Започват концертите на Лили Иванова в зала 1 на НДК

12 Декември, 2025 12:31 348 8

Естрадната звезда ще пее три вечери подред

Започват концертите на Лили Иванова в зала 1 на НДК - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Лили Иванова започва трите си поредни концертни вечери в зала 1 на НДК. На 12 и 13 декември са последните два концерта от националното турне на най-голямото име в българската поп музика. Началото тази година бе поставено на 14 февруари в софийския клуб Joy Station, където стотици почитатели празнуваха любовта с песните на Лили, следващите спирки бяха във Варна, Бургас, Пловдив и Перник.

На сцената, освен Grand LI Orchestra, излиза и оркестърът на Националния музикален театър с диригент маестро Константин Добройков. В бенда на Лили са Огнян Енев (пиано, тромпет, саксофон), Иван Йорgанов-Чери (kuтapu), Xpucmo Мuxaлkoв (бас kuтарa), Орлин Цветанов (цигулка), Росен Ватев (уgаpни), LatiDa (беквокали) и Ангел Дюлгеров (китари, цигулка), който e u музикален продуцент на целия репертоар, информира БТА.

На 14 декември фондацията „Лили Иванова“ представя спектакъла „100 години Георги Парцалев“, съвместно със Сатиричния театър.

„Имах щастието да познавам лично безсмъртния Георги Парцалев. От съвместната ни работа разбрах, че великият актьор е и велик човек. Преклонението ми пред актьора и човека ме накара през 2019 г. да помоля големия български скулптор Георги Чапкънов да го обезсмърти в статуетка, която се намира в моя дом. Паметта за живота и творчеството, както и достойното отбелязване на 100-годишнината от рождението на великия Георги Парцалев, са дълг на цялото ни общество“, казва Лили Иванова.

„Това е нашият поклон. Нашата почит и благодарност. Нашата любов, която не познава време“, коментират от Сатирата.

В мащабните събития ще участват също Калин Сърменов, Силвия Лулчева, Албена Павлова, Албена Михова, Александра Сърчаджиева, Кирил Ефремов, Ивайло Калоянчев, Явор Борисов и цялата трупа на Сатирата, в която Парцалев играе 32 активни творчески сезона. Постановката и сценарият са на Калин Сърменов, режисьор е Николай Младенов, сценография и костюми – Теодора Лазарова, хореография – Татяна Янева, драматург – Богдана Костуркова.

На сцената зрителите ще видят над 60 души – музиканти и артисти. Най-голямото предизвикателство е самият Георги Парцалев да „оживее“ на сцената чрез холограма, която се подготвя от началото на 2025 г. от МР Studio.

„За първи път в България ще бъде използвана нова технология, с помощта на която актьорската игра ще бъде изиграна от истински актьор в реално време, но това, което ще виждат зрителите, ще бъде образът на Георги Парцалев. По този начин зрителите ще съпреживеят възможно най-реалистично присъствието на великия актьор отново на сцената“, разказват от екипа за БТА.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Гост

    1 1 Отговор
    Охраната да внимава ,че има гратисчии една група в София който се мъчат без билети от години на концерти. Не е майтап.

    12:32 12.12.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 1 Отговор
    замине ли си ЛИЛИ , заминава БГ такава , кват я знаем..!и може би за добре

    Коментиран от #4

    12:35 12.12.2025

  • 3 поздрав за депутатите

    2 0 Отговор
    Първта песен която трябва да изпее трябва да е Панаири-Панаирииии !

    12:36 12.12.2025

  • 4 Котьооо ,

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Много патос ...

    12:36 12.12.2025

  • 5 Любопитен

    1 0 Отговор
    На Ози Озбърн ли ще се прави. Вържете я на стола да не рипне като щуреца. Съмнявам се да изкара до третата вечер.

    Коментиран от #6

    12:40 12.12.2025

  • 6 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Любопитен":

    Чалгаджийче изплюй порюциите на Азис

    12:44 12.12.2025

  • 7 Хейт

    0 0 Отговор
    Че тя още ли има живи фенове .

    12:46 12.12.2025

  • 8 Само припомням

    0 0 Отговор
    Има една обложка на албум, на която прави маcонския знак: "Шшшштттт!".
    Това е знак, който масоните правят за запазване на техните тайни. Те всички практикуват хормонално преобръщане на п0ла. Всички от елита са с пр30бърнат п0л. Изключения няма!

    12:46 12.12.2025