Захари Бахаров отново влиза в затвора в нов филм

27 Февруари, 2026 07:40 570 5

Актьорът влиза зад решетките за трети път в главна роля, този път в новия български филм „Бъркани яйца“

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Любимецът на публиката Захари Бахаров отново облича дрехата на затворник. Актьорът влиза зад решетките за трети път в главна роля, този път в новия български филм „Бъркани яйца“ – проект, който вече предизвиква сериозен интерес сред феновете на родното кино, пише marica.bg.

„Бъркани яйца“ е режисьорски дебют на Даниел Върбанов, когото зрителите помнят като Баян от "Войната на буквите", както и от кастинга за ролята на Христо Стоичков по NOVA.

Снимките на филма са проведени в истински затвор, което допълнително засилва автентичността и напрежението в продукцията. Екипът е имал възможност да се потопи в суровата атмосфера на мястото, а резултатът обещава да бъде повече от въздействащ.


Това не е първият път, в който Бахаров влиза артистично в ролята на лишен от свобода. Дебютът му зад решетките бе в култовия филм "Дзифт", а след това отново облече затворническите дрехи в шестия сезон на "Под прикритие", чиято премиера предстои и вече е сред най-търсените теми в Google.

Сега актьорът отново влиза в образ, който му носи силни роли и зрителски интерес.

Режисьорът Даниел Върбанов споделя:

„Както винаги, Захари Бахаров се справи брилянтно. Когато ти се навие на акъла, го оставяш да направи това, в което е най-добър.“

По думите му, поканата към актьора дошла доста след съвместната им работа във „Войната на буквите“, а екипът дори не бил сигурен дали Бахаров ще приеме ролята.

Сюжетът на късометражния филм разказва за мъж, който само няколко часа след излизането си от затвора се забърква в ново престъпление. Историята е напрегната, психологическа и далеч не лесна за преразказване, загатват от екипа.

Проектът вече е завършен и се очаква да привлече вниманието както на феновете на българското кино, така и на онези, които следят всяка нова роля на Захари Бахаров.

Дали това ще бъде най-силното му превъплъщение досега?
Едно е сигурно – когато става дума за затворнически роли, криминален сюжет и силна актьорска игра, името на Захари Бахаров неизменно излиза на преден план.


