злато с много висока проба - 22-23 карата. Сечена е във византийската столица Константинопол. На лицето ѝ е образът на императора, с диадема, облечен с броня. Император Юстин II наследява на трона след един от най-славните византийски императори Юстиниан Велики (527 - 565). Юстин II не успява да се справи с множеството проблеми, които наследява вследствие на амбициозната политика на предшественика си. Империята губи територии и затъва във финансова криза. Императорът се разболява от психическо разстройство и умира“, посочи Миленова.

Според Миленова на обратната страна на монетата е изобразена Богинята на победата (лат. Victoria), в ход на дясно, глава на ляво, държаща венец и сфера с кръст. За четиридесет и шестте години, в които се провеждат разкопки на крепостта, във фонда на Историческия музей са постъпили три златни монети. Те са открити през 80-те години на ХХ век.

„Новата“ златна монета ще бъде показана в Хаджистояновото училище по повод празниците на Севлиево през октомври и ще заеме своето място в постоянната експозиция „Археология“, допълват от музея.

„В близост до Севлиево се намира значима ранновизантийска и средновековна крепост, чиито археологически проучвания, финансирани основно от Община Севлиево, продължават вече 45 години. През Средновековието около крепостта възниква подградие с четири квартала. Крепостта обхваща площ от 15 декара, като до момента са разкрити стотици метри крепостни стени, пет порти, масивни отбранителни кули, болярска църква и жилище. Във външния град, разположен на около 50 декара, археолозите са открили близо сто жилищни и стопански постройки, три църкви и отбранителни зидове. От 1994 г. обектът е със статут на недвижима културна ценност с национално значение, а от 2024 г. е включен в списъка на 100-те национални туристически обекта“, сподели за БТА Ивета Миленова, директор на Исторически музей – Севлиево.