България
Нови подробности от аутопсиите на трите трупа от кемпера на Ивайло Калушев на Околчица

26 Февруари, 2026 18:17

Всичко се е случило за минути - в петък или в събота

Нови подробности от аутопсиите на трите трупа от кемпера на Ивайло Калушев на Околчица - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заради твърденията за педофилия по време на аутопсията на тримата намерени мъртви до Околчица - Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев, са взети проби от ануса. Те не са потвърдили разпространяваната информация, че в тези проби има сперма от Калушев. Това заявиха източници, свързани с разследването на жестоката трагедия, цитирани от "България Днес".

Те уточняват, че подобна практика не е рутинна и пробите са били взети поради съмнения за сексуални контакти между починалите.

В същото време от направената аутопсия става ясно и че няма данни за външна намеса в кемпера - Ивайло Калушев е убил двамата младежи Ники и Сашо, след което е налапал цевта на пистолета и се е самоубил. Всичко се е случило за минути - в петък или в събота. Това разкри източник от разследването във връзка с появила се информация, че аутопсиите на жертвите от "Околчица" опровергават версията на криминалистите за две убийства и самоубийство.

Експертите са категорични в изводите си, за момента не може да се каже само за последователността на изстрелите. Ясно е, че те са проехтели на 6 или 7 февруари. Смъртта е настъпила от 24 до 36 часа преди намирането на телата, което става на 8 февруари, неделя, поясняват специалистите.

Патоанатоми обясняват, че часът на смъртта се определя от няколко фактора - не само от температурата на въздуха и на черния дроб. В случая телата са били изстинали до степен, която е почти равна на външните градуси.

Криминалистите намират 22-годишния Николай Златков с огнестрелната рана в челото между очите. Той е бил на седалката, Калушев е открит проснат на пътечката, а 15-годишният А.М - в задната част на кемпера. Бил е в молитвена поза, с вплетени пръсти. Момчето е застреляно от упор в задната част на главата, сочат данните.

Все още се чака допълнително заключение от експертите по балистика, за да се докаже със сигурност дали Николай Златков е бил убит. Причината за съмненията е, че барутни частици са открити по ръцете и на лама Иво, и на Николай. Криминалистите обясняват, че частиците се разпръскват не само от цевта на револвера, но и през барабана. Единствено непълнолетният младеж няма следи от произведен изстрел по ръцете си.

От анализите експертите заключават, че тримата приживе са консумирали повече плодове и зеленчуци - вегетарианска храна, която е свързана с будизма. При аутопсиите стомасите им са били празни.

Засега аутопсиите са готови, но се изчакват всички назначени допълнителни експертизи. Едва тогава съдебните медици ще напишат окончателните си заключения.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хйефбйфхаха

    19 11 Отговор
    Вече на никой не му пука , айде у лево

    18:14 26.02.2026

  • 2 мисиркии- кръв и зрелища

    25 6 Отговор
    Сигурен съм ,че съжелявате ,че нямате снимки и видео от аутопсията !!

    18:17 26.02.2026

  • 3 честен ционист

    10 19 Отговор
    Значи педофил и пидeр имали обща етимология.

    18:20 26.02.2026

  • 4 курейшу

    11 3 Отговор
    ежк !

    18:20 26.02.2026

  • 5 Лама Путин

    14 14 Отговор
    А можеше да загинат в бой

    18:22 26.02.2026

  • 6 Винкело

    47 5 Отговор
    Значи, могат да кажат, че се е случило "за минути", пък не могат да кажат в събота, или в неделя? Бе що не си... То и журналистите са същите, де.

    18:23 26.02.2026

  • 7 Нивола

    39 3 Отговор
    Кемпера изчезва в неделя на първи февруари, а тия се самоубиват наужким в петък или събота, тия пет дена промеждутък какво са правили един господ знае, явно са били на фотосинтеза

    Коментиран от #29

    18:23 26.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Бай Араб

    21 15 Отговор
    Кокорчо провериха ли го за семенна течност от Р у, Гела ?

    Коментиран от #12, #13

    18:28 26.02.2026

  • 12 офенбах

    1 4 Отговор

    До коментар #11 от "Бай Араб":

    Хахах

    18:29 26.02.2026

  • 13 Освалдо Риос

    14 5 Отговор

    До коментар #11 от "Бай Араб":

    Те само си разменят пеньоарите. Нищо повече.

    18:29 26.02.2026

  • 14 Хайде сега

    39 4 Отговор
    Слави, Балабанов и Тошко, че и цялата ИТН да излязат и публично да се извинят на близките на жертвите!!! Извинение е най-малкото! Много мътна и ужасна е цялата история. Изключително много се надявам истината да излезе!

    Коментиран от #19, #26

    18:30 26.02.2026

  • 15 Гей педофилска будистка не само отказва

    7 11 Отговор
    секта извърши първото в България АСИСТИРАНО САМОУБИЙСТВО по езотерични причини!

    Лама Иво се е изживявал като Велик Приор на Ордевител н.
    Същевременно не само, че не се е отказвал от земните блага, ами активно е търсил подкрепата на управляващите соросоиди за покровителство, обогатяване, спонсорство и т.н.

    18:31 26.02.2026

  • 16 Всичко в статията

    35 1 Отговор
    Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица преобръща всички теории: 15-г. Алекс e бил удрян, починал е последен -това е заглавие от същата мисирка от преди 3 дни !

    18:32 26.02.2026

  • 17 Коломбо

    10 3 Отговор
    краставиците цели ли са ги яли?

    18:33 26.02.2026

  • 18 Два дни

    18 1 Отговор
    след екзекуцията нали имаше аутопсия на бърза ръка , сега всеки Божи ден новини и версии за шарани ?

    18:33 26.02.2026

  • 19 За какво да се извиняват ?

    9 14 Отговор

    До коментар #14 от "Хайде сега":

    Че казаха , че Сектата Петрохан е педофилска и се самоубиха , за да подобрят кармичните си качества?

    Коментиран от #33

    18:33 26.02.2026

  • 20 Даааа

    19 4 Отговор
    Стара и неточна информация! Щяло да има разследване от Европол и САЩ! Ха ха ха! Ще открият каквото им дадат да открият - самоубийство!

    Коментиран от #28

    18:33 26.02.2026

  • 21 Гъдьо Гъдев

    8 4 Отговор
    Глупости на търкалета и от горе две кюфтета

    18:34 26.02.2026

  • 22 Нов проект

    5 4 Отговор
    За тебе,геройски те умреха...

    18:34 26.02.2026

  • 23 кдеждъ

    31 0 Отговор
    Измамници, а какво стана с битото дете??? Това се пропуска да се каже, че е бил бит и то жестоко в главата??? Пропускат да кажат че е установено че е последния умрял детето??? Как като е умрял последен е застрелян от ламата??? И какъв е тоя напън да прикриват факти??? Кого прикривате??? Коя служба се е намесила??? И какво е ритуалното едните в хижата оправени, другите избягали и се крият и 1 седмица след 1 те са изтрепани??? Къде е ритуала??? Някои лъже повече и от циганите. Така се оплетохте във "фактите" че Слава Богу вече никои не ви вярва на измамите, дори и вие не си вярвате какви ги бръщолевите.

    Коментиран от #42

    18:34 26.02.2026

  • 24 финал

    19 1 Отговор
    Затворете страницата и спрете с манипулациите.Отекчително е.Лъжи,лъжи...

    18:35 26.02.2026

  • 25 име

    14 1 Отговор
    Кво са правили почти цяла седмица там, при положение, че уж ги издирвали, а и новини не са гледали да разберат че другарчетата им да убити. При положение че самоубийството и предтоя не се вързват, що да вярваме, че не е бил педофил?

    18:35 26.02.2026

  • 26 От де

    8 1 Отговор

    До коментар #14 от "Хайде сега":

    морал , съвест и достойнство ? А и с някакво си да фалшиво извинение без стойност ?!

    18:36 26.02.2026

  • 27 Коломбо

    16 3 Отговор
    Сигурен съм,че са убити!Само не знам ,от ЦРУ,или КГБ!Старлинка ще покаже!

    18:36 26.02.2026

  • 28 Гъдьо Гъдев

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "Даааа":

    Ама те няма да идват тук, а нашите ще им пратят телефоните да ги отключат

    18:37 26.02.2026

  • 29 теле на нова

    13 1 Отговор

    До коментар #7 от "Нивола":

    Ee щом нашите компетенти органи го твърдят значи е вярно... A най вече трябва да вярвате на професорите където ги дават всеки ден по кабеларките...

    18:37 26.02.2026

  • 30 Нещо много нелогично

    16 0 Отговор
    Случило се за минути в петък или в събота, а дотогава какво са правили 5-6 дена в планината, зима, студ, без храна, стомасите на всички са били изчистени още преди седмица.Тия са обълкали времето на кончината.

    Коментиран от #34

    18:39 26.02.2026

  • 31 Будалист

    6 6 Отговор
    Вярвам само на Цицелков!

    18:40 26.02.2026

  • 32 ?????

    10 5 Отговор
    "Те не са потвърдили разпространяваната информация, че в тези проби има сперма от Калушев." - а пробите кво казват за хомосексуални контакти на младежът и момчето?
    Има ли ли са такива?
    Това поне се установява и без аутопсия.

    18:40 26.02.2026

  • 33 Звездоброец

    15 1 Отговор

    До коментар #19 от "За какво да се извиняват ?":

    Мисля , че със злобните си брътвежи зулусите значително объркаха кармата си....

    18:40 26.02.2026

  • 34 Свирили са

    3 11 Отговор

    До коментар #30 от "Нещо много нелогично":

    на флейта!

    18:40 26.02.2026

  • 35 Международните

    10 6 Отговор
    разследващи пристигнаха на В.Левски с 20 самолета!

    18:42 26.02.2026

  • 36 как е възможно

    13 0 Отговор
    Кой допусна да се разпространяват всякакви фантастични данни. Чухме чудовищни неща, чухме объркващи версии, чухме какво ли не, което ту се потвърждава, ту се отрича.
    Смятам, че беше необходимо да се обяснят усилията на разследващите и да се помоли обществото да има необходимото търпение до мига, в който всеки анализ щеше да е категоричен и достоверен.
    А сега - десетки версии и всяка една - от невероятна до още по-невероятна.

    18:43 26.02.2026

  • 37 Кръстев

    7 2 Отговор
    Mен ме интересува за един депутат който е п@д@фил и защо не пишете за него?

    Коментиран от #51

    18:44 26.02.2026

  • 38 Дюдю

    9 6 Отговор
    Измъчвани са и са предали Ел Менчо!

    18:44 26.02.2026

  • 39 Хмм

    8 3 Отговор
    все повече загадки, по-добре да замълчат, в началото аутопсията показвала, че яли само сурови ядки, дори не пили вода, а сега нищо не яли, и колко време, поне 5 дни, стояли в кемпера ден и нощ цели 5 дни, какво са чакали, а неса се самоубили веднага, повярвахме на първата ви версия, но се появиха снимки на загиналите, ами разстоянието между тях не предполага самоубийство, трябва поне една ръка разстояние, включиха се хора подали сигнали, на снимката Ивей е със скъсани панталони, трима души преди пожара се виждат че отиват към гаража, в средата е ивей и панталоните му са скъсани, на всичко отгоре в един от кадрите той говори с някого на английски "Can I .." пита някой, а Ивей отговаря "Окей"

    Коментиран от #48

    18:46 26.02.2026

  • 40 Нов проект

    3 5 Отговор
    Изгубихме 6 безценни гласа,но спечелихме 33,3....

    18:46 26.02.2026

  • 41 На Захарова

    5 5 Отговор
    версията каква е?

    18:47 26.02.2026

  • 42 Атина Палада

    9 3 Отговор

    До коментар #23 от "кдеждъ":

    Ама това журналистите си го пускат а не разследващите..Че детето е бито го беше написал един сайт ,някакъв журналист от Враца....
    Журналистите си драскат ,каквото им скимне а вие обвинявате разследващите..

    Коментиран от #57

    18:47 26.02.2026

  • 43 Ще е чудо

    7 2 Отговор
    ако да яли сланина!

    18:48 26.02.2026

  • 44 Не може да

    10 3 Отговор
    Бъде.Боклуците от ИТН твърдяха,че има.Сигурно са участвали в акта.

    18:49 26.02.2026

  • 45 И какви

    6 2 Отговор
    бяха новите подробности, бе ф ъ. К. Т. И.

    Коментиран от #49

    18:50 26.02.2026

  • 46 Виктор

    9 1 Отговор
    Всичко разбрах след ,,снииимай....снииимай"

    18:50 26.02.2026

  • 47 Факти.бг,

    7 1 Отговор
    не ви ли е срам от " журналист" като този, който след темата за Украйна, сега е захапала и отразява с най- гнусни подробности , недопустими за журналистиката , престъплението в Петрохан . Иска да има коментари под материала му. Е, има ги. Коментарите са по- гнусни и отблъскващи и са на вашите читатели , " цветът на нацията" Става все по- унизително да се влезе в сайта ви .Пари ли пестите от един редактор- чистач на нецензурни думи или съзнарелно това е политиката ви.

    18:50 26.02.2026

  • 48 Атина Палада

    3 3 Отговор

    До коментар #39 от "Хмм":

    В статията пише,че са яли повече плодове ,зеленчуци.Стомасите са им били празни..Това пише в статията .А стомаха три часа след хранене се изпразва..Което ще рече ,че три ,четири часа преди да бъдат убити или самоубили се,не са яли.

    Коментиран от #54

    18:51 26.02.2026

  • 49 За а

    2 3 Отговор

    До коментар #45 от "И какви":

    анусите!

    18:51 26.02.2026

  • 50 123

    2 6 Отговор
    Относно натривките от анусите е вярна първоначалната информация, сега са решили да я филтрират от етични съображения. Пръв я каза Каракачана, същия беше казал и причината за катастрофата с военния самолет, потвърдена после и официолно-недостатъчната височина за изпълнение на фигурата от висшия пилотаж.

    18:51 26.02.2026

  • 51 И мен

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Кръстев":

    ме интересува. Известен, богат, тарикат.

    18:52 26.02.2026

  • 52 Лазар

    3 2 Отговор
    Блажени са вярващите!Утре нови вярващи,нова версия и нови самоубийства!До утре!

    18:55 26.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Лама от ПП

    9 1 Отговор

    До коментар #48 от "Атина Палада":

    Стомахът може и да се изпразва за три часа,но не и червата бе гений

    Коментиран от #72

    18:56 26.02.2026

  • 55 Трънски

    4 3 Отговор
    Ако са убити,защо не са оказали съпротива?И защо са разделили отряда?Втората група,мандра ли е търсила?

    18:57 26.02.2026

  • 56 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 3 Отговор
    Намерили са семенна течност от Сенсей Специ?
    🦧🌈🛴🌈🦧

    19:00 26.02.2026

  • 57 уктфце

    11 1 Отговор

    До коментар #42 от "Атина Палада":

    Ами свидетеля е казал че са избити в хижата??? Избити и стрелба като по филмите с много гилзи??? Кмета и той така казва??? Нито свидетеля нито кмета не се и чуват??? Забравили да му кажат че не може да напуска страната??? Кой е забравил да му каже??? Бил в Мексико??? И как разбраха че е в Мексико??? Ами ако и той е заровен вече??? И никога повече не се появи свидетеля??? Ами тези да ги разправят на някои дето е с ампутиран мозък??? Ритуал било, а едните 1 седмица по късно се намират изтрепани??? Какъв е този ритуал??? Приказки под шипковия храст. Какъв е тоя ритуал на единия да са му скъсани гащите и да са обгорели, а на другите не??? Много въпроси има неясни.

    Коментиран от #61, #63, #81

    19:00 26.02.2026

  • 58 ПИСТОЛЕТ МАРКА КАЛИБЪР

    4 2 Отговор
    Кой го е притежавал от къде е купен кога. Гилзи колко къде следи от ботуши обувки . ИИИИ. А ТЕ ТЪРСЯТ СПЕРРРМАА ДУПЕТА ХРАНА

    Коментиран от #67

    19:02 26.02.2026

  • 59 ООрана държава

    7 1 Отговор
    Нещо ви отпадна педофилтеорията зулугербародепесари, единствения обвинен депутат за цунигуни с малолетна си седи в парламент а с една мазна косица

    19:03 26.02.2026

  • 60 кочо чистеменски

    2 3 Отговор
    Съдебните експертизи ,ще са точно такива ,какввито им поръчъха убийците ббдп

    19:03 26.02.2026

  • 61 Mими Кучева🐕‍🦺

    10 2 Отговор

    До коментар #57 от "уктфце":

    Утрепали са ги Боко и Шиши, за да злепоставят Лама Терзиев и ПП-ДБ!🐑🥳🤣👍

    19:03 26.02.2026

  • 62 Всичко е ясно

    9 2 Отговор
    Само не става ясно овчаря дето ги е намерил така ли го описва? А? Така ли каза? Че е открил Калушев проснат на пътечката ? Не беше ли друго?

    Коментиран от #82

    19:04 26.02.2026

  • 63 ТОЧНО ЯСНО И

    2 2 Отговор

    До коментар #57 от "уктфце":

    Във десятката. А те търсят сперм@@@ дупе храна стомаси празни и температури...

    19:05 26.02.2026

  • 64 И ся ко стана

    6 0 Отговор
    Ние сме ги търсили, а те не са се криели, гугвали през starlink.
    След 5-6 дни пости им омръзнало да сърфират в интернет, разочаровали са се от разследването за приятелите им от Петрохан и се самоубили.
    Ми то всичко ясно
    Какъв Туин Пийкс, какъв Сарафов? Това е случай от компетенцията на кварталния.

    19:06 26.02.2026

  • 65 Чалгопитек

    2 2 Отговор
    Трябва да проверят за семенна течност Има Такива Нещастници за да е ясно чии заповеди изпълняват.

    19:09 26.02.2026

  • 66 Кога

    4 3 Отговор
    Кога ще покажете кривата глава на Яни Макулев?
    Искам да каже пак че вярва на Лама Калуш

    19:09 26.02.2026

  • 67 Обикновен човек

    3 0 Отговор

    До коментар #58 от "ПИСТОЛЕТ МАРКА КАЛИБЪР":

    Питай Тошко Семенната течност.

    19:10 26.02.2026

  • 68 Николай Златков

    2 0 Отговор
    на седалката гол ли е бил?

    19:10 26.02.2026

  • 69 павела митова

    5 2 Отговор
    САМО ПЪЛЕН ХАХО МОЖЕ ДА ПОВЯРВА НА ТЕЯ ГЛУПОСТИ

    19:13 26.02.2026

  • 70 Патриарха

    3 2 Отговор
    И убиец и самоубийци ще горят в ада. А тия дето не са се съпротивлявали, и са се могили на идоли нямат място сред божиите селения.

    19:13 26.02.2026

  • 71 Адвокат

    5 1 Отговор
    В правова държава в случай на смърт експертите уточняват в рамките 24 часа причината за смъртта, как е произведен изстрела, с какъв вид оръжие и кога е настъпила смъртта. Това безобразие доказва изготвяне на заблуждаващи тези, които да скрият истината. За 36 години 250 поръчкови убийства не са разкрити, а това масово убийство е най-шокиращото и ужасяващо. Поне да се научат кога да спрат, защото загиналите имат семейства и приятели, а част от обществото ни е освирепяло и изгубило човешки облик, за който съчувствието е важна част. Същите тези се радват и на трагедията в Украйна. Това е пагубно състояние за една държава.

    19:14 26.02.2026

  • 72 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #54 от "Лама от ПП":

    Не си прав! Първо зависи каква е храната..От здравословното състояние на човека и пр. Храната от стомаха се изпразва за 3 часа ,от червата се изпразва от 2 до 5,6 часа..Следва дебелото черво,там е от 10 часа ..Предвид,че пишат,че са починали в петък или събота а са открити в неделя ....Напълно възможно е да са празни стомасите..

    19:15 26.02.2026

  • 73 Ми що пък не

    3 2 Отговор
    Ивайло Калушев е убил двамата младежи Ники и Сашо, след което е налапал цевта на пистолета и се е самоубил на пътечката

    19:16 26.02.2026

  • 74 Хулите на комбайнерите нананайци

    3 1 Отговор
    са за съд. За отвратителното им поведение би трябвало да им откажат регистрация. Който гласува за тях е същата стока. Що не се възмущават от пернишкото пети, което си рекламира катерицата в интернет или от оргиите на бачевите дружки, или от гнусотиите, представяни в 7/8 шоуто. То не бяха цинизми изкрещявани от трибуната на НС, не беше чудо - река от мръсотии. И тия същества акъл дават, че и за морал говорят

    19:17 26.02.2026

  • 75 Значи

    2 1 Отговор
    не са правили секс в караваната. Така ли излиза ?

    Коментиран от #80

    19:18 26.02.2026

  • 76 Каква е тая "пътечката"

    1 2 Отговор
    За какво иде реч? Кви са тея пътечки

    Коментиран от #90

    19:18 26.02.2026

  • 77 За Ивайло Калушев ясно

    6 2 Отговор
    А за Ивайло Мирчев? Проби от ануса нещо там?

    Коментиран от #79

    19:20 26.02.2026

  • 78 Еврото

    1 3 Отговор
    е виновно!

    19:22 26.02.2026

  • 79 Ануса

    2 0 Отговор

    До коментар #77 от "За Ивайло Калушев ясно":

    му е на главата!

    19:23 26.02.2026

  • 80 Всичко е точно

    2 0 Отговор

    До коментар #75 от "Значи":

    кекс са правили!

    19:24 26.02.2026

  • 81 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "уктфце":

    В хижата не е имало стрелба .Ако е имало хаотична стрелба ,то стените са щели да са надупчени..Другото,което е ,при хаотична стрелба няма да бъдат с по един куршум в слепоочията.
    Гилзите казаха от какво са и е напълно възможно!
    Ако са убити са убити от някой спецназ -имитирал самоубийство с изстрела от пушка под брадата на Ивей..Защото не вярвам,че спецназ ще тръгне с ловни пушки да ги убива..Ако са убити не са убити от обикновенни килъри за поръчкови убийства..Така мисля аз..Но в малък процент не изключвам и наистина да са се самоубили,макар да не намирам логично обяснение за самоубийство .

    19:25 26.02.2026

  • 82 Коняра

    3 0 Отговор

    До коментар #62 от "Всичко е ясно":

    Не овчаря казва,че не е слизал от джипа си и е видял само простреляния отпред.

    Коментиран от #85

    19:26 26.02.2026

  • 83 Значи е стреляно

    2 0 Отговор
    Само с един пистолет? Освен ако тоя дето го е налапал е по вкусен?

    19:28 26.02.2026

  • 84 Калуша лама

    2 0 Отговор
    и помощник ламите не са понесли, че Сaрафоff не подава оставка. Чакали са няколко дни и са отделили съзнанието си през фонтанелите.

    19:28 26.02.2026

  • 85 Точно така

    2 1 Отговор

    До коментар #82 от "Коняра":

    С подпряна в стъклото глава каза. Което е невъзможно ако седалката е обърната на вътре. А и ако е било в челото въобще не знам какво е видял овчаря. Седалката е със висока облегалка и при изтрел в челото няма как кръв да има по стъклото. Аз така си мисля

    19:32 26.02.2026

  • 86 100%

    2 1 Отговор
    Екзекуция от обучени убийци. Като се прегръщат си личи че ги снимат по сценарий. Когато разберат за Трактора тогава ще разберат и за това убийство

    19:33 26.02.2026

  • 87 Още

    1 0 Отговор
    самоубийства ще последват. Сарафов не ще да пада.

    19:36 26.02.2026

  • 88 Дядо Гъдю

    1 0 Отговор
    Спокойно ! На Първи април ще обобщят всички версии и ще кажат цялата истина за Петрохан.

    19:37 26.02.2026

  • 89 Стана ясно

    1 0 Отговор
    Че на Тошко акъла му е набит с такламит през отвърстието

    19:39 26.02.2026

  • 90 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Каква е тая "пътечката"":

    в кемперите има две легла, между тях пътека, седялките могат да се обръшат назад, каквото и да говорят, експертизата показва, че Николай е стрелял, по кого, завещанието според мен е мотив

    19:39 26.02.2026

