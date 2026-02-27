САЩ ще доставят на Тайван инфрачервени системи за F-16 на стойност 329 млн. долара

Lockheed Martin ще достави модерни сензори за тайванските изтребители F-16 по договор с правителството на САЩ на стойност 329 млн. щатски долара, с което ще бъде подобрена способността им да следят китайски военни самолети.

Пентагонът обяви на 31 декември, че компанията е получила договор за придобиване и доставка на 55 инфрачервени системи за търсене и проследяване IRST21 Legion-ES, за да отговори на „неотложна оперативна необходимост“ на Военновъздушните сили на Тайван. Представителят на компанията Патрик Макензи обсъди договора и свързаните технологии по време на симпозиума Warfare Symposium в Колорадо по-рано тази седмица.

„Когато летите във въздуха, се генерира топлина, а този сензор ще открива и проследява тази топлина“, обясни Макензи. Той добави, че системата ще подобри ситуационната осведоменост, ще увеличи времето за реакция и ще подпомогне оцеляването в оспорвани среди.

Според данни на US-China Economic and Security Review Commission китайски военни самолети са навлизали в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на Тайван 3 075 пъти през 2024 г.

IRST21 Legion-ES представлява усъвършенствана въздушна инфрачервена система за търсене и проследяване, която използва пасивно инфрачервено наблюдение в допълнение към радара и позволява откриване на цели на по-големи разстояния. Тя осигурява по-ранно засичане на заплахи като вражески самолети, дронове и ракети, като същевременно предоставя данни за прицелване към оръжейните системи.

За разлика от радара, IRST системите не излъчват сигнали, а пасивно приемат инфрачервеното излъчване, генерирано от двигателните газове, нагряването на фюзелажа и триенето с въздуха. Това позволява на изтребителите да засичат вражески самолети, включително стелт самолети, от голяма дистанция, без да активират радара си и без да разкриват собствената си позиция.