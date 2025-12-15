Киев: Орбан е най-ценният замразен руски актив в Европа

Украинският външен министър Андрий Сибига отговори на възмущението на унгарския премиер Виктор Орбан от решението на ЕС относно руските активи.Той изрази мнението си в социалната платформа X.



Министърът сподели публикацията на Орбан, в която той се оплаква от политиката на Брюксел.



"Заобикаляйки Унгария и нарушавайки европейското законодателство посред бял ден, Брюксел предприема стъпки за изземване на замразени руски активи - това е обявяване на война. Междувременно те изискват допълнителни 135 милиарда евро от държавите членки, за да подхранват конфликта. Унгария няма да участва в тази странна брюкселска схема“, написа Орбан.



"Най-ценният замразен руски актив в Европа“, коментира Сибига, написаното от Орбан.



На 12 декември посланиците на Европейския съюз приеха решение за замразяване за постоянно руските активи, намиращи се в Европа, за неопределен срок.



Посланикът на ЕС в Украйна Катарина Матернова заяви, че поради решението на ЕС в петък, Русия няма да може да получи достъп до замразените активи на Централната си банка в Европа, дори през "задната врата“.



В следобеда на 14 декември руснаците атакуваха Запорожие със серия от въздушни удари, ранявайки 14 души, включително дете, служител на спешните служби и полицай, предава Украинская правда.



Първият удар е станал около 11:00 часа българско време.



В един район на града руснаците са повредили фасадата на магазин от търговска верига, a в друг - са се запалили автомобили в резултат на удар. Поразени са и жилищни сгради.



Спасител от местни служби и полицай са били ранени в резултат на втори удар, малко след като са пристигнали на терен, за да помагат за овладяване на щетите от атаката.



В нощта на 14 декември подразделения на Силите за специални операции на Украйна нанесоха удари по цели на руските сили във териториите на Донецка област и Крим, използвайки ударни дронове FP-2, предава Цензор.НЕТ.



В резултат на операцията са ударени редица важни логистични и военни обекти на Руската федерация.



В Крим, близо до селището Янтарне, украински дронове удариха руски влак, превозващ гориво и смазочни материали, който е бил в движение и се е насочвал към части на руската армия, пише ЦН.



В същият ден е ударена и нефтобаза в село Битумне.



В Донецка област, близо до Маряновка, ССО на Украйна унищожиха и руската станция за електронна борба "Волна-2".



Освен това, край Докучаевск е ударен учебен център за оператори на дронове FPV.

Една от основните, ако не и най-важната точка, в мирните преговори между Украйна и Русия, посредничени от САЩ, е въпросът за Донбас.

Предложението той да бъде превърнат в "демилитаризирана зона“ не може да бъде осъществено, защото Русия вече има готов план как да наруши това условие. Това пише на страниците на The Spectator политическият анализатор и почетен професор в Училището по славянски и източноевропейски изследвания към Лондонския университет Марк Галеоти.



Той посочва, че сега американците се опитват да намерят приемлива формула, чрез която Русия може да получи останалата част от Донбас. Украинското ръководство е обезпокоено не само от самия факт на прехвърляне на тази територия без бой, но и от заплахата, че Руската федерация ще я използва като трамплин за по-нататъшно настъпление дълбоко в Украйна.



Едно от потенциалните решения, които се обсъждат, е създаването на демилитаризирана зона: украинската армия се изтегля от останалата част на Донбас, но руската армия не влиза. Общественият ред в тези градове ще бъде гарантиран от полицията. Но това не е толкова ясно и американците сякаш не разбират основния проблем, подчертава политическият анализатор.



Помощникът на Путин, Юрий Ушаков, вече заяви пред репортери, че Москва се е съгласила да не разполага войските си в тази демилитаризирана зона и вместо това там ще бъдат само руската полиция и руската национална гвардия. Именно тази руска национална гвардия е основният проблем, пише Галеоти.



Руската национална гвардия е отделна правоохранителна агенция, която се отчита директно пред руския президент. За разлика от украинската национална гвардия, руската национална гвардия не е част от Министерството на вътрешните работи, въпреки че има по същество същите функции – тя е паравоенна организация, фокусирана предимно върху поддържането на вътрешния ред и законност в случаите, когато силите на редовната полиция са недостатъчни.



Руската гвардия има около 180 000 души персонал. Те са предимно тежко въоръжени части за бързо реагиране, известни като СОБР, ОМОН и Вътрешни войски. Последните по своята същност са по-близки до пълноценна армия, отколкото до правоохранителните органи. Например, 1-ва отделна оперативна дивизия на Вътрешните войски разполага със собствени танкове, бронирани машини и артилерия.



Галеоти отбелязва, че Руската гвардия е участвала в нахлуването в Украйна през 2022 г. и сега е основно отговорна за репресиите в превзетите територии.



Ако тези части влязат в Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск по силата на мирно споразумение, те ще тероризират цивилното население там, както са правили в останалите окупирани територии, разсъждава анализаторът. Според него макар формално Руската гвардия да е правоохранителна агенция, тя де факто е армия. С всички свързани с това рискове.



"Това е, в много отношения, пример за това колко труден е процесът на установяване на мир в Украйна, а също и пример за това колко нелогична е дипломацията на Тръмп. Обикновено големите публични изявления са резултат от месеци или години упорита работа зад кулисите; сега хората се опитват да превърнат общите политически изявления в реалистични планове. Идеята за създаване на демилитаризирана зона може би е изглеждала като елегантен начин за съчетаване на исканията на Путин и интересите на Украйна, но всичко е много по-сложно“, обобщава анализаторът.