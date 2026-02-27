Вземете 50% отстъпка за хостинг от

САЩ ще доставят на Тайван инфрачервени системи за F-16 на стойност 329 млн. долара
  Тема: Тайван

САЩ ще доставят на Тайван инфрачервени системи за F-16 на стойност 329 млн. долара

27 Февруари, 2026 07:45 411 3

Новите IRST сензори ще засилят способността на изтребителите да откриват китайски военни самолети, включително стелт самолети

Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Lockheed Martin ще достави модерни сензори за тайванските изтребители F-16 по договор с правителството на САЩ на стойност 329 млн. щатски долара, с което ще бъде подобрена способността им да следят китайски военни самолети.

Пентагонът обяви на 31 декември, че компанията е получила договор за придобиване и доставка на 55 инфрачервени системи за търсене и проследяване IRST21 Legion-ES, за да отговори на „неотложна оперативна необходимост“ на Военновъздушните сили на Тайван. Представителят на компанията Патрик Макензи обсъди договора и свързаните технологии по време на симпозиума Warfare Symposium в Колорадо по-рано тази седмица.

„Когато летите във въздуха, се генерира топлина, а този сензор ще открива и проследява тази топлина“, обясни Макензи. Той добави, че системата ще подобри ситуационната осведоменост, ще увеличи времето за реакция и ще подпомогне оцеляването в оспорвани среди.

Според данни на US-China Economic and Security Review Commission китайски военни самолети са навлизали в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на Тайван 3 075 пъти през 2024 г.

IRST21 Legion-ES представлява усъвършенствана въздушна инфрачервена система за търсене и проследяване, която използва пасивно инфрачервено наблюдение в допълнение към радара и позволява откриване на цели на по-големи разстояния. Тя осигурява по-ранно засичане на заплахи като вражески самолети, дронове и ракети, като същевременно предоставя данни за прицелване към оръжейните системи.

За разлика от радара, IRST системите не излъчват сигнали, а пасивно приемат инфрачервеното излъчване, генерирано от двигателните газове, нагряването на фюзелажа и триенето с въздуха. Това позволява на изтребителите да засичат вражески самолети, включително стелт самолети, от голяма дистанция, без да активират радара си и без да разкриват собствената си позиция.


  • 2 ......

    4 0 Отговор
    Още шашави имало като хохохолята.

    07:55 27.02.2026

  • 3 Тити

    0 0 Отговор
    Производството и продажбите на оръжия стана най доходоносният бизнес повече от златото газта и нефта а монопола държи САЩ като доставчик номер едно.

    08:10 27.02.2026