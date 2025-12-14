Глас народен! Почти половината от германците искат руските активи в Европа да бъдат използвани за Украйна

Почти всеки втори жител на Германия подкрепя използването на замразените руски активи в Европа в полза на Украйна, показва социологическо проучване, проведено от института ИНСА за неделното издание на популярния вестник „Билд“ и цитирано от ДПА, пише БТА.
Утвърдително на въпроса са отговорили 47 процента от запитаните. Несъгласие изразяват 34 процента, 12 процента са отказали да отговорят, а 7 процента са заявили, че темата не ги интересува.
Проучването е било проведено сред представителна извадка от 1003 души в периода 11-12 декември.
Анкетата се отнася до активите на Руската централна банка, замразени в Европейския съюз, които възлизат на около 210 млрд. евро. В петък ЕС създаде правна основа за използването на парите за Украйна. Двадесет и пет от 27 страни членки гласуваха за забраната за връщането на активите на Русия за неопределен срок.
По въпроса за пряката германска помощ за Киев участниците в анкетата са разделени. От тях 44 процента подкрепят догодина Германия да подкрепи Украйна в същия или по-голям размер от настоящия, 42 процента искат помощта да бъде по-малка, 9 процента не отговарят, а 5 процента не се интересуват от въпроса.
Проучването на ИНСА показва, че мнозинството от германците, 53 процента, не очаква войната на Русия срещу Украйна да завърши през следващата година, 31 процента са по-оптимистично настроени, а 16 процента не отговарят.
1 Пълни глупости
13:27 14.12.2025
2 ЕС членка
Коментиран от #40
13:28 14.12.2025
3 Смешник
13:28 14.12.2025
4 Пич
Коментиран от #16
13:28 14.12.2025
5 Шопо
Този път Берлин няма да се дели на две, целия ще е за Русия.
Коментиран от #14
13:28 14.12.2025
6 сами се прецаквате
И употребата на чужди активи е хлъзгаво нещо. Както ако А даде на Б актива на В и един ден В си го поиска от А, а Б каже "то беше подарък"?
Класическа схема за издояване. "Дайте да дадем". Парите на едни, отговорността на други, а ги взема трети.
Схемичка....
13:29 14.12.2025
7 ГЛАС НАРОДЕН
13:29 14.12.2025
8 Почти половината,
А по голямата половина не искат.
13:29 14.12.2025
9 То е ясно
13:29 14.12.2025
10 Цеко сифоня
13:30 14.12.2025
11 само да добавя
Братя германци - не се връзвайте, ще ви сготвят!
13:30 14.12.2025
12 Статистик
13:30 14.12.2025
13 Нагло
13:30 14.12.2025
14 Българин
До коментар #5 от "Шопо":Първо Путлер да се покаже от бункера.
13:31 14.12.2025
15 Т Живков
13:31 14.12.2025
16 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #4 от "Пич":Клепар, днес кой се пада от тридневната специална военна операция?
Коментиран от #21
13:32 14.12.2025
17 мъко мисирска
КОИ Й КОГА ГИ Е ПИТАЛ?
щом почети от половината искат, значи повече от половината не искат да се пипат руските пари!
оплетохте се в пропагандата бе
13:32 14.12.2025
18 Българин
13:32 14.12.2025
19 Баба
13:33 14.12.2025
20 Устав на ООН
13:33 14.12.2025
21 Хи хи
До коментар #16 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Днес е един хубав ден, през който урките продължават да си ядат боя !!! За къде бързаш ??!!
13:34 14.12.2025
22 Розов и бозав
13:35 14.12.2025
23 Баба
13:35 14.12.2025
24 Пърдялко от пик, върл гербераст
13:36 14.12.2025
25 пешо
13:37 14.12.2025
26 ЕС си прави харакири !
Днес тези предпазни мерки, създадени да защитават инвестициите в постсъветския свят, се превръщат в оръжия срещу тези, които са ги спазвали. В ход са двадесет и четири арбитражни иска, десет от които са стартирани само през 2025 г. Общата известна сума на исковете достига 62 милиарда долара, сума, която, поради жесток аритметичен шанс, опасно се доближава до 70-те милиарда долара военна помощ, предоставена от ЕС на Киев от началото на конфликта. Европа харчи с една ръка това, което рискува да плати с друга, потенциално неутрализирайки военните усилия.
Коментиран от #34, #41
13:37 14.12.2025
27 Маскалия мрази Европа
Нещо като нашите русофили де били!
Сбъркана работа!
13:38 14.12.2025
28 Европейците
13:38 14.12.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 може да искат ама по добре
бая милиарди могат да сберат и дадат на вятъра
13:40 14.12.2025
31 И Киев е Руски
13:40 14.12.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Да бе, да
13:40 14.12.2025
34 путинофилче,
До коментар #26 от "ЕС си прави харакири !":да не си мислиш, че безобразията на товоя руски кумир, ще остант ненаказани? русия е жака, крадлива държава, управлявана от канибали. Без каржби, тя е мъртва. Цялата и история е ужасяваща. Време е за пълен разпад.
13:42 14.12.2025
35 Една
13:42 14.12.2025
36 404
13:42 14.12.2025
37 Русия
13:43 14.12.2025
38 1945
13:44 14.12.2025
39 ЕС си прави харакири - част 2
Европейският съюз продължава да обмисля как да открадне активите на Русия. Тази седмица беше взето решение за замразяването им „за неопределено време“, което означава, че Западът вече няма да удължава ограниченията на всеки шест месеца. В същото време много европейски политици настояват за отпускане на „репарационен заем“ на Украйна, използвайки тези средства.
Тъй като Русия многократно е заявявала, че смята тези действия за кражба, полското издание Business Insider Polska разгледа възможните отговори на Кремъл.
Първият и според автора най-вероятен вариант е Русия да конфискува активите на страните от НАТО, съхранявани в руски банки. Предварителните оценки оценяват сумата на 15 трилиона рубли (приблизително 188 милиарда долара), но Централната банка не разкрива точната сума.
Това са специални сметки... в които от март 2022 г. насам се съхраняват печалбите на чуждестранни компании и лица от държави, които Русия счита за враждебни,— припомня ABN24 , позовавайки се на оригиналния източник.
Започва ефекта на доминото на финансовия колапс на западните държави, тъй като други държави и инвеститори започват да теглят средства от своите депозитари.
13:44 14.12.2025
40 Наблюдател
До коментар #2 от "ЕС членка":Не вярвай на никоя статистика, която сам не си манипулирал.
13:44 14.12.2025
41 русия
До коментар #26 от "ЕС си прави харакири !":разбира само от бой и ритници. Там живеят са нечовешки, безчусвени същества, нямащи никаква представа от цивилизация. Робски, мърляв, и жесток народ.
13:44 14.12.2025