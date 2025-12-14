Кървава Ханука в Сидни! Най-малко 12 убити след стрелба на емблематичен плаж (ВИДЕО)

Най-малко 12 души са загинали, а 30 са ранени при стрелбата на плажа Бонди в Сидни, открита по време на събитие по повод отбелязването на еврейския празник Ханука, предаде Ройтерс, позовавайки се на австралийските власти, съобщава БТА.
Премиерът на щата Нов Южен Уелс Крис Минс по-рано днес потвърди, че убитите при стрелбата са вече 12. Той подчерта, че нападението е било насочено срещу еврейската общност в Сидни в първия ден от Ханука и че разследването около инцидента е сложно и едва сега започва.
Полицията в Нов Южен Уелс, която определи нападението като терористичен акт, съобщи, че двама души са задържани, а Ей Би Си съобщи, че един от най-малко двама въоръжени мъже е сред загиналите.
Един от предполагаемите стрелци е мъртъв, а другият е в критично състояние, съобщи на пресконференция комисарят на Полицията в Нов Южен Уелс Малкълм Лейниън. Най-малко 29 ранени са откарани в местни болници, добави той. Сред ранените са и двама полицейски служители.
Един от заподозрените стрелци е бил убит, а друг е в критично състояние, съобщи на пресконференция комисарят на полицията в Нов Южен Уелс Мал Лайон. Най-малко 29 ранени, включително двама полицейски служители, са били откарани в болница, добави той.
Полицията в Провидънс, щата Роуд Айлънд, съобщи преди минути, че е задържала лице, свързано със стрелбата в университета "Браун", предаде Ройтерс, позовавайки се на местния канал на Ен Би Си (NBC 10 WJAR).
Полицията не отговори веднага на запитването за коментар от страната Ройтерс.
Университетът "Браун" съобщи, че заповедта за оставане на сигурно място в кампуса е била отменена по-рано днес, въпреки че полицията е останала на мястото на инцидента и все още го разглежда като активно местопрестъпление.
Снощи над 400 полицейски служители бяха разположени, докато властите търсеха заподозрения за стрелбата в Роуд Айлънд, при която загинаха двама души, а девет бяха ранени, осем от които са в критично състояние.
Учебното заведение от престижната "Бръшлянова лига" издаде по-рано предупреждение за стрелец на територията му и призова студентите и персонала да потърсят убежище.
Стрелбата е станала край сградата "Баръс енд Хоули", седеметажен комплекс, в който се намират инженерният факултет и катедрата по физика на университета. Инцидентът е станал по време на втория ден от изпитната сесия, като в този момент в сградата са се провеждали изпити.
Говорителят на спешна помощ в щата Нов Южен Уелс съобщи, че 13 души са били откарани в местни болници след стрелбата.
Австралийският министър-председател Антъни Албанезе определи инцидента като "шокиращ и потресаващ" и добави, че "екипи на спешните служби са на място и работят за спасяването на човешки животи".
"На плажа Бонди се случи опустошителен терористичен инцидент по време на празника Ханука. Става въпрос за целенасочена атака срещу австралийските евреи в първия ден на Ханука", подчерта Албанезе. "Полицията и службите за сигурност работят, за да открият всеки, които има връзка с този атентат", добави той.
"Злото, което беше отприщено днес на плажа Бонди, е невъзможно да бъде разбрано", заяви австралийският министър-председател и подчерта, че австралийските власти ще посветят всички налични необходими ресурси, за да се уверят, че еврейската общност в страната е защитена и е в безопасност.
"Видях поне 10 души на земята и имаше кръв навсякъде", разказва 30-годишният местен жител Хари Уилсън, който е бил очевидец на стрелбата, пред в. "Сидни морнинг херълд" (Sydney Morning Herald).
Израелският президент Ицхак Херцог заяви, че стрелбата на плажа Бонди в Сидни е равносилна на атака срещу цялата еврейска общност, предаде ДПА.
"В този момент нашите сестри и братя в Сидни, Австралия, са били нападнати от подли терористи при една много жестока атака срещу евреи, които са отишли да запалят първата свещ на Ханука на плажа Бонди", се посочва в изявление от канцеларията му в Йерусалим, в което се цитират думите на Херцог.
"Сърцата ни са с тях", каза израелският президент. "Сърцето на цялата израелска нация трепери в този момент, докато се молим за възстановяването на ранените, молим се за тях и се молим за онези, които загубиха живота си", подчерта той.
Херцог заяви, че Израел неведнъж е призовавал за действия срещу това, което той нарече "огромна вълна" на антисемитизъм, засягаща австралийското общество.
След началото на войната в Газа през 2023 г. се наблюдава глобален ръст на антисемитизма, включващ нападения срещу евреи и синагоги. Критиките към Израел в някои случаи преливат в омраза към евреите, отбелязва ДПА.
Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че е шокирана от нападението в Сидни, при което загинаха най-малко 12 души, а ръководителят на европейската дипломация Кая Калас осъди "ужасяващия акт на насилие срещу еврейската общност", предаде Франс прес.
"Европа е на страната на Австралия и на еврейските общности навсякъде. Ние сме обединени срещу насилието, антисемитизма и омразата", написа Фон дер Лайен в "Екс".
"Този ужасен акт на насилие срещу еврейската общност трябва да бъде осъден безкомпромисно", добави ръководителят на европейската дипломация Кая Калас.
