КНСБ представя данни за цените на стоките

27 Февруари, 2026 07:48 377 3

Най-високи цени при месото, сиренето и олиото се отчитат във Видин и Хасково

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

КНСБ представя данни за цените на стоките от малката потребителска кошница за февруари.

През януари цената на продуктите от първа необходимост е близо 59 евро. А изменението спрямо декември миналата година е било малко над 1%.

Тогава от КНСБ отчетоха, най-голямо покачване на цените при сезонните зеленчуци - краставиците, доматите и картофите, спрямо декември месец.

Най-високи цени при месото, сиренето и олиото се отчитат във Видин и Хасково. От средата на миналата година те следят стойностите им в над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини.


  • 1 И какво

    0 0 Отговор
    Като представя данни ние си ги знаем не е нужно! Всичко стана не двойно, а тройно! Нямало да станем бедни след приемането на еврото пълна лъжа и измама! Вече 10 евро не отговарят на 20 лв, а на 10 лева!
    Сега всички, които искаха еврото почват да съжаляват! Целта беше да станем още по бедни и зависими от ЕС!
    Никои нищо не направи да защити хората а позволи на всички търговци да повишът цените преди и след еврото!

    08:03 27.02.2026

  • 2 кой му дреме

    1 0 Отговор
    българин на турски значи мошеник, бандит, лош човек

    08:03 27.02.2026

  • 3 Тити

    0 0 Отговор
    КНСБ и Подкрепа са едни лежащи и ортаци на Боко и Шиши тяхната работа е да стимулират дейност.

    08:08 27.02.2026

