Почина режисьорът Асен Шопов

Българската култура загуби един от своите последни аристократи на духа. На 93 години ни напусна Асен Шопов – режисьорът, който не просто създаваше спектакли, а изграждаше цели светове с непоколебима вяра в смисъла и достойнството на театралното изкуство, пише vesti.bg.

Новината за неговата кончина бе потвърдена от Съюза на артистите в България (САБ).

„За всички нас Асен беше символ на епоха, учител по мярка и човек, който знаеше как да превръща сцената в катедрала“, споделиха в емоционално обръщение неговите колеги.

Един живот, посветен на голямата сцена

Асен Шопов остава в историята като творец с огромен мащаб. Неговият професионален път е белязан от емблематични постановки, които се превърнаха в жалони за българския театър. Той бе от поколението режисьори, които не правеха компромис с естетиката и етиката, превръщайки всяка репетиция в урок по човекознание.

През десетилетията той работи в най-големите театри в страната, като оставя незаличима следа в Народния театър „Иван Вазов“, Театър „Българска армия“, Сатиричния театър и много други. Носител е на най-престижните отличия, сред които държавният орден „Св. св. Кирил и Методий“ – огърлие, и наградата „Аскеер“ за цялостен принос.

Сбогуване с Маестрото

Колегите му го определят като „рицар“, заради неговото аристократично достойнство и способността му да отстоява позициите си дори в най-трудните времена за изкуството. За поколения актьори той остава не просто режисьор, а духовен баща и морален коректив.

„Благодарим ти за уроците, за мащаба и за споделената светлина, Маестро! Пътят ти към вечните сцени е осветен от обичта и аплодисментите на поколения българи“, се казва още в съобщението на САБ.

Поклон пред светлата му памет!