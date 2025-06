Четирима известни актьори оставиха отпечатъци за „Стената на славата“ на Театър 199

Актьорите Ивайло Христов, Юлиан Вергов, Светлана Янчева и Ива Тодорова оставиха своите отпечатъци и послания за „Стената на славата“ на Театър 199 „Валентин Стойчев“, който отбелязва своята 60-годишнина.

В своето послание за „театъра на стъпките" актрисата Ива Тодорова написа: „В театъра се срещаме на живо и така ще е завинаги".

Актьорът Ивайло Христов написа, че „Всички се раждаме луди, но някои си остават".

Светлана Янчева пожела „Да живеем красиво и достойно", а Юлиан Вергов написа, че „Тайната на междучовешките отношения е по-велика от тази на егото".

"Радвам се името и отпечатъците ми да стоят сред тези на най-големите актьори като Георги Калоянчев и Татяна Лолова. С Татяна имах много специална връзка. Чувствах я много близка, защото тя беше човекът, който ми завеща голям съвет, свързан с комедията и с отговорността в театъра", каза Тодорова.

Тя се пошегува и каза, че в момента се чувства като абитуриентка. Ива Тодорова отправи и послание към младите актьори, в което им пожела „да не се отказват". "Процесът е труден, а пътят след НАТФИЗ - дълъг и много красив. Той може да бъде много радостен. Не трябва да се губят радостта и вдъхновението и трябва винаги да се помни защо си започнал. На английски има една поговорка: "Use it or lose it" (Използвай го или го загуби). Тя е много работеща в театъра", каза актрисата. Тодорова допълни още, че „да бъдеш актьор е призвание".

Юлиан Вергов каза, че „поласкан е много мека и клиширана дума". „Голяма чест е за мен, чувствам се много въодушевен от това, че се намирам в компанията на актьорите, които са на стената пред Театър 199, при това на шестдесетият му юбилей", каза актьорът.

„Аз не съм много по съветите, но бих казал на младите актьори, на които някой ден им предстои да бъдат на тази стена, да обичат театъра. Театърът е много повече, отколкото си представях, че е, преди да се занимавам с тази професия. Като малък си го представях като нещо, което е интересно да отидеш да гледаш, да видиш едни хора какво правят и да ти разкажат една история. По-късно се разбра, че театърът придава смисъл и отговори на живота", каза още Юлиан Вергов.

