КНСБ представя данни за цените на стоките от малката потребителска кошница за февруари.

През януари цената на продуктите от първа необходимост е близо 59 евро. А изменението спрямо декември миналата година е било малко над 1%.

Тогава от КНСБ отчетоха, най-голямо покачване на цените при сезонните зеленчуци - краставиците, доматите и картофите, спрямо декември месец.

Най-високи цени при месото, сиренето и олиото се отчитат във Видин и Хасково. От средата на миналата година те следят стойностите им в над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини.