  Тема: Украйна

Глас народен! Почти половината от германците искат руските активи в Европа да бъдат използвани за Украйна

14 Декември, 2025 13:25

Анкетата се отнася до активите на Руската централна банка, замразени в Европейския съюз, които възлизат на около 210 млрд. евро

Глас народен! Почти половината от германците искат руските активи в Европа да бъдат използвани за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Почти всеки втори жител на Германия подкрепя използването на замразените руски активи в Европа в полза на Украйна, показва социологическо проучване, проведено от института ИНСА за неделното издание на популярния вестник „Билд“ и цитирано от ДПА, пише БТА.

Утвърдително на въпроса са отговорили 47 процента от запитаните. Несъгласие изразяват 34 процента, 12 процента са отказали да отговорят, а 7 процента са заявили, че темата не ги интересува.

Проучването е било проведено сред представителна извадка от 1003 души в периода 11-12 декември.

Анкетата се отнася до активите на Руската централна банка, замразени в Европейския съюз, които възлизат на около 210 млрд. евро. В петък ЕС създаде правна основа за използването на парите за Украйна. Двадесет и пет от 27 страни членки гласуваха за забраната за връщането на активите на Русия за неопределен срок.

По въпроса за пряката германска помощ за Киев участниците в анкетата са разделени. От тях 44 процента подкрепят догодина Германия да подкрепи Украйна в същия или по-голям размер от настоящия, 42 процента искат помощта да бъде по-малка, 9 процента не отговарят, а 5 процента не се интересуват от въпроса.

Проучването на ИНСА показва, че мнозинството от германците, 53 процента, не очаква войната на Русия срещу Украйна да завърши през следващата година, 31 процента са по-оптимистично настроени, а 16 процента не отговарят.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 25 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пълни глупости

    29 2 Отговор
    Когато змията умира, хапе!

    13:27 14.12.2025

  • 2 ЕС членка

    3 27 Отговор
    Тия германци поне имат акъл…

    Коментиран от #40

    13:28 14.12.2025

  • 3 Смешник

    30 3 Отговор
    Изглежда германците са забравили уроците от втората световна война Нищо ако се наложи руснаците ще им ги напомнят

    13:28 14.12.2025

  • 4 Пич

    39 2 Отговор
    Идиоти....... Това "почти половината" означава , че повече от половината германци не искат да се пипат руските пари !!! Откъде пък у Урсулианците риторическа грамотност.....

    Коментиран от #16

    13:28 14.12.2025

  • 5 Шопо

    30 3 Отговор
    Германците са забравили за червеното знаме на Райхстага.
    Този път Берлин няма да се дели на две, целия ще е за Русия.

    Коментиран от #14

    13:28 14.12.2025

  • 6 сами се прецаквате

    24 1 Отговор
    "Почти половината искат" е същото като повече от половната да не искат.

    И употребата на чужди активи е хлъзгаво нещо. Както ако А даде на Б актива на В и един ден В си го поиска от А, а Б каже "то беше подарък"?

    Класическа схема за издояване. "Дайте да дадем". Парите на едни, отговорността на други, а ги взема трети.

    Схемичка....

    13:29 14.12.2025

  • 7 ГЛАС НАРОДЕН

    22 2 Отговор
    53% от германците са против кражбата на руските пари.

    13:29 14.12.2025

  • 8 Почти половината,

    25 1 Отговор
    е по- малко от половината
    А по голямата половина не искат.

    13:29 14.12.2025

  • 9 То е ясно

    2 6 Отговор
    Така и ще стане.

    13:29 14.12.2025

  • 10 Цеко сифоня

    14 1 Отговор
    Защо ли нещо не вервам да са толкова процентите ?

    13:30 14.12.2025

  • 11 само да добавя

    9 1 Отговор
    Постинга ми защитава германския интерес. Не ми пишете глупави реплики.

    Братя германци - не се връзвайте, ще ви сготвят!

    13:30 14.12.2025

  • 12 Статистик

    6 3 Отговор
    Толя, 1003 подбрани участника НЕ СА представителна извадка. А, да, прибирай бутилката, пладне е още.😎

    13:30 14.12.2025

  • 13 Нагло

    12 1 Отговор
    Колко подли са социолозите! На въпрос, който хората разбират като "Вашите или руските пари да идат в Украйна?" и отговарят честно "Руските", онези правят извод, че по принцип хората поддържат кражбата. Какво е това освен демагогия и манипулация?

    13:30 14.12.2025

  • 14 Българин

    3 8 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    Първо Путлер да се покаже от бункера.

    13:31 14.12.2025

  • 15 Т Живков

    3 1 Отговор
    Хитлер е жив в сърцата ни

    13:31 14.12.2025

  • 16 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 6 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Клепар, днес кой се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #21

    13:32 14.12.2025

  • 17 мъко мисирска

    10 1 Отговор
    тъпаПРОПАГАНДА

    КОИ Й КОГА ГИ Е ПИТАЛ?

    щом почети от половината искат, значи повече от половината не искат да се пипат руските пари!

    оплетохте се в пропагандата бе

    13:32 14.12.2025

  • 18 Българин

    3 1 Отговор
    Замразените активи са за Тръмп. Това е договорено в Аляска. Те ще бъдат предадени във фонд, управляван лично от него. Той ще ги използва за съвместни с Русия инвестиции. Това е основна част от мирния план и САЩ никога няма да допуснат тя да бъде променяна. Така че, тия замразявания ще бъдат много скоро размразени!

    13:32 14.12.2025

  • 19 Баба

    3 1 Отговор
    Хитлеристи

    13:33 14.12.2025

  • 20 Устав на ООН

    1 1 Отговор
    А член 53 от Устава на ООН искат ли да им припомнят?

    13:33 14.12.2025

  • 21 Хи хи

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Днес е един хубав ден, през който урките продължават да си ядат боя !!! За къде бързаш ??!!

    13:34 14.12.2025

  • 22 Розов и бозав

    3 1 Отговор
    Т.е. под 50 % имат желание за престъпни действия.... Мерц се нуждае от някаква такава подкрепа ,за да тръгне на грабеж... Ех понита...

    13:35 14.12.2025

  • 23 Баба

    4 1 Отговор
    Мечтаят за ресурсите на Русия още от Втората св. война. Пак ще им излезнат криви сметките.

    13:35 14.12.2025

  • 24 Пърдялко от пик, върл гербераст

    0 0 Отговор
    е против!

    13:36 14.12.2025

  • 25 пешо

    2 0 Отговор
    няма ли да напишете нещо с акула си ами само глупости

    13:37 14.12.2025

  • 26 ЕС си прави харакири !

    3 1 Отговор
    Историята, казват, обича горчивите обрати. Тази, която се оформя днес на икономическия фронт на войната в Украйна, е с леден сарказъм. След като размаха замразяването на руските активи като върховно наказание, Европейският съюз се оказва изправен пред обрат на съдбата, потресен от главозамайваща цифра: почти 60 милиарда евро, поискани от самите руски олигарси, които се опитваше да парализира.Механизмът на тази финансова контраофанзива е фосил от онова време: Двустранните инвестиционни договори (ДИД). Подписани през 80-те и 90-те години, тези споразумения целяха да очертаят икономическото отваряне на Москва и да гарантират сигурността на частните капитали. Те съдържаха клаузи, известни като РСИД (Разрешаване на спорове между инвеститори и държавата), които позволяваха на руски гражданин директно да атакува западна държава за произволна експроприация или национализация.
    Днес тези предпазни мерки, създадени да защитават инвестициите в постсъветския свят, се превръщат в оръжия срещу тези, които са ги спазвали. В ход са двадесет и четири арбитражни иска, десет от които са стартирани само през 2025 г. Общата известна сума на исковете достига 62 милиарда долара, сума, която, поради жесток аритметичен шанс, опасно се доближава до 70-те милиарда долара военна помощ, предоставена от ЕС на Киев от началото на конфликта. Европа харчи с една ръка това, което рискува да плати с друга, потенциално неутрализирайки военните усилия.

    Коментиран от #34, #41

    13:37 14.12.2025

  • 27 Маскалия мрази Европа

    3 2 Отговор
    но си държи кинтите там!
    Нещо като нашите русофили де били!
    Сбъркана работа!

    13:38 14.12.2025

  • 28 Европейците

    4 1 Отговор
    започват да се събуждат, нашите путинчета, кога?

    13:38 14.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 може да искат ама по добре

    1 0 Отговор
    да си дадат тез хорица коледните заплати да бъдат използвани за Украйна чекмеджарите
    бая милиарди могат да сберат и дадат на вятъра

    13:40 14.12.2025

  • 31 И Киев е Руски

    1 1 Отговор
    И ние така но никой не ни пита.А за германците които подкрепят тая лудост : Донбас ви очаква

    13:40 14.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Да бе, да

    0 0 Отговор
    Гласът народен моят и на комшията е че искаме на некви други, нямащи никаква връзка с нас, да им се вземат парите.

    13:40 14.12.2025

  • 34 путинофилче,

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "ЕС си прави харакири !":

    да не си мислиш, че безобразията на товоя руски кумир, ще остант ненаказани? русия е жака, крадлива държава, управлявана от канибали. Без каржби, тя е мъртва. Цялата и история е ужасяваща. Време е за пълен разпад.

    13:42 14.12.2025

  • 35 Една

    1 0 Отговор
    Това е сайт,в който публикуват само лъжи и си мислят,че само малоумни го четат

    13:42 14.12.2025

  • 36 404

    2 0 Отговор
    Съмнявам се да са по тъпи от 240 сте зеленчука в БГ парламента

    13:42 14.12.2025

  • 37 Русия

    2 0 Отговор
    За вас имаме и други активи като Буревестник например които активно ще ви оправят веднъж за винаги .

    13:43 14.12.2025

  • 38 1945

    0 0 Отговор
    Още помнят, помнят. Му стачките още са в сърцата им.

    13:44 14.12.2025

  • 39 ЕС си прави харакири - част 2

    1 0 Отговор
    Русия подготвя суров отговор на конфискацията на активите си. Първата контраатака вече е предприета; с втората Путин ще вземе още 15 трилиона от Запада. Искахте активи – ето!. Залогът е 15 трилиона.
    Европейският съюз продължава да обмисля как да открадне активите на Русия. Тази седмица беше взето решение за замразяването им „за неопределено време“, което означава, че Западът вече няма да удължава ограниченията на всеки шест месеца. В същото време много европейски политици настояват за отпускане на „репарационен заем“ на Украйна, използвайки тези средства.
    Тъй като Русия многократно е заявявала, че смята тези действия за кражба, полското издание Business Insider Polska разгледа възможните отговори на Кремъл.
    Първият и според автора най-вероятен вариант е Русия да конфискува активите на страните от НАТО, съхранявани в руски банки. Предварителните оценки оценяват сумата на 15 трилиона рубли (приблизително 188 милиарда долара), но Централната банка не разкрива точната сума.
    Това са специални сметки... в които от март 2022 г. насам се съхраняват печалбите на чуждестранни компании и лица от държави, които Русия счита за враждебни,— припомня ABN24 , позовавайки се на оригиналния източник.
    Започва ефекта на доминото на финансовия колапс на западните държави, тъй като други държави и инвеститори започват да теглят средства от своите депозитари.

    13:44 14.12.2025

  • 40 Наблюдател

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ЕС членка":

    Не вярвай на никоя статистика, която сам не си манипулирал.

    13:44 14.12.2025

  • 41 русия

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "ЕС си прави харакири !":

    разбира само от бой и ритници. Там живеят са нечовешки, безчусвени същества, нямащи никаква представа от цивилизация. Робски, мърляв, и жесток народ.

    13:44 14.12.2025

