Кървава Ханука в Сидни! Най-малко 12 убити след стрелба на емблематичен плаж (ВИДЕО)

14 Декември, 2025 12:25, обновена 14 Декември, 2025 14:45

Израелският президент Ицхак Херцог заяви, че стрелбата на плажа Бонди е равносилна на атака срещу цялата еврейска общност, предаде ДПА

Кървава Ханука в Сидни! Най-малко 12 убити след стрелба на емблематичен плаж (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Най-малко 12 души са загинали, а 30 са ранени при стрелбата на плажа Бонди в Сидни, открита по време на събитие по повод отбелязването на еврейския празник Ханука, предаде Ройтерс, позовавайки се на австралийските власти, съобщава БТА.

Премиерът на щата Нов Южен Уелс Крис Минс по-рано днес потвърди, че убитите при стрелбата са вече 12. Той подчерта, че нападението е било насочено срещу еврейската общност в Сидни в първия ден от Ханука и че разследването около инцидента е сложно и едва сега започва.

Полицията в Нов Южен Уелс, която определи нападението като терористичен акт, съобщи, че двама души са задържани, а Ей Би Си съобщи, че един от най-малко двама въоръжени мъже е сред загиналите.

Един от предполагаемите стрелци е мъртъв, а другият е в критично състояние, съобщи на пресконференция комисарят на Полицията в Нов Южен Уелс Малкълм Лейниън. Най-малко 29 ранени са откарани в местни болници, добави той. Сред ранените са и двама полицейски служители.

Един от заподозрените стрелци е бил убит, а друг е в критично състояние, съобщи на пресконференция комисарят на полицията в Нов Южен Уелс Мал Лайон. Най-малко 29 ранени, включително двама полицейски служители, са били откарани в болница, добави той.

Полицията в Провидънс, щата Роуд Айлънд, съобщи преди минути, че е задържала лице, свързано със стрелбата в университета "Браун", предаде Ройтерс, позовавайки се на местния канал на Ен Би Си (NBC 10 WJAR).

Полицията не отговори веднага на запитването за коментар от страната Ройтерс.

Университетът "Браун" съобщи, че заповедта за оставане на сигурно място в кампуса е била отменена по-рано днес, въпреки че полицията е останала на мястото на инцидента и все още го разглежда като активно местопрестъпление.

Снощи над 400 полицейски служители бяха разположени, докато властите търсеха заподозрения за стрелбата в Роуд Айлънд, при която загинаха двама души, а девет бяха ранени, осем от които са в критично състояние.

Учебното заведение от престижната "Бръшлянова лига" издаде по-рано предупреждение за стрелец на територията му и призова студентите и персонала да потърсят убежище.

Стрелбата е станала край сградата "Баръс енд Хоули", седеметажен комплекс, в който се намират инженерният факултет и катедрата по физика на университета. Инцидентът е станал по време на втория ден от изпитната сесия, като в този момент в сградата са се провеждали изпити.

Говорителят на спешна помощ в щата Нов Южен Уелс съобщи, че 13 души са били откарани в местни болници след стрелбата.

Австралийският министър-председател Антъни Албанезе определи инцидента като "шокиращ и потресаващ" и добави, че "екипи на спешните служби са на място и работят за спасяването на човешки животи".

"На плажа Бонди се случи опустошителен терористичен инцидент по време на празника Ханука. Става въпрос за целенасочена атака срещу австралийските евреи в първия ден на Ханука", подчерта Албанезе. "Полицията и службите за сигурност работят, за да открият всеки, които има връзка с този атентат", добави той.

"Злото, което беше отприщено днес на плажа Бонди, е невъзможно да бъде разбрано", заяви австралийският министър-председател и подчерта, че австралийските власти ще посветят всички налични необходими ресурси, за да се уверят, че еврейската общност в страната е защитена и е в безопасност.

"Видях поне 10 души на земята и имаше кръв навсякъде", разказва 30-годишният местен жител Хари Уилсън, който е бил очевидец на стрелбата, пред в. "Сидни морнинг херълд" (Sydney Morning Herald).

Израелският президент Ицхак Херцог заяви, че стрелбата на плажа Бонди в Сидни е равносилна на атака срещу цялата еврейска общност, предаде ДПА.

"В този момент нашите сестри и братя в Сидни, Австралия, са били нападнати от подли терористи при една много жестока атака срещу евреи, които са отишли да запалят първата свещ на Ханука на плажа Бонди", се посочва в изявление от канцеларията му в Йерусалим, в което се цитират думите на Херцог.

"Сърцата ни са с тях", каза израелският президент. "Сърцето на цялата израелска нация трепери в този момент, докато се молим за възстановяването на ранените, молим се за тях и се молим за онези, които загубиха живота си", подчерта той.

Херцог заяви, че Израел неведнъж е призовавал за действия срещу това, което той нарече "огромна вълна" на антисемитизъм, засягаща австралийското общество.

След началото на войната в Газа през 2023 г. се наблюдава глобален ръст на антисемитизма, включващ нападения срещу евреи и синагоги. Критиките към Израел в някои случаи преливат в омраза към евреите, отбелязва ДПА.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че е шокирана от нападението в Сидни, при което загинаха най-малко 12 души, а ръководителят на европейската дипломация Кая Калас осъди "ужасяващия акт на насилие срещу еврейската общност", предаде Франс прес.

"Европа е на страната на Австралия и на еврейските общности навсякъде. Ние сме обединени срещу насилието, антисемитизма и омразата", написа Фон дер Лайен в "Екс".

"Този ужасен акт на насилие срещу еврейската общност трябва да бъде осъден безкомпромисно", добави ръководителят на европейската дипломация Кая Калас.


  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    23 55 Отговор
    знаете ли общото между Зеленски и Королев-бащата на СССРската космонавтика? и 2мата са украински евреи

    Коментиран от #24, #30, #56, #57, #64, #111

    12:28 14.12.2025

  • 2 По Коледа

    92 16 Отговор
    Стават чудеса!
    Каквото посееш, това ще пожънеш!

    Коментиран от #21, #89

    12:30 14.12.2025

  • 3 Антикомуне

    97 14 Отговор
    Тези евреи са като тумор. Чак в далечна Австралия имат асоциация.

    Коментиран от #14, #42

    12:31 14.12.2025

  • 4 Който

    90 13 Отговор
    Сее ветрове ,жъне бури

    12:32 14.12.2025

  • 5 АУДИ

    52 2 Отговор
    Гледам на живо нбс и казаха за потвърдени 10 смътни случея и над 30ранени

    Коментиран от #78

    12:33 14.12.2025

  • 6 Нахални Циврила

    107 9 Отговор
    Интересно защо евреите най-много ги боли и все те обидени, и все тях преследват. Дали няма причина в самите тях?

    Коментиран от #79

    12:36 14.12.2025

  • 7 ои8уйхътгрф

    63 10 Отговор
    Такива неща са просто началото- жидовете да свикват, ликвидацията им е предвидено да приключи до 20 години...

    12:36 14.12.2025

  • 8 404

    15 37 Отговор
    Мотива е чалмата.По късно ще го съобщят

    12:37 14.12.2025

  • 9 дали стрелците не са от кафявите

    41 18 Отговор
    пришълци
    които вече са напаст в ес

    Коментиран от #17

    12:38 14.12.2025

  • 10 Павел Пенев

    75 11 Отговор
    Браво. Еврейските терористи не трябва никъде да се чувстват спокойни.

    Коментиран от #50, #70

    12:38 14.12.2025

  • 11 Пилотът Гошу

    71 6 Отговор
    Лошото е само, че са стреляли по маловажни хора... Ако беше по Бени и компания щеше да е абсолютно оправдано. Каквото повикало, такова се обадило... И не, историята не започва с жертвите на концерта... Спокойно можеха да живеят нормално заедно, както е било в Йерусалим много време...

    Коментиран от #67, #77

    12:39 14.12.2025

  • 12 защо ли

    69 5 Отговор
    Целият свят най-много обича евреите

    12:40 14.12.2025

  • 13 нетаняху, биби

    73 5 Отговор
    Сипваме бензин в проклетия огън вече две хиляди години и той не ще да гасне!?!
    Не мога да разбера защо се получава така! И защо ли ни мразят навсякъде?

    12:40 14.12.2025

  • 16 Просто гражданин

    91 5 Отговор
    Не може да убиеш 100 хил.души и да очакваш, че всички ще те обичат. Не може твоята сатанинска религия да ти позволява да убиваш безнаказано и да очакваш, че ще те посрещнат с цветя.

    Коментиран от #80

    12:41 14.12.2025

  • 17 Пилотът Гошу

    61 5 Отговор

    До коментар #9 от "дали стрелците не са от кафявите":

    Нали точно твоите приятели с шапчиците са баш пришълците, приютиха ги и им се качиха на главата, а от тогава работят като преден пост на презокеанските терористи и мътят водата в Близкия изток... Както им казаха и официално от ООН, окупаторите не може да се оправдават, че са нападнати.

    12:41 14.12.2025

  • 18 Либераст

    42 6 Отговор
    Браво, страхотна новина, трябва днешния ден да стане световен празник!

    12:42 14.12.2025

  • 19 жадеит

    49 6 Отговор
    10 жида срещу колко палестинци? Защо реват? Има още да се наваксва.

    12:42 14.12.2025

  • 21 Факти

    15 48 Отговор

    До коментар #2 от "По Коледа":

    Палестинците и те пожънаха каквото посяха.

    Коментиран от #34, #115

    12:42 14.12.2025

  • 23 Щом има загинал и ранен стрелец

    22 6 Отговор
    означава ,че полицията е знаела за терористичния акт и е била наблизо.Защо тогава не е предотвратен???!

    Коментиран от #26, #98

    12:44 14.12.2025

  • 24 стоян

    30 3 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    А разликата е, е първия е безмозъчен!

    12:44 14.12.2025

  • 26 24лл

    31 2 Отговор

    До коментар #23 от "Щом има загинал и ранен стрелец":

    Питай Мосад, те са наясно.

    12:46 14.12.2025

  • 27 Лудият от портиерната

    21 4 Отговор
    Нжва заслужава тази пa.пл.a.4

    12:46 14.12.2025

  • 28 Тия нечовеци

    50 4 Отговор
    Платиха ли обезщетение на семейството на убития наш сънародник миротворец?
    Добре са ги подредили!

    Коментиран от #33, #102

    12:47 14.12.2025

  • 29 Факт

    45 4 Отговор

    До коментар #14 от "Факти":

    С хазарите, 4футите са общо около 55 млн., размножават се като cигани(те са си такива) и са големи отпадъци, цял свят го разбра вече.

    12:49 14.12.2025

  • 30 Аоо

    37 2 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Възпитанието има също огромно значение за изграждането на човечността в индивида. Единия е роден и възпитан в СССР, а другия е възпитаван от 12 -тата си годишнина в бандеровска Украйна.

    12:49 14.12.2025

  • 33 Аоо

    39 4 Отговор

    До коментар #28 от "Тия нечовеци":

    Чакай от евреи пари!

    Коментиран от #85

    12:51 14.12.2025

  • 34 дали

    25 5 Отговор

    До коментар #21 от "Факти":

    А какво и кога преди жидовете са посяли палестинците?!

    Коментиран от #45

    12:54 14.12.2025

  • 35 СУМУД

    48 5 Отговор
    Да убиваш деца жени и възрастни с бомби и да ги наричаш терористи на собствена земя.Да използваш най новите оръжия срещу един етнос и да се правиш на светец.Ето че в момента човечеството взе на прицел този етнос !
    Много лоши години идват за тях !
    Ако бе мирно седяло не би чудо видяло !

    12:56 14.12.2025

  • 37 СУМУД

    39 7 Отговор
    Да Живее Свободна Палестина

    12:58 14.12.2025

  • 40 тумор

    28 2 Отговор
    на Земното кълбо.

    13:08 14.12.2025

  • 42 Архимандрисандрит Бибиян

    2 7 Отговор

    До коментар #3 от "Антикомуне":

    Има и в Китай оризи-евреи

    13:13 14.12.2025

  • 45 Факти

    8 6 Отговор

    До коментар #34 от "дали":

    Арабите сеят в Палестина от 7-ми век. Сега жънат.

    13:15 14.12.2025

  • 46 ТЪЙ ...ТЪЙ ...

    29 2 Отговор
    Празника ханука вече няма да се празнува , защото много евреи ще загиват също като във ивицата Газа !!!!!!!! Нетаняху ще си плати за стореното зло и геноцида над палестинците и много ше съжалява !!!!!

    13:16 14.12.2025

  • 47 ВЕРНО БЕ !!!!!!

    26 2 Отговор
    Херцог е много досетлив , а фашиста нетаняху му загряват реотаните по бавно .......но и той ше се сети защо става така и кой е виновен за хиляди погубени животи !!!!

    13:19 14.12.2025

  • 48 Баба Гошка

    26 2 Отговор
    От години се пише, че покрай празниците им изчезват деца и младежи. Ха сега жерртвоприношението да е от техните, не от невинните им гостоприемници, върху които парразитират от хилядолетия

    13:19 14.12.2025

  • 49 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    24 3 Отговор
    Странно, защо ли?!
    Ей така без нищо стрелят евреи по света.....

    13:19 14.12.2025

  • 50 Дядо ви

    2 10 Отговор

    До коментар #10 от "Павел Пенев":

    Би ли обяснил каква е разликата между тия гадости дето си ги писал и делата на нацистите и Хитлер? Убийството на невинни хора какви проблеми решава?

    13:27 14.12.2025

  • 51 ЧУДЯ СЕ

    24 3 Отговор
    Защо йовреите никой не ги обича.

    Коментиран от #53

    13:28 14.12.2025

  • 52 путинофилите

    3 18 Отговор
    са прокажени нещасници, този дето тук се е мултиплицирал като многоръката маха, се опитва да се представи за "обществено мнение". руснаците и техните подлоги у нас, са най-страхливото и жалко племе.

    13:31 14.12.2025

  • 53 ти си

    4 20 Отговор

    До коментар #51 от "ЧУДЯ СЕ":

    никой, жалко путенче. Злобата идва от нещастието ти да се влюбиш в руски диктатор.

    13:33 14.12.2025

  • 54 Това

    4 21 Отговор
    тук се е превърнало в русо-нацистка клоака, срам да тази жалка медия. Изхвърлете тези мизерни, жалки русофили.

    13:35 14.12.2025

  • 55 1111

    13 2 Отговор
    Кво видео - live stream на австралийска телевизия...

    13:36 14.12.2025

  • 56 1111

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Объркал си се - руски евреи са...

    13:37 14.12.2025

  • 57 А това?!

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Трябва да е повод за гордост,или за срам,че нещо не става ясно...?!

    13:39 14.12.2025

  • 59 УдоМача

    17 2 Отговор
    Браво! Показали са им, че не са желани в страната по най-красноречивия начин! Ханука да се пука!

    13:43 14.12.2025

  • 61 факуса

    10 1 Отговор
    браво

    13:46 14.12.2025

  • 62 Студопор

    8 1 Отговор
    Евреите избиват палестинци, палестинците избиват евреи. Съвсем заслужено при това...

    14:02 14.12.2025

  • 63 Представи си,

    1 8 Отговор
    Че двама украинци застрелят 10 руснака, чакащи Дядо Мраз да раздаде подаръци пред НДК? Или … Понеже, обаче, защото …

    14:04 14.12.2025

  • 64 Питам

    14 3 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ти чувал ли си за Девятаев ? Летец изтребител от авиодивизията на Александър Покришкин ? Прочети книгата му ,,Бягство от Ада" , бяга от остров Свинемюнде отвличайки немски бомбардировач с десетина съветски военнопленници . Това е практически единственият съветски пилот , на който след като е попаднал в хитлерофашистки плен с личното разрешение на Сталин по личната молба на Владимир Корольов е дадено звание ,,Герой на съветският съюз" . Дават му го , не защото е избягал , а за това , че дава информация , че на Свинемюнде са инженерите , съоръженията и документацията за производството на ФАУ 2 . ФАУ 2 е създадена от създателят на Лунната програма , отявлен нацист и есесовец Венера фон Браун . А Корольов дори да е евреин , краде и развива инженерните постижения на Браун заедно с пленените от руснаците немски инженери на Свинемюнде . Чети и сетне дращи бе без ум , но красив соросоид.

    Коментиран от #94

    14:07 14.12.2025

  • 65 Огледален образ

    10 4 Отговор
    Бог да прости жертвите, те са косвени жертви заради ционизма, разрушенията и хилядите жертви на евреите. Световното господство над което се стремят рефлекнира върху техните поданици живеещи в странство.

    14:09 14.12.2025

  • 66 Всички видимо обичат

    13 2 Отговор
    Ционистката нацистка сган. Нещо друго ли са очаквали ?

    14:14 14.12.2025

  • 67 Пампаец

    10 1 Отговор

    До коментар #11 от "Пилотът Гошу":

    Иръпшъните сполучливо са отсреляли Главният еврейски равин в Сидни и вероятно на юдеите в цяла Австралия. А именно Ели Шленгер . Така , че има поне един важен . За степента на останалите отстреляни , нека местните евреи сами да правят статистика.

    14:15 14.12.2025

  • 68 Бесния Оракул

    10 2 Отговор
    А нима евреите очакват, че всички ще им се покланят след зверствата в ивицата Газа? Нима унищожаването на палестинския народ и плановете им за световно господство ще останат ненаказани? Нима днешните жертви ще изкупят греха на израелския геноцид над цивилни жени и деца?

    14:18 14.12.2025

  • 69 Преди по малко от година

    14 1 Отговор
    В Австралия, включително и в в Сидни започна подписка за принудителна депортация на всички притежатели на израелско гражданство. Бройката достигна 3 милиона и 820 хиляди и беше незаконно прекратена със постановление на правителството на Антъни Албанезе

    14:18 14.12.2025

  • 70 Знае

    8 3 Отговор

    До коментар #10 от "Павел Пенев":

    В Брауновският университет в Провидънс, в САЩ снощи също е имало патаклама. За сега информират за 2 убити , 8 в критично състояние , берат душа в реанимация и още десетки пострадали . За сега няма информация що за индивиди са утрепаните и пострадалите ! Тръмп не може да спре гражданската война в САЩ , тръгнал да спира войните по света !

    Коментиран от #91

    14:20 14.12.2025

  • 71 Тракиец 🇺🇦

    8 3 Отговор
    Абе забранете я тая ГНУСНА ханука чи.футска бе ...слава на НАЦИОНАЛСОЦИАЛИЗМА

    Коментиран от #96

    14:23 14.12.2025

  • 72 Радев

    7 2 Отговор
    ЩЕ ДАМ ОРДЕН СТАРА ПЛАНИНА НА ТОЗИ ГЕРОЙ!

    14:23 14.12.2025

  • 73 Ивелин Михайлов

    8 3 Отговор
    НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК В СВЕТА ДО ВАРНА ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО НА ЕВРЕИ!

    Коментиран от #124

    14:24 14.12.2025

  • 74 Нормално е това което се случва

    7 1 Отговор
    Политиците са виновни ! Международна изолация. Пълно ембарго и санкции са нужни спрямо нацисткият израелски режим. Закриване на посолствата и търговските представителства и конфискуване на всички израелски активи по света. С тях трябва да бъдат компенсирани палестинците. Включително и да им се заплати собствеността за която имат актове за разлика от ционистите крадливи. Сега абсурда продължава в пълна сила и на Западният бряг и Запада нищо не предприема срещу държавата окупатор, военнопрестъпник и международен терорист

    14:26 14.12.2025

  • 76 Kaлпазанин

    11 2 Отговор
    Вие нямате сърца бе ,юдеи .целия свят ви мрази

    14:26 14.12.2025

  • 77 Факти

    2 6 Отговор

    До коментар #11 от "Пилотът Гошу":

    Ислямистите мачкат евреите от 7-ми век. В продължение на 13 века евреите са имали три опции - 1) да живеят между ислямистите като втора ръка хора, 2) изгнание или 3) смърт. Ти на това "нормално" съвместно съществуване ли му казваш? Още малко ще кажеш, че ние българите сме си живяли нормално с турците. Нормалното съществуване за евреите започна чак когато възстановина държавата си, която е била в Палестина още преди това място да бъде наречено Палестина и около две хилядолетия преди ислямистите да дойдат от Арабия. Днес "палестинците" си получават заслуженото. Даже разплатата много закъсня.

    Коментиран от #117

    14:26 14.12.2025

  • 78 Монета с две страни

    9 3 Отговор

    До коментар #5 от "АУДИ":

    Медиите услужливо наблягат на случая и жертвите а неглежират ежедневните ударина над палестинците борещи се за живота си. Унищожени хуманитарни пунктове, умиращи гладни и ранени деца, жени и възрастни. Целия свят гледа със широко затворени очи как издевателстват с подкрепата на американците, със оръжията им, със политиката водена от Тръмп.

    14:28 14.12.2025

  • 79 Kaлпазанин

    9 2 Отговор

    До коментар #6 от "Нахални Циврила":

    Защото за най малкото ревът в хор и споменаввт за холокоста ,един да стиснеш за вратът и започват в хор да ревът ,а медиите им пригласят за да са вечната жертва

    14:29 14.12.2025

  • 80 Знаещ

    2 6 Отговор

    До коментар #16 от "Просто гражданин":

    Юдейската религия не е сатанинска , а егоистична религия . Ако си бе направил трудът да прочетеш Библията , щеше да знаеш, че Старият завет е практически преписаното еврейско петокнижие в което Бог Яхве ( Йехова който е богът и на християните , а Исус Христос е негов син ) обещава на юдеите да заработи всички останали народи и да ги превърнат в свои ГОИ ( роби) . Така , че християнството за евреите е зловредна секта . Както например Богомилството е ерес за православните , а Мормонството за Евангелистите и Католиците . Чети и сетне дращи , за да не се излагат, бе !!! Ако беше чел , щеше да знаеш , че и ислямът е секта произлязла от юдейската религия!

    Коментиран от #82, #122

    14:29 14.12.2025

  • 81 Ционистите никога повече

    11 3 Отговор
    Няма да се чувстват в безопастност никъде по света. Сами си го причиниха. Тези индивиди трябва да бъдат поставени в състояние на изолация. Тотална международна изолация

    14:30 14.12.2025

  • 82 Kaлпазанин

    9 2 Отговор

    До коментар #80 от "Знаещ":

    А талмудата на ционистите ,каква религия е и изобщо религия ли е ,ААА сетих се това е религията на Ротшилд и власт имащите смятащи всичко останало че трябва да са им роби

    Коментиран от #128

    14:32 14.12.2025

  • 83 Пита се в задачата обаче

    9 2 Отговор
    Ако това парче земя Гааза има „стойност на активите“ от 320 милиарда долара и икономическата полза от прогонването на всеки палестинец от земята му е на стойност 23 000 долара на човек КОЛКО СТРУВА БЪЛГАРИЯ ? На колко е оценена "стойността на активите" и на каква стойност са напечатаните "български евра" ? За колко я продадоха родните ни атлантически предатели ?

    14:32 14.12.2025

  • 84 И отново да си припомним позора !

    12 1 Отговор
    Колко неадекватен трябва да си верно че да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези хора още България управляват.... Българите трябва ясно
    да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    14:34 14.12.2025

  • 85 Знаещ

    6 1 Отговор

    До коментар #33 от "Аоо":

    Евреите дават в заемрпари срещу лихви натрупани до връщането на борча . Ислямските банки дават заеми без лихви на мюсулманите , защото тяхната религия им го забранява ! Ислямските банки дават заем срещу лихви на немюсулманите . Лихварството е измислено от евреите ! Именно за това Исус Христос е прогонил търговците ( лихварите) от храма . Описано е в Старият завет . Това е и една от причините евреите да мразят съплеменникът си Исус Христос и да гласуват за смъртната му присъда пред Пилат Понтийски.

    14:35 14.12.2025

  • 86 отбелязването на празника Ханука

    6 2 Отговор
    На "емблематичен плаж" ...... преставете си, и да се развяват не австралийски а израелски знамена

    14:37 14.12.2025

  • 87 НАЙ ДОБРИЯ ЕВРЕИН

    9 3 Отговор
    Е НЕЖИВИЯ ЕВРЕИН.

    14:38 14.12.2025

  • 88 Въпреки това

    7 1 Отговор
    няма никаква адкватност между числата 10 и 60 000.Има за наваксване

    14:40 14.12.2025

  • 89 куку

    3 8 Отговор

    До коментар #2 от "По Коледа":

    Много се кефите на убийства на евреи..Само че утре убийците,изроди-талибани ще дойдат за вашите тикви..Вижте Европа...Пуснаха тези отрепки на континента, посрещнаха ги с цветя и бисквити..а те нож вадят..За това говори Тръмп..трябва всички азиатци,африканци ,всякакви там които са преминаха през браздата без документи..да ги връщат по-бърза процедура..Сорос трябва да го арестуват, той осигури логистика за тези терористи..Тръмп ще му види сметката..

    14:40 14.12.2025

  • 91 Факт е, че

    5 0 Отговор

    До коментар #70 от "Знае":

    Това е 389 случай със стрелба и загинали само за тази година. Статистиката е стряскаща и показателна за болното общество което се ражда, расте, убива и бива убивано в режим демокрация, свободи и човешки права. Като добавим и милиони мигранти и емигранти разочаровани от американската мечта, картинката става пълна и осеяна с кръв.

    14:42 14.12.2025

  • 92 Израел малко ли подобни

    8 1 Отговор
    терористични актове направи? Нужно ли е да ги припомняме. Само че неговият тероризъм беше толериран по всякакъв възможен начин от недоразуменията в ЕК нали ? И то със стотици и хиляди пъти повече жертви. ...

    14:43 14.12.2025

  • 93 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    8 2 Отговор
    Юдеите не трябва да се в безопасност и на спокойствие НИКЪДЕ,
    ТЕ СА НАЙ-ГОЛЯМОТО ЗЛО НА ЗЕМЯТА...

    14:43 14.12.2025

  • 95 Ако са развявали израелският флаг

    6 2 Отговор
    Си го заслужават категорично. Ама на 100% Не изпитвам съчувствие. Това е истината

    14:45 14.12.2025

  • 96 Помни

    6 2 Отговор

    До коментар #71 от "Тракиец 🇺🇦":

    Националсоциализмът е създаден с парите на еврейските Банкери , като Ротшлд и не само той . Ако прочетеш ,,Черният обелиск" на Ерик Мария Ремарк , щеше да знаеш , че без парите на еврейските банкери , хитлерофашисткият националсоциализъм нямаше да съществува ! Чети бе , без ум , но красив соросоид . Чети и мисли ! Знам , че за да мислиш ти трябва ум , а у безмозъчните жълтопаветни еуглени той липсва . Ама при това положение с нищо не мога да ти помогна ! Вие не сте по четенето . Вие сте по чатенето на простотии.

    Коментиран от #121

    14:46 14.12.2025

  • 98 Чуй чуй

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "Щом има загинал и ранен стрелец":

    За да замажат очите на всички принасят десетина в жертва като заклеймяват терора а всъщност тероризма който налагат те е брутален със хиляди жертви и разрушения.

    14:48 14.12.2025

  • 100 Око за око

    5 2 Отговор
    Дете за дете. Не може само палестинците да страдат. Няма как просто да се случи. Това ги чака ционистите по целият свят и няма сила на планетата която да го спре. Палестинците загубиха всичко. Остана им само отмъщението и справедливостта

    14:49 14.12.2025

  • 101 все пак те самите погребаха

    7 2 Отговор
    десетки хиляди цивилни жени деца и старци и няма как да отприщят любов към тях навсякъде по света

    14:49 14.12.2025

  • 102 Рогач

    5 2 Отговор

    До коментар #28 от "Тия нечовеци":

    Да не са луди ? Евреин кръв повръща , но пари не връща ! Справка , Стефан Софиянски , Вилхелм Краус , Елена Поптодорова ( не си плати даже откраднатите кремчета в Полша) , Надежда Михайлова Неински , Монито Паси ... , че даже и дядо ви Симо Кохари - Горския...

    14:50 14.12.2025

  • 104 Има отговор

    6 1 Отговор
    Прочетете “ Планът Калерги” за да ви се изясни зако евреите са гонени и недолюбвани никъде по света.

    14:52 14.12.2025

  • 106 самите тези обикновени евреи

    8 2 Отговор
    трябваше да спрат избиването на хилядите обикновени палестинци ,защото те ще са на мушката на отмъщението отсега нататък и навсякъде по света а не политиците им които са на сигурно място

    14:53 14.12.2025

  • 108 Абсолютно си прав

    2 3 Отговор

    До коментар #94 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Вернер фон Браун, когато е отмарял е пишел романи.
    Един от романите му се е казвал "Krieg und Frieden"/
    Руснаците го гепили и го дали на Лев Толстой малко да го промени и така се повил романът "Война и мир".

    14:55 14.12.2025

  • 109 Ами аз за тва ви казвам, че

    6 2 Отговор
    Израелските боклуци с двойно гражданство - българско и израелско служили в израелската нацистка армия за последните 10 години тряба ама задължително да им се отнеме българското . На всеки един от тях име, адрес, членове на семейството и ЕГН са известни .. снимка и биография ..На всеки "български" гражданин с двойно гражданство, служил в израелската армия трябва да му бъде отнето българското гражданство! Задължително ! .. Това НЕ са българи ! ... Те НЕ са и много впрочем, 317 човека бяха към 10.12.2024 г. За радост са малко и е лесно да бъдат депортирани с един самолет даже

    Коментиран от #118

    14:55 14.12.2025

  • 111 Хохо Бохо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    И двамата са родени в Русия. Факт.

    14:58 14.12.2025

  • 112 Косвени жертви

    5 1 Отговор
    Единственият начин да се защити убиец е да се превърне в жертва. Сълзите будят състрадание, кръвта остава ярка и червена. Медиите пропагандират угодно със долари в сметките. Ционизма е зараза превърнала се в гангрена.

    14:59 14.12.2025

  • 113 дядото

    4 1 Отговор
    категорично сигурно- евреите като нетаняху успяха очаквано да си докарат огромна омраза по света.не само от палестинците,от всички хора.

    14:59 14.12.2025

  • 114 Точен

    5 1 Отговор
    Фон Лайен казала, че е против тероризма срещу евреите и правилно. А защо не е и против ционисткия тероризъм?

    15:03 14.12.2025

  • 115 Палестинците

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "Факти":

    Защитават земята бащите и дедите си . Те не са окупатори, убийци и крадци . Палестинците имат законно право да се борят срещу окупацията и прогонването им от собствената им земя

    15:05 14.12.2025

  • 116 Чудо голямо

    3 0 Отговор
    Само днес ще заплодят групово поне два, три повече еврейки в израелската армия и всич не се шегувам да ви кажа .

    15:07 14.12.2025

  • 117 Айде бе

    4 0 Отговор

    До коментар #77 от "Факти":

    Евреите никога не са имали държава и държавност по тези земи. Гонени и мразени като паразит превземащ чуждо тяло, винаги са били преследвани и изтребвани и то с право.

    15:08 14.12.2025

  • 118 Също и пенсионираните руски полковници

    2 2 Отговор

    До коментар #109 от "Ами аз за тва ви казвам, че":

    С имоти в България, национализация-парите за възстановяване на Украйна, каквото остане от нея, а тях в Сочи, Малта, Кипър, Монако. Свят широк.

    Коментиран от #129

    15:08 14.12.2025

  • 121 7676

    1 0 Отговор

    До коментар #96 от "Помни":

    Ами то и СССР е създаден от тях
    . Дадоха ви и ядрената бомба.
    Чети , чети и не пиши това което ти
    отърв

    15:12 14.12.2025

  • 122 Зад думите ти

    3 0 Отговор

    До коментар #80 от "Знаещ":

    Еврейската кръв във вените ти тече и кипи. България е защитила дедите ти, когато са били гонени и изтребвани за да можеш днес да проповядваш ционизма като върховна религия.

    15:14 14.12.2025

  • 123 Пак четете един индивид

    3 0 Отговор
    какво казва в ефира на Нова и сами преценете как се провокират подобни събития ! ... и ДАНС да го чете също моля !
    " Израелската армия никога не би нарушила моралните си принципи, международното право и да убиват целенасочено хора. Защото сме хора, искащи мир , а не терористи. Израелската армия не е друга форма на по-добре подготвена терористична организация , а високохуманна и морална институция, която да брани народа си.“ Това заяви Александър Оскар, председател на организацията на евреите в България ,,Шалом” в ефира на Нова.
    "Защото сме хора, искащи мир , а не терористи" ...Александър Оскар, бившият председател на организацията на "евреите" в България ,,Шалом" говори от името на израелската армия както виждате !!!!! И сами преценете дали ,,Шалом" е организацията на "евреите" в България или терористична ционистка клетка на престъпната държава Израел. Александър Оскар.....
    "Израелската армия никога не би нарушила моралните си принципи, международното право и да убиват целенасочено хора. Защото сме хора, искащи мир ," Е няма друг подобен случай в Европа пичове.Председател на организация на "евреите" ,,Шалом" да говори от името на израелската армия. Няма ..... Подобна наглост няма верно

    15:15 14.12.2025

  • 124 Кой

    0 1 Отговор

    До коментар #73 от "Ивелин Михайлов":

    се интересува от руски пирамиди и фалшиви историйки?

    15:15 14.12.2025

  • 125 стоян георгиев

    4 0 Отговор
    Що така всички мразят ционистите?! Май не е случайно!

    15:17 14.12.2025

  • 126 Относно Александър Оскар

    3 0 Отговор
    Отново поставям въпроса: Кога етичната комисия на българският лекарският съюз ще му отнеме лекарските права за България. До кога един потенциален израелски медицински терорист ще бъде търпян включително и на студенти да преподава? Какво точно им преподава да питам, как деца и жени, с десетки хиляди е нормално да се убиват ли ? Каква е тази гнус бре хора? Що за хора сте там ....

    15:18 14.12.2025

  • 127 Сега тези убийци ще разберат какво е да

    0 2 Отговор
    си имаш работа с МОСАД

    15:18 14.12.2025

  • 128 От преди столетие

    3 0 Отговор

    До коментар #82 от "Kaлпазанин":

    Според ционистите те са върховната раса а останалите са Гоя / нечисти/. Като унищожат повечето и подчинят останалите, те ще господстват над света. Планът Калегри.

    15:19 14.12.2025

  • 129 Те май нямат

    0 0 Отговор

    До коментар #118 от "Също и пенсионираните руски полковници":

    Българско гражданство пич като хибридното израелско. Имат ли ? И естествено не могат да участват в управлението и регулаторите в страната като тези с израелското.... дай мнение ?

    15:22 14.12.2025

