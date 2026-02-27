Историческа победа на Зелените във Великобритания

Зелената партия във Великобритания постигна първа в историята си победа на частични парламентарни избори, след като спечели в Гортън и Дентън – избирателен район в Голям Манчестър. Новината беше разпространена от Пи Ей Мидия и ДПА. Резултатът се възприема като сериозен политически удар за лейбъристите на премиера Киър Стармър, предава БТА.

Лейбъристката партия се нареди едва на трето място, изпреварена както от Зелените, водени от Зак Полански, така и от партията Реформирай Обединеното кралство на Найджъл Фараж. Поражението в традиционно силния за лейбъристите район на Голям Манчестър допълнително засилва натиска върху министър-председателя, отбелязват агенциите.

Кандидатката на Зелените, общинската съветничка и водопроводчик Хана Спенсър, спечели с 14 980 гласа. Тя изпревари с 4402 гласа втория в надпреварата – кандидата на „Реформирай Обединеното кралство“ Мат Гудуин, който получи 10 578 гласа.

Представителката на Лейбъристката партия Ангелики Стоя събра 9364 гласа – приблизително два пъти по-малко в сравнение с получените 18 555 гласа на общите избори през 2024 г., когато избирателната активност в района също беше висока.

Скромна подкрепа отчетоха и останалите формации. За кандидатката на Консервативната партия Шарлот Кадън гласуваха 706 избиратели, а Либералните демократи получиха 653 гласа.

Според анализа на Пи Ей Мидия, успехът на Зелените поставя под съмнение твърдението на лейбъристите, че са единствената алтернатива за избирателите, които се противопоставят на „Реформирай Обединеното кралство“, преди местните избори през май. Така изборният резултат задълбочава политическите предизвикателства пред управляващата партия.

Заместник-председателката на лейбъристите Луси Пауъл призна, че Зелените са подкрепили аргумента, че са били в най-силна позиция да попречат на победа на „Реформирай Обединеното кралство“ в Гортън и Дентън.

Междувременно решението на Киър Стармър да блокира кандидатурата на потенциалния си вътрешнопартиен опонент – кмета на Манчестър Анди Бърнам – вероятно ще стане предмет на вътрешнопартийни дебати, прогнозира Пи Ей Мидия.