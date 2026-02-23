България събра актьори от САЩ, Великобритания, Германия и дори Исландия за мастерклас

Малко режисьори могат да се похвалят с такова ключово влияние върху няколко филмови франчайзи, както може да го направи Ма̀ртин Кембъл.

Снимка: Ангел Ангелов

Започвайки от „Златното око“ и преосмислянето на Джеймс Бонд с „Казино Роял“ през 2006 г., до приключенията на Зоро в двете легендарни поредици: „Маската на Зоро“(1998) и „Легендата за Зоро“ (2005), кариерата му е оставила трайна следа в съвременното кино.

Снимка: Ангел Ангелов

За първи път обаче, Кембъл се съгласи да сподели перспективата си директно с актьори на различни нива по време на интензивен майсторски клас в Grand Hotel Millennium в центъра на София, организиран изцяло от TalentVision (www.talentvision.bg).

Давайки както на местни, така и на международни актьори, рядка възможност да видят как режисьор от неговия калибър работи с артисти.

Заедно с него беше Габи Уайт Харт (CDA), наскоро водещ кастинг-режисьор на Warner Bros. за Wind of Change (биографичният филм за група Scorpions), която помогна да се пресъздаде кастинг-средата, заедно с тази от снимачната площадка.

Комбинацията от нейния опит и режисьорския поглед на Кембъл създаде програма, която показва и двата свята, давайки на актьорите практическа представа как се оценяват изпълненията им от кастинга до камерата.

Събитието беше открито от актьора, режисьор и основател на проекта TalentVision — Джо̀зеф Ал-Ахмад, известен с ролите си в Above The Clouds, Man with No Past и предстоящия Nightingale (реж. Уилям Кауфман).

С типичната си топлина той разчупи ледовете пред 30-те си колеги-актьори в залата:

„Някои хора прелетяха от другата страна на океана, за да бъдат тук днес. Благодаря ви, че избрахте да прекарате този Свети Валентин с нас, вместо с вашите половинки! Това означава любов към занаята.“

Залата се разсмя и всички се отпуснаха веднага, като нервите изчезнаха и вниманието се съсредоточи върху ползотворната работа с Ма̀ртин Кембъл и Габи Уайт Харт.

Дж. Ал-Ахмад продължи вече с по-лична история:

„Преди двадесет години, през 2005 г., баба ми ме заведе на кино да гледаме именно "Легендата за Зоро". Бях само на осем години, но си спомням, че седях напълно потопен, увлечен, но най-вече … вдъхновен. Така че няма да крия, че за мен е много сантиментално преживяване да съм в присъствието на г-н Кембъл, както и да бъда организатор на това събитие заедно с екипа ми. За мен е радост и чест да споделя това преживяване с колеги-актьори от цял свят! Благодаря ви, че го направихте възможно.“

Общо 41 актьори участваха в двата мастеркласа, пристигащи от Съединените щати, Англия, Исландия и европейски държави, като Германия, и Испания.

Сред тях бяха: Марила Ломброзо, известна с Jack Ryan и Cobra Kai, дойде от Лос Анджелис. Също така присъства Корин Клей (The Night Agent, The Final Stay) от Чикаго, както и актьори като Оливър Арнолд (The Two Gambits, The Caged), Май Ли и Реймънд Нолан (Tales of the Underworld, Sacred Sites), които дойдоха от Великобритания. Даниел Ханс Ерлендсон от Исландия, известен с Heartstone и Beautiful Beings, също се присъедини към международната група за тази уникална възможност в София.Участниците работиха по сцени от емблематични филми като Casino Royale, Prisoners, The Notebook, Revolutionary Road и Requiem for a Dream.

Габи Уайт Харт водеше актьорите през фините решения, които правят изпълнението да се откроява в един селф-тейп или кастинг видео, докато Мартин Кембъл показваше как тези избори се пренасят пред камерата и на снимачната площадка

Съоснователят на TalentVision Даниел Лидиянов, ръководителката на проектите Виолет Георгиев, и водещият на техническия отдел Християн Иванов присъстваха през целия уъркшоп, като подкрепяха организацията и логистиката на събитието. Всеки ден завършваше с Q&A сесия, където актьорите можеха да задават въпроси на Кембъл и Харт относно прослушвания, работа на снимачната площадка и международни кариери.

Този уъркшоп беше първи по няколко показатели: за първи път TalentVision представи двама холивудски професионалисти едновременно и за първи път в кариерата си Мартин Кембъл води актьорски уъркшоп.

За актьорите това бе рядка възможност да надникнат в професионалното кино, а за TalentVision – важна стъпка в свързването на базирани в България актьори с възможности в големи международни продукции.

Допълнителни анализи и впечатления от уъркшопа ще бъдат публикувани скоро.

