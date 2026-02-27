КНСБ представя данни за цените на стоките от малката потребителска кошница за февруари.
През януари цената на продуктите от първа необходимост е близо 59 евро. А изменението спрямо декември миналата година е било малко над 1%.
Тогава от КНСБ отчетоха, най-голямо покачване на цените при сезонните зеленчуци - краставиците, доматите и картофите, спрямо декември месец.
Най-високи цени при месото, сиренето и олиото се отчитат във Видин и Хасково. От средата на миналата година те следят стойностите им в над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини.
1 И какво
Сега всички, които искаха еврото почват да съжаляват! Целта беше да станем още по бедни и зависими от ЕС!
Никои нищо не направи да защити хората а позволи на всички търговци да повишът цените преди и след еврото!
08:03 27.02.2026
2 кой му дреме
08:03 27.02.2026
3 Тити
08:08 27.02.2026