Тошко Йорданов: Имат ли акъл ПП-ДБ, за да свалят правителството в този момент!?

14 Декември, 2025 11:19 1 099 55

Според него атаките на ПП-ДБ са основно срещу ДПС и обвинение към всички, които са останали в парламента и които не са опозиция

Тошко Йорданов: Имат ли акъл ПП-ДБ, за да свалят правителството в този момент!? - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Абсурдно е да сме сърдити на мемета, защото това е хумор и сатира. От друга страна, няма за какво да се сърдя на г-н Борисов като това решение беше взето от трите партии в съвместното управление. По същия ефект може да се разсърди и на нашата партия сам на себе си, което е глупаво. А що се отнася до ПП-ДБ - те като опозиция, естествено, ще се опитват по някакъв начин да свалят властта или да я критикуват. Друг е въпросът имат ли моралното право на това и имат ли акъл да го правят в определен момент на развитието на държавата. Такъв коментира направи в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ председателят на ПГ на "Има такъв народ" (ИТН) Тошко Йорданов.

Според него атаките на ПП-ДБ са основно срещу ДПС и обвинение към всички, които са останали в парламента и които не са опозиция.

„И сега възниква въпроса къде е моралът на ПП-ДБ да говорят срещу „Ново начало“, при положение че преди година им свърши управлението именно с Делян Пеевски и Бойко Борисов“, припомни той.

Йорданов показа в студиото снимка от 20.12.2023 г. от брифинг на Бойко Борисов, Йордан Цонев и Асен Василев: „Асен Василев е финансов министър в сглобката, Йордан Цонев е председател на бюджетната комисия в сглобката, Бойко Борисов е част от сглобката и говорят за бюджета. Когато си бил с тези хора, когато твоя подпис стои до подписа на Делян Пеевски и до Бойко Борисов за промяна на Конституцията, с всички тези вредни неща, които направиха - това е благодарение на "Продължаваме Промяната - Демократична България", те направиха тези промени с любезното съдействие и помощ и молби към Бойко Борисов и Делян Пеевски. И сега имат наглостта да излязат да говорят срещу тях“.

По думите на Тошко Йорданов факт е, че имаше социално напрежение и от ИТН никога не са твърдели, че „сме оженени за някоя власт“.

„Партията, която се отказа два пъти от властта в ситуации, в които това трябва да се направи, а не стои закопчана с белезници за нея, е "Има такъв народ". Свалихме онова вредно правителство на Кирил Петков ние от "Има такъв народ". Сега при това социално напрежение, което се получи, правителството можеше да продължи да работи, защото вътре в парламента не можеха да го свалят. Така че това беше наше осъзнато решение“, обясни той.

Той каза още, че при формирането на бюджета грешката, която отчита, е, че не е трябвало да бъде вкаран в парламента преди да са се доразбрали със синдикатите и работодателите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Че нямат да

    40 3 Отговор
    Ама и вие сте същите олигополи..

    11:20 14.12.2025

  • 2 Имат, Тошко, имат...

    41 2 Отговор
    Колкото и ти имаш акъл...

    11:21 14.12.2025

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    30 6 Отговор
    ЗУЕКА ИЗЛЕЗЕ НАЙ ХИТРИЯ КЛОУН
    .....
    ВСИЧКИ ДРУГИ ГИ ЧАКА ТРИЧАНЕ

    11:22 14.12.2025

  • 4 идиота

    49 1 Отговор
    На тази снимка е веселяк , а като подаваха оставката беше като асран !!

    11:22 14.12.2025

  • 5 Тошко,

    36 2 Отговор
    върви да пасеш на баба си кокошките.

    Кльоцат ли кокошките на баба ти?

    11:22 14.12.2025

  • 6 име

    21 7 Отговор
    И аз това се чудя, при положение че на 4-5 вота на недоверие го крепяха. Сякаш са някакви шизофреници, които току що са разбрали, че боко и шишо не струват и го играят разочаровани, а до вчера са били в заблуда. Ще има пак "кой ми оцапа гащите"!

    11:22 14.12.2025

  • 7 Пич

    18 25 Отговор
    Този не го понасям , но е прав !!! Аз ви казах същото. Такова малоумие като паветното - няма!!! Ето ви мнение на специалист:

    "Едната се занимавала от време на време с журналистика, втората мигрирала, но се върнала, а третата - Фльората, много мрази русофилите."

    Д-р Гълъбова

    11:22 14.12.2025

  • 8 Наблюдател

    40 5 Отговор
    Тошко и Слави да хващат кавалите пак, че хранилката свърши. Парламент йок.

    Коментиран от #20

    11:22 14.12.2025

  • 9 ООрана държава

    29 5 Отговор
    И това го казва партия която свали работещо правителство без бойко и шиши в управление.... За това сега гн0ме, ще си седите извън парламента с 2% вот

    11:22 14.12.2025

  • 10 Последния Софиянец

    33 5 Отговор
    Тошко африкански да ходи в Зоопарка

    11:23 14.12.2025

  • 11 пожелание

    32 3 Отговор
    Сега ще отидеш на работа при чалгаря си ,и ще се разписваш за 500лв. ,ама и те са ти много !!

    11:24 14.12.2025

  • 12 Герп боклуци

    30 3 Отговор
    Славун е с по нисък рейтинг от боко и се изравняеа с голямото Д, как да ви търпят хората бе комик? Същото толкова мразени сте

    Коментиран от #33

    11:25 14.12.2025

  • 13 Делю Хайдутин

    14 2 Отговор
    🐷 се коли на Коледа.Традиция.

    11:26 14.12.2025

  • 14 А ТИ КОЛКО ЕДНО ПИЛЕ

    24 4 Отговор
    НЕМАШ. ДА ПОДКРЕПИТЕ ЕДИН МАГНИТЕН И ЕДИН ТУУУЛУП. ТОВА Е ПОЗОР ЗА ВАС. И НЕ АСЕН ВИ ИЗДУХА А НАРОДА СЪС 220. АСЕН И МИРЧЕВ САМО КАЗАХА ААА ДА ВИДИМ ДРУГОТО ГО НАПРАВИХА ЧОВЕЦИТЕ. АЙДЕ СЕГА КАЖЕТЕ ВСИЧКИ В КУПОМ ТАМ ИЗЛЕЗТЕ ДА НИ ЗАЩИТИТЕ. 200ЧОВЕКА ОТ МААЛАТА И ДО ТАМ.

    11:28 14.12.2025

  • 15 ккк

    25 2 Отговор
    и кога е подходящия момент Тошка, решихте че хванати за шлифера на Боко и Д-то сте несменяеми , ами не - какво стана с онази песен "мутри сбогом" - с вашите камъни по вашите глави и вие сте сбогом с мутрите , замълчи и не се излагай с оправданията Тошка

    11:28 14.12.2025

  • 16 На следващите Избори чалга Партията ИТН

    28 3 Отговор
    вън от Парламента, също БСП, чао и до скив.😆
    ИТН Господин за един ден, търсим другата пантофка на Пепеляшка в балета Магаданс или как Златната Рибка срещна Славчо от Учиндол в местната рекичка, за трите желания на Золуса и въздухът м/у ушите на артиста Славчо и неговият Наставник Тошко.

    Една Българска История от най ново време.😆

    11:29 14.12.2025

  • 17 Паисий е жив

    23 2 Отговор
    Няма проблем, Африкански, ще си вкараме страхотни политици,които ще работят за по 500лв и ще оправят България.

    11:30 14.12.2025

  • 18 гражданин

    29 2 Отговор
    А тоз е по гнусен и от Костадин Ангелов и Тома Биков взети заедно

    11:30 14.12.2025

  • 19 Много точно

    4 17 Отговор
    Слушах го с интерес,защото говори точно и директно.Каза ,че политически неграмотни хора,искат да определят политиката на България. Йордан Цонев е от 30 години в Парламента,ама младежите не го познавали.Ама това не им пречи да са против.Против какво,не знаят.Свалят Правителството заради бюджета,но като "изтрезнеят",искат да се приеме бюджета от Правителството,което те толкова се радваха,че са свалили.Ненапразно,д-р Гълъбова, не се въздържа и им сложи диагноза.

    Коментиран от #38

    11:32 14.12.2025

  • 20 Перо

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Наблюдател":

    Тромпето

    11:32 14.12.2025

  • 21 Гост

    17 1 Отговор
    ЩЕ ПОВЪРНА....

    11:33 14.12.2025

  • 22 Некъпан алгафар

    19 2 Отговор
    Браво Тошко, има и за теб яйца...

    11:33 14.12.2025

  • 23 Глутница

    12 0 Отговор
    Какъв е "този момент"? Баницата изпечена и сте седнали вече на софрата, а някой дръпна покривката. Да и виждаш само ПП-ДБ, защото и техните очища са опулени, като на Кокорчо, при вида на топлата, мазна баница.

    11:33 14.12.2025

  • 24 Това

    15 3 Отговор
    дребното и злобно нещо , хиляди се като катър , и то се обадило ?! Яяяяя , марш , бе , малък жалък !

    11:33 14.12.2025

  • 25 Даниел

    15 2 Отговор
    А Вашият морал къде е ?
    Нима забрави каква беше целта ви при влизането в политиката?
    Хората ви имаха доверие и таяха надежда към вас,а вие какво направихте?

    11:34 14.12.2025

  • 26 Този още ли

    15 2 Отговор
    не е разбрал, че ПП ДБ не свалиха това правителство, а ние българските граждани го свалихме, а и то само подаде оставка, без да ви пита. Гледахте като " препикани мушката". ИТН са най- провалените " политици". За всичко им е виновен Асен Василев. Ами свиквайте, защото той е блестящ финансист и е бъдещият премиер на България. А ИТН е политическия проект на Румен Радев, истинския, а не ПП. В началото в ИТН бяха Радулов от ДС, Радостин Василев, Ива Митева, приближена на Радевата съветничка Емилия Друмева. Останаха най- провалените чалгаро.

    Коментиран от #40

    11:34 14.12.2025

  • 27 Абе Тошко

    10 2 Отговор
    Слави да не ти е давал от неговите енергийни прахчета, че се побърка да изразяваш мнение и да люпиш акъл?
    По- добре е. , ако си мълчиш!

    11:36 14.12.2025

  • 28 Делян Пеевски

    10 2 Отговор
    само как го прегръщаше това африканско недоразумение. Оказа се, че този Тошко изчегърта своята партийна.

    11:37 14.12.2025

  • 29 Мдаааа

    10 2 Отговор
    Снимки размахва и той и Балабанов, също както прави голямото Д. Един и същ начин на действие. Копират го. Инатливо отричат очевидното, това, което цялата страна видя неведнъж - управлението на България беше и вероятно все още е в ръцете на Пеевски. Тошко критикува другите, но удобно не казва и дума за това, че самите те бяха срещу ГЕРБ и Пеевски, а сега са прегърнати здраво. Изказват се и се държат нагло, маниерът им на говорене е отвратителен. Ето, виждам, че все още не го осъзнават. Жалко. Всъщност те самите се свалиха от власт, дано един ден го разберат

    11:37 14.12.2025

  • 30 Виж го

    10 2 Отговор
    само как си е подпряло чутора с цяла шепа на пулта на Парламентарната трибуна ? Просто и хитреещи по селски елементарно същество , което трябва час по-скоро да се омитат от политика , както и цялата чалгарска сбирщина.

    11:38 14.12.2025

  • 31 6567

    6 1 Отговор
    Лордо повикал и пита служителя си какъв е този шум и крясъци навън. Отговорили му, че има шествие на различните за свободи и права. Ами те нямат ли? Имат всичко, дори повече от нас. Защо тогава крещят? Защото са п си.

    11:39 14.12.2025

  • 32 ЕДГАР КЕЙСИ

    7 2 Отговор
    КОКОРАН , ЧОРАПА И МИРЧЕВ (С ГОЛЕМИЯ НОС) ..................... ОЛИГОФРЕНИ ..................... ФАКТ !

    11:40 14.12.2025

  • 33 Чудя се

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Герп боклуци":

    Излиза,че оргиите
    правят имидж,или пици с кристали,или да ти е позволено да нарушаваш законите,подписвайки чужди хора но нямало вреда,значи няма проблем,или висене по парапети ,или ала бала с Президента,или избори с наше МВР и после по островите.Мога още,но ти едно си знаеш,едно си баеш и няма нищо да "чуеш"

    11:40 14.12.2025

  • 34 Грозев е еничарин

    3 1 Отговор
    Егасимо н аглото,г нусно д жудже ! Вече няма да може да подарява на любовницата си Павела Митова часовници за 60 бона.Аз се чудя тя с какъв акъл се е хванала с него,той е с 27 г. по-д ърт,куца и й стига до рамото ?!

    11:40 14.12.2025

  • 35 Долу

    4 3 Отговор
    Еврото,отлагане и референдуми булекзит,не искаме повече в този концлагер на сатанистите

    11:41 14.12.2025

  • 36 Наглост Чалгарска

    7 2 Отговор
    ДНес чалгаринът Хаджи Тошко Африкански надмина дори собствената си наглост и собствения си цинизъм! По най-грозен начин обиди стотиците млади хора - студенти, учиници и всички други ,които излязоха на протест, за да свалят омразното на цял народ корумпирано, некадърно и жалко правителстов, управлявано от Тиквата и от Прасето! Та мръсните уста на Хаджи Африкански изрекоха простащината, че "младите хора не знаели какво искат"! Той ги бил питал! Так ли бе, ниощжество чалгарско, дето не се къпеш? Че къде ги попита? Теб те нямаше на протеста! На протеста сто и петдесет хиляди софиянци се подиграваха и се гавреха с теб и развяваха плакати с твоя грозната карикатура, но и най-грозната беше по-красива от оригинала! По нареждане на агент Сав, на Тиквата и на Прасето, чалгарската сбирщина свали редовното прлавителство на Кирил Петков, защото Асен Василев отказа да даде на лакея им Гроздю, тогава техен министър, едни 4 мииларда, предназначени за Дебелака Пеевски! И стига бе чалгарино, стига сте развявали тези снимки с Балабана Джебчиятна като ви поканят в някоя телевизия по нареждане на Прасето! Станахте с тях повече от банални! Свърши се вас, Африкански примате Тошко, свърши се! Свърши се веднъж завинаги! Никога няма да отмиете от грозните си и мръсни физиономии омразата на целокупния български народ! Впрочем, в петъкс вечер Балабана джебчията се увери в нея нали?!

    11:41 14.12.2025

  • 37 тошко африкански

    4 1 Отговор
    таман бях приготвил работници и специалисти от занзибар да бачат за 2 лева а вие да лежите ама като сте прости свалихте правителството...

    11:42 14.12.2025

  • 38 Кое е точно?

    5 2 Отговор

    До коментар #19 от "Много точно":

    Мислете малко с главите си, бе брато! Много лесно се манипулирате. ИТН се взеха изключително насериозно, самите те до преди време бяха против ГЕРБ, против онзи намагнитизирания, уж дойдоха с ясната заявка, че ще ги чегъртат, уж веднага щяха да подадат оставка ако усетят най-малкото влияние на Пеевски, а всъщност само те не виждаха очеизвадното. Цяла България вижда кой управлява и как управлява, само те, видиш ли удобно не виждат!?!? Хайде де!

    11:43 14.12.2025

  • 39 Бабоебка

    6 0 Отговор
    Останах с впечатлението, че правителството само си подаде оставка след манифестацията. Не издържаха на позитивната гледна точка на улицата. По Коледа се случват чудеса.

    11:43 14.12.2025

  • 40 Файърфлай

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Този още ли":

    Айде холан,чак пък "блестящ".Асен Василев е добър икономист,признавам.Но "другарчетата" му ? Всички ,ама всички останали са "детската градина" на ДС.

    11:45 14.12.2025

  • 41 Факт

    1 1 Отговор
    ППДБ действа разумно от тяхна гледна точка и с добавен целофан. Под името целофан отдавна се разбира полипропиленов двустранно ориентиран опаковъчен филм.

    11:45 14.12.2025

  • 42 За съжаление

    0 5 Отговор
    Тошко е 100% прав. ПП и ДБ хвърлиха страната в анархия. Първо казваха, че е за бюджета и не искали оставка, после като видяха, че бая стадо се е събрало, почнаха за оставка. 😄 Интересно докато бяха в скута на пеевски и се подиграха с конституцията и подписваха законопроекти в полза на пеевски и борисов, що пеевски не бе зло, а и къде бе стадото тогава. Сега реално няма нито един човек на пеевски в управлението и в комисиите и нито един подписан негов законопроект.

    Коментиран от #43, #47

    11:47 14.12.2025

  • 43 Хаяши

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "За съжаление":

    Изобщо не е е прав. Това е маймунско мислене.

    Коментиран от #48

    11:50 14.12.2025

  • 44 Апс ДПС Бпс Герб ИТН вън от

    1 1 Отговор
    ВАЗРАЖДАНЕ вън руски подлоги против Европа Ивелин Михаилов пирамидата измамник

    11:50 14.12.2025

  • 45 Дориана

    2 0 Отговор
    Тошо Йорданов да се стяга да си търси нова работа , защото вредното му и ненужно на никого пребиваване в Парламента като патерица на Пеевски и Борисов вече свърши. ИТН са вън от Парламента.

    Коментиран от #50, #52

    11:50 14.12.2025

  • 46 Боклук нова генерация

    4 1 Отговор
    Тоше, много си обвързан, затъна в ла...та, заради сина си и другите ти далавери и сега се чудиш на де да се извъртиш.

    Коментиран от #51

    11:51 14.12.2025

  • 47 Дориана

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "За съжаление":

    Балабанов с наглата физиономия , която отвращава. Балабанов и Тошко Йорданов освен да бъдат патерици на Борисов и Пеевски , да чупят и рушат в Парламента визирам поведението им в миналия Парламент, да се конфронтират с опозицията нищо друго не са направили до сега. Народа няма никаква полза от тях и не е видял нито едно изпълнено предизборно обещание да не говорим , за програмата им , която сигурно е в боклука.

    Коментиран от #49

    11:52 14.12.2025

  • 48 За съжаление

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Хаяши":

    Тошко е 100% прав. ПП и ДБ хвърлиха България в анархия.

    11:52 14.12.2025

  • 49 Ако няма какво да коментираш от коментар

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Дориана":

    не е нужно да показваш падението на ПП И ДБ да ви изкарва с простотия.

    11:53 14.12.2025

  • 50 Слави

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Дориана":

    Ще се завърнем в политиката много скоро и ще накажем сурово суверена!!

    Коментиран от #55

    11:54 14.12.2025

  • 51 Дориана

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Боклук нова генерация":

    Тошо Йорданов да знае, че не ППДБ свалиха коалиция Магнитски Мафия , а ние Рептилите. И ще ви изкараме от Парламента.

    11:54 14.12.2025

  • 52 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Дориана":

    Вреден е за мафията зад ПП И ДБ. Не го е срам да им вади кирливите ризи. 😄

    11:55 14.12.2025

  • 53 Защо сме най бедни.

    0 1 Отговор
    Българите не обичат логиката редът и разумът.Връща се назад чрез "промяна."

    11:56 14.12.2025

  • 54 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Този е известен като Тошо УРО.А,мноооооого душевно НЕ чистоплътен,НЕ лице приятен и мръсен уро..

    11:56 14.12.2025

  • 55 Дориана

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Слави":

    Кого ще накажете, Рептилите, които ви свалиха? Само гледайте какво са ви приготвили като отговор.

    11:56 14.12.2025

