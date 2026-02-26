Нови подробности от аутопсиите на трите трупа от кемпера на Ивайло Калушев на Околчица

Заради твърденията за педофилия по време на аутопсията на тримата намерени мъртви до Околчица - Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев, са взети проби от ануса. Те не са потвърдили разпространяваната информация, че в тези проби има сперма от Калушев. Това заявиха източници, свързани с разследването на жестоката трагедия, цитирани от "България Днес".
Те уточняват, че подобна практика не е рутинна и пробите са били взети поради съмнения за сексуални контакти между починалите.
В същото време от направената аутопсия става ясно и че няма данни за външна намеса в кемпера - Ивайло Калушев е убил двамата младежи Ники и Сашо, след което е налапал цевта на пистолета и се е самоубил. Всичко се е случило за минути - в петък или в събота. Това разкри източник от разследването във връзка с появила се информация, че аутопсиите на жертвите от "Околчица" опровергават версията на криминалистите за две убийства и самоубийство.
Експертите са категорични в изводите си, за момента не може да се каже само за последователността на изстрелите. Ясно е, че те са проехтели на 6 или 7 февруари. Смъртта е настъпила от 24 до 36 часа преди намирането на телата, което става на 8 февруари, неделя, поясняват специалистите.
Патоанатоми обясняват, че часът на смъртта се определя от няколко фактора - не само от температурата на въздуха и на черния дроб. В случая телата са били изстинали до степен, която е почти равна на външните градуси.
Криминалистите намират 22-годишния Николай Златков с огнестрелната рана в челото между очите. Той е бил на седалката, Калушев е открит проснат на пътечката, а 15-годишният А.М - в задната част на кемпера. Бил е в молитвена поза, с вплетени пръсти. Момчето е застреляно от упор в задната част на главата, сочат данните.
Все още се чака допълнително заключение от експертите по балистика, за да се докаже със сигурност дали Николай Златков е бил убит. Причината за съмненията е, че барутни частици са открити по ръцете и на лама Иво, и на Николай. Криминалистите обясняват, че частиците се разпръскват не само от цевта на револвера, но и през барабана. Единствено непълнолетният младеж няма следи от произведен изстрел по ръцете си.
От анализите експертите заключават, че тримата приживе са консумирали повече плодове и зеленчуци - вегетарианска храна, която е свързана с будизма. При аутопсиите стомасите им са били празни.
Засега аутопсиите са готови, но се изчакват всички назначени допълнителни експертизи. Едва тогава съдебните медици ще напишат окончателните си заключения.
1 хйефбйфхаха
18:14 26.02.2026
2 мисиркии- кръв и зрелища
18:17 26.02.2026
3 честен ционист
18:20 26.02.2026
4 курейшу
18:20 26.02.2026
5 Лама Путин
18:22 26.02.2026
6 Винкело
18:23 26.02.2026
7 Нивола
Коментиран от #29
18:23 26.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Бай Араб
Коментиран от #12, #13
18:28 26.02.2026
12 офенбах
До коментар #11 от "Бай Араб":Хахах
18:29 26.02.2026
13 Освалдо Риос
До коментар #11 от "Бай Араб":Те само си разменят пеньоарите. Нищо повече.
18:29 26.02.2026
14 Хайде сега
Коментиран от #19, #26
18:30 26.02.2026
15 Гей педофилска будистка не само отказва
Лама Иво се е изживявал като Велик Приор на Ордевител н.
Същевременно не само, че не се е отказвал от земните блага, ами активно е търсил подкрепата на управляващите соросоиди за покровителство, обогатяване, спонсорство и т.н.
18:31 26.02.2026
16 Всичко в статията
18:32 26.02.2026
17 Коломбо
18:33 26.02.2026
18 Два дни
18:33 26.02.2026
19 За какво да се извиняват ?
До коментар #14 от "Хайде сега":Че казаха , че Сектата Петрохан е педофилска и се самоубиха , за да подобрят кармичните си качества?
Коментиран от #33
18:33 26.02.2026
20 Даааа
Коментиран от #28
18:33 26.02.2026
21 Гъдьо Гъдев
18:34 26.02.2026
22 Нов проект
18:34 26.02.2026
23 кдеждъ
Коментиран от #42
18:34 26.02.2026
24 финал
18:35 26.02.2026
25 име
18:35 26.02.2026
26 От де
До коментар #14 от "Хайде сега":морал , съвест и достойнство ? А и с някакво си да фалшиво извинение без стойност ?!
18:36 26.02.2026
27 Коломбо
18:36 26.02.2026
28 Гъдьо Гъдев
До коментар #20 от "Даааа":Ама те няма да идват тук, а нашите ще им пратят телефоните да ги отключат
18:37 26.02.2026
29 теле на нова
До коментар #7 от "Нивола":Ee щом нашите компетенти органи го твърдят значи е вярно... A най вече трябва да вярвате на професорите където ги дават всеки ден по кабеларките...
18:37 26.02.2026
30 Нещо много нелогично
Коментиран от #34
18:39 26.02.2026
31 Будалист
18:40 26.02.2026
32 ?????
Има ли ли са такива?
Това поне се установява и без аутопсия.
18:40 26.02.2026
33 Звездоброец
До коментар #19 от "За какво да се извиняват ?":Мисля , че със злобните си брътвежи зулусите значително объркаха кармата си....
18:40 26.02.2026
34 Свирили са
До коментар #30 от "Нещо много нелогично":на флейта!
18:40 26.02.2026
35 Международните
18:42 26.02.2026
36 как е възможно
Смятам, че беше необходимо да се обяснят усилията на разследващите и да се помоли обществото да има необходимото търпение до мига, в който всеки анализ щеше да е категоричен и достоверен.
А сега - десетки версии и всяка една - от невероятна до още по-невероятна.
18:43 26.02.2026
37 Кръстев
Коментиран от #51
18:44 26.02.2026
38 Дюдю
18:44 26.02.2026
39 Хмм
Коментиран от #48
18:46 26.02.2026
40 Нов проект
18:46 26.02.2026
41 На Захарова
18:47 26.02.2026
42 Атина Палада
До коментар #23 от "кдеждъ":Ама това журналистите си го пускат а не разследващите..Че детето е бито го беше написал един сайт ,някакъв журналист от Враца....
Журналистите си драскат ,каквото им скимне а вие обвинявате разследващите..
Коментиран от #57
18:47 26.02.2026
43 Ще е чудо
18:48 26.02.2026
44 Не може да
18:49 26.02.2026
45 И какви
Коментиран от #49
18:50 26.02.2026
46 Виктор
18:50 26.02.2026
47 Факти.бг,
18:50 26.02.2026
48 Атина Палада
До коментар #39 от "Хмм":В статията пише,че са яли повече плодове ,зеленчуци.Стомасите са им били празни..Това пише в статията .А стомаха три часа след хранене се изпразва..Което ще рече ,че три ,четири часа преди да бъдат убити или самоубили се,не са яли.
Коментиран от #54
18:51 26.02.2026
49 За а
До коментар #45 от "И какви":анусите!
18:51 26.02.2026
50 123
18:51 26.02.2026
51 И мен
До коментар #37 от "Кръстев":ме интересува. Известен, богат, тарикат.
18:52 26.02.2026
52 Лазар
18:55 26.02.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Лама от ПП
До коментар #48 от "Атина Палада":Стомахът може и да се изпразва за три часа,но не и червата бе гений
Коментиран от #72
18:56 26.02.2026
55 Трънски
18:57 26.02.2026
56 Mими Кучева🐕🦺
🦧🌈🛴🌈🦧
19:00 26.02.2026
57 уктфце
До коментар #42 от "Атина Палада":Ами свидетеля е казал че са избити в хижата??? Избити и стрелба като по филмите с много гилзи??? Кмета и той така казва??? Нито свидетеля нито кмета не се и чуват??? Забравили да му кажат че не може да напуска страната??? Кой е забравил да му каже??? Бил в Мексико??? И как разбраха че е в Мексико??? Ами ако и той е заровен вече??? И никога повече не се появи свидетеля??? Ами тези да ги разправят на някои дето е с ампутиран мозък??? Ритуал било, а едните 1 седмица по късно се намират изтрепани??? Какъв е този ритуал??? Приказки под шипковия храст. Какъв е тоя ритуал на единия да са му скъсани гащите и да са обгорели, а на другите не??? Много въпроси има неясни.
Коментиран от #61, #63, #81
19:00 26.02.2026
58 ПИСТОЛЕТ МАРКА КАЛИБЪР
Коментиран от #67
19:02 26.02.2026
59 ООрана държава
19:03 26.02.2026
60 кочо чистеменски
19:03 26.02.2026
61 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #57 от "уктфце":Утрепали са ги Боко и Шиши, за да злепоставят Лама Терзиев и ПП-ДБ!🐑🥳🤣👍
19:03 26.02.2026
62 Всичко е ясно
Коментиран от #82
19:04 26.02.2026
63 ТОЧНО ЯСНО И
До коментар #57 от "уктфце":Във десятката. А те търсят сперм@@@ дупе храна стомаси празни и температури...
19:05 26.02.2026
64 И ся ко стана
След 5-6 дни пости им омръзнало да сърфират в интернет, разочаровали са се от разследването за приятелите им от Петрохан и се самоубили.
Ми то всичко ясно
Какъв Туин Пийкс, какъв Сарафов? Това е случай от компетенцията на кварталния.
19:06 26.02.2026
65 Чалгопитек
19:09 26.02.2026
66 Кога
Искам да каже пак че вярва на Лама Калуш
19:09 26.02.2026
67 Обикновен човек
До коментар #58 от "ПИСТОЛЕТ МАРКА КАЛИБЪР":Питай Тошко Семенната течност.
19:10 26.02.2026
68 Николай Златков
19:10 26.02.2026
69 павела митова
19:13 26.02.2026
70 Патриарха
19:13 26.02.2026
71 Адвокат
19:14 26.02.2026
72 Атина Палада
До коментар #54 от "Лама от ПП":Не си прав! Първо зависи каква е храната..От здравословното състояние на човека и пр. Храната от стомаха се изпразва за 3 часа ,от червата се изпразва от 2 до 5,6 часа..Следва дебелото черво,там е от 10 часа ..Предвид,че пишат,че са починали в петък или събота а са открити в неделя ....Напълно възможно е да са празни стомасите..
19:15 26.02.2026
73 Ми що пък не
19:16 26.02.2026
74 Хулите на комбайнерите нананайци
19:17 26.02.2026
75 Значи
Коментиран от #80
19:18 26.02.2026
76 Каква е тая "пътечката"
Коментиран от #90
19:18 26.02.2026
77 За Ивайло Калушев ясно
Коментиран от #79
19:20 26.02.2026
78 Еврото
19:22 26.02.2026
79 Ануса
До коментар #77 от "За Ивайло Калушев ясно":му е на главата!
19:23 26.02.2026
80 Всичко е точно
До коментар #75 от "Значи":кекс са правили!
19:24 26.02.2026
81 Атина Палада
До коментар #57 от "уктфце":В хижата не е имало стрелба .Ако е имало хаотична стрелба ,то стените са щели да са надупчени..Другото,което е ,при хаотична стрелба няма да бъдат с по един куршум в слепоочията.
Гилзите казаха от какво са и е напълно възможно!
Ако са убити са убити от някой спецназ -имитирал самоубийство с изстрела от пушка под брадата на Ивей..Защото не вярвам,че спецназ ще тръгне с ловни пушки да ги убива..Ако са убити не са убити от обикновенни килъри за поръчкови убийства..Така мисля аз..Но в малък процент не изключвам и наистина да са се самоубили,макар да не намирам логично обяснение за самоубийство .
19:25 26.02.2026
82 Коняра
До коментар #62 от "Всичко е ясно":Не овчаря казва,че не е слизал от джипа си и е видял само простреляния отпред.
Коментиран от #85
19:26 26.02.2026
83 Значи е стреляно
19:28 26.02.2026
84 Калуша лама
19:28 26.02.2026
85 Точно така
До коментар #82 от "Коняра":С подпряна в стъклото глава каза. Което е невъзможно ако седалката е обърната на вътре. А и ако е било в челото въобще не знам какво е видял овчаря. Седалката е със висока облегалка и при изтрел в челото няма как кръв да има по стъклото. Аз така си мисля
19:32 26.02.2026
86 100%
19:33 26.02.2026
87 Още
19:36 26.02.2026
88 Дядо Гъдю
19:37 26.02.2026
89 Стана ясно
19:39 26.02.2026
90 Хмм
До коментар #76 от "Каква е тая "пътечката"":в кемперите има две легла, между тях пътека, седялките могат да се обръшат назад, каквото и да говорят, експертизата показва, че Николай е стрелял, по кого, завещанието според мен е мотив
19:39 26.02.2026