Гравирана гема с изображение на бог Дионис откриха в Хераклея Синтика

Майсторски гравирана гема откри екипът на проф. д-р Людмил Вагалински в началото на редовните разкопки на форума на Хераклея Синтика. Макар да не е изцяло запазена, на нея се вижда ясно глава на млад мъж в профил, с правилни черти и дълги къдрици – вероятно изображение на бог Дионис, съобщиха от Archaeologia Bulgarica.

Работната предварителна датировка на пласта, в който е намерена гемата, е І-ІІІ век. Материалът също е под въпрос. Дали наистина е червено стъкло, както изглежда, ще трябва да потвърди специалист гемолог.

Находката е от североизточния ъгъл на централния площад, където екипът на проф. Вагалински проучва сграда с подова мозайка.