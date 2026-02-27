Стана ясно кога ще е готов за игра Килиан Мбапе

Френската суперзвезда на Реал Мадрид – Килиан Мбапе, ще бъде извън терените през следващите седмици, като целта е да се завърне за 1/8-финалите на Шампионската лига, съобщава El Chiringuito.

Нападателят изключва хирургическа намеса, мислейки за Световното първенство, и продължава с консервативното лечение.

Още от миналия декември Мбапе изпитва дискомфорт в лявото коляное, обявиха от Реал Мадрид. Оттогава играчът сам преценява дали е готов за участие. Алармата обаче прозвуча преди мача с Бенфика, което го накара да пропусне реванша срещу орлите, а французинът сега търси трайно решение на проблема.

Съперник на Реал Мадрид в 1/8-финалите от Шампионската лига ще бъде един измежду Манчестър Сити и Спортинг Лисабон.