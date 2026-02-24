Новини
Музикантите на БНР спряха концертите и се срещнаха с министъра на култура

24 Февруари, 2026 16:29 685 3

  • бнр-
  • музиканти-
  • оркестър-
  • министър на културата-
  • финансиране

Радиосъставът обяви тих протест до 6 март

Музикантите на БНР спряха концертите и се срещнаха с министъра на култура - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

След като обявиха своя тих протест – без концертна дейност от 6 март – музикантите от Българското национално радио проведоха ключова среща със служебния министър Найден Тодоров, предава Нова телевизия.

Всички те настояват за законодателни промени, така че статутът им да се приравни с този на държавните културни институти – като филхармонии и опери. И да получават еднакво финансиране, което да им позволи да се развиват, вместо, както се опасяват, постепенно да изчезнат.

„Решихме за пръв път безпрецедентно да преустановим временно концертния ни сезон към 6 март. Тази мярка е крайна, но чашата на търпението ни вече прелива", каза първият обоист на Симфоничния оркестър на БНР Слав Славчев.

Последва също толкова безпрецедентна реакция - за пръв път министър на културата отиде в Първо студио на БНР, при това с ясен отговор: "Ние нямаме фактическото време да извървим целия път за промяна на законите."

"Уверението, което получих от министър Тодоров е, че ще потърси варианти, които да са трайни и устойчиви. Важното е музикалните състави на радиото да не остават в безвремие, в една паралелна реалност, в която за тях вечно да не достига финансиране", каза генералният директор на БНР Милен Митев.

"Ние наистина губим кадри, не можем да ги привлечем – млади хора напускат, понеже заплатите са изключително ниски", посочи още Славчев.

Той допълни, че публиката трябва да е спокойна и изрази надежда за трайна промяна.

"Радиосъставите са музикалната памет на една нация. Нация без памет няма бъдеще", категоричен е Тодоров.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Путин

    4 2 Отговор
    Криза е, ще изкараме известно време без култура. Лошо Седларов, лошо.

    16:37 24.02.2026

  • 2 Путин

    2 2 Отговор
    Криза е, ще изкараме известно време без култура. Лошо Седларов, лошо.

    16:38 24.02.2026

  • 3 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Ще минем и без тия свирачи, държавна пара на вятъра

    19:54 24.02.2026