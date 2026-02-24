Музикантите на БНР спряха концертите и се срещнаха с министъра на култура

След като обявиха своя тих протест – без концертна дейност от 6 март – музикантите от Българското национално радио проведоха ключова среща със служебния министър Найден Тодоров, предава Нова телевизия.

Всички те настояват за законодателни промени, така че статутът им да се приравни с този на държавните културни институти – като филхармонии и опери. И да получават еднакво финансиране, което да им позволи да се развиват, вместо, както се опасяват, постепенно да изчезнат.

„Решихме за пръв път безпрецедентно да преустановим временно концертния ни сезон към 6 март. Тази мярка е крайна, но чашата на търпението ни вече прелива", каза първият обоист на Симфоничния оркестър на БНР Слав Славчев.

Последва също толкова безпрецедентна реакция - за пръв път министър на културата отиде в Първо студио на БНР, при това с ясен отговор: "Ние нямаме фактическото време да извървим целия път за промяна на законите."

"Уверението, което получих от министър Тодоров е, че ще потърси варианти, които да са трайни и устойчиви. Важното е музикалните състави на радиото да не остават в безвремие, в една паралелна реалност, в която за тях вечно да не достига финансиране", каза генералният директор на БНР Милен Митев.

"Ние наистина губим кадри, не можем да ги привлечем – млади хора напускат, понеже заплатите са изключително ниски", посочи още Славчев.

Той допълни, че публиката трябва да е спокойна и изрази надежда за трайна промяна.

"Радиосъставите са музикалната памет на една нация. Нация без памет няма бъдеще", категоричен е Тодоров.