Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Стана ясно кога ще е готов за игра Килиан Мбапе

Стана ясно кога ще е готов за игра Килиан Мбапе

27 Февруари, 2026 07:58 321 0

  • реал мадрид-
  • килиан мбапе-
  • футбол

Нападателят изключва хирургическа намеса, мислейки за Световното първенство, и продължава с консервативното лечение

Стана ясно кога ще е готов за игра Килиан Мбапе - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Френската суперзвезда на Реал Мадрид – Килиан Мбапе, ще бъде извън терените през следващите седмици, като целта е да се завърне за 1/8-финалите на Шампионската лига, съобщава El Chiringuito.

Нападателят изключва хирургическа намеса, мислейки за Световното първенство, и продължава с консервативното лечение.

Още от миналия декември Мбапе изпитва дискомфорт в лявото коляное, обявиха от Реал Мадрид. Оттогава играчът сам преценява дали е готов за участие. Алармата обаче прозвуча преди мача с Бенфика, което го накара да пропусне реванша срещу орлите, а французинът сега търси трайно решение на проблема.

Съперник на Реал Мадрид в 1/8-финалите от Шампионската лига ще бъде един измежду Манчестър Сити и Спортинг Лисабон.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове