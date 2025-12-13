Новини
Свят »
България »
АП: В България се очакват нови избори и още по-голяма политическа нестабилност

АП: В България се очакват нови избори и още по-голяма политическа нестабилност

13 Декември, 2025 18:38, обновена 14 Декември, 2025 11:51 4 077 184

  • румен радев-
  • бойко борисов-
  • герб-
  • делян пеевски-
  • продължаваме промяната-
  • асен василев

Анализаторите очакват държавният глава да сформира нова партия преди следващите парламентарни избори

АП: В България се очакват нови избори и още по-голяма политическа нестабилност - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
AP AP

Правителството на малцинството с премиер Росен Желязков оцеля след няколко вота на недоверие от началото на мандата си през януари, за да бъде свалено от улични протести на десетки хиляти в четвъртък, пише Associated Press за политическата ситуация у нас.

Агенцията отбелязва, че президентът Румен Радев започва следващата седмица консултации с парламентарните групи за възможностите на нов кабинет след падането на правителството поради антикорупционните протести в страната. Държавният глава кани най-голямата група в парламента на разговори за сформиране на правителство. Ако те са неуспешни, втората по големина група ще получи своя шанс. Ако всички опити се провалят, което е вероятно, той ще назначи служебен кабинет до провеждането на нови избори след два месеца, посочва АП.

Анализаторите очакват, че следващите парламентарни избори - осмите от 2021 г. насам, вероятно ще доведат до силно фрагментиран парламент и по-голяма политическа нестабилност, докато България се готви да се присъедини към Еврозоната от 1 януари 2026 г. Опасенията от инфлация, за които се твърди, че са подхранвани от дезинформационна кампания от Москва, са намалили ентусиазма за еврото, отчита още агенцията и припомня, че България се присъедини към Европейския съюз (ЕС) през 2007 г.

АП допълва, че в последен опит да блокира пътя на страната към Еврозоната проруската партия "Възраждане" е внесла в парламента проекторешение за отлагане на присъединяването с 1 година, позовавайки се на липсата на нов бюджет и политическата нестабилност. Шансовете предложението да бъде прието са малки, но подобни предложения отразяват напрежението, което се очаква да нарасне до следващите избори, които биха могли да променят прозападния курс на България, коментира Associated Press.

Агенцията отбелязва още, че анализаторите очакват държавният глава да сформира нова партия преди следващите парламентарни избори и добавя, че ляво ориентираният Радев критикува подкрепата на прозападното правителство за Украйна.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Петър Вучков

    31 2 Отговор
    Няма време.

    18:40 13.12.2025

  • 2 Каква е гайдата от тоя

    25 23 Отговор
    Само разходи

    18:40 13.12.2025

  • 3 Доган сарай

    47 15 Отговор
    На изборите наслука на всички ловци,рибари ,гъбари и т.н.
    И пак ще получите тиквеник със свинско.

    Коментиран от #81

    18:40 13.12.2025

  • 4 Логично

    41 24 Отговор
    Влизаме в изборна спирала, защото единият кръг на мафията ПП и ДБ доведе анархия.

    18:40 13.12.2025

  • 5 Много

    38 4 Отговор
    анализатори , много тълкувания , много простотии !

    Коментиран от #7

    18:41 13.12.2025

  • 6 пожелание

    38 23 Отговор
    Да печели исборите , и да навре мафиотите където им е мястото !! Съдраха я тази държава и народ !!!

    Коментиран от #19, #49, #92

    18:41 13.12.2025

  • 7 Доган сарай

    38 3 Отговор

    До коментар #5 от "Много":

    Това не са анализатори а пропагандатори.

    18:43 13.12.2025

  • 8 Майна

    30 43 Отговор
    Да го видим Радев
    Аз съм за единствената българска партия Възраждане!
    Да видим Радев, колко е за България!
    Хайде!
    Никакво влизане в Еврозоната!
    Това е животоспасяващо

    Коментиран от #16, #94

    18:44 13.12.2025

  • 9 ЕДГАР КЕЙСИ

    22 18 Отговор
    НАЛИ КОКОРАН И МУНЧО СА ЗА .................... ИЗБОРИ И НЕСТАБИЛНОСТ + КОПЕЙКИН ................

    Коментиран от #179

    18:44 13.12.2025

  • 11 Нехис

    26 7 Отговор
    А нестабилност = инфлация и отлив на инвеститори. Диванните подскачащи дебили да затягат коланите след НГ!

    Коментиран от #180

    18:45 13.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

    16 3 Отговор
    30 години лидера на ДПС Търговище ДЪРЖИ зависими от него областа ,непослужните се наказват ,със защита на потребителите ,хеи ,днска ,всики институции саму подчинени,ДОКОГА ТАКА

    18:48 13.12.2025

  • 17 По делата съдим,

    господин триморски президент ("винаги в синергия с дневния ред на САЩ") и наперен натовски генерал в Мадрид, през лятото на 2022 г.

    Ганчовска - външен министър в служебното му правителство, - беше ли с Радев, да му го крепи, докато нейната заместничка в София предаваше българския национален интерес пред лицето на скопяните, по заповед на френския Микрон?

    Гнусни натовски лицемери!

  • 18 да се знае и помни!

    14 4 Отговор
    18:52 13.12.2025

  • 21 Като те ползват за глупави опорки

    18:52 13.12.2025

  • 22 Факт

    9 5 Отговор
    18:53 13.12.2025

    34 18 Отговор
    СЪЗДАВАНЕТО НА ЕВЕНТУАЛНА ПАРТИЯ ОТ РАДЕВ ЩЕ БЪДЕ АБСОЛЮТНО ПЪЛНА ГЛУПОСТ !!! Ще ОБЕРЕ ТОЙ ОЩЕ ПАРИ ОТ ДЪРЖАВАТА И НАРОДА ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ !!! РАДЕВ СИ ОСТАВА СРАМ И ПОЗОР ЗА БЪЛГАРСКАТА ПОЛИТИКА !!!

    Коментиран от #25

    22 8 Отговор
    му успя да раздели обществото , което е най-важното постижение за поставената му задача

    Не го е срам Радев да пречи на мафията да ни краде и лъже.

    Коментиран от #30, #32

    20 9 Отговор
  • 27 Съгласен

    съм с теб за повечето........ Само защо бъркаш броя на годините от 1944г. падането ни под руско робство до 2025г. НЕ са 45Г!!!! И в коя вселена има "безкръвна революция" "мирен преход" и още 1001 простотии от сорта освен в България?

  • 29 Нехис

    9 6 Отговор
    От както мафията която визираш е във властта, животът и покупателната ми способност са станали десет пъти по-добри. Сега да видим без нея как ще е! Сигурно по едно Бентли ще ми подарява лично Радев на всяко тримесечие след като той и джензитата свалиха "мафията".

  • 33 Наивните не знам

    5 6 Отговор

  • 34 А знаеш ли колко можеше да са

    До коментар #32 от "въъ":

  • 35 Файърфлай

    До коментар #18 от "да се знае и помни!":

    Коментиран от #58, #88

    19:05 13.12.2025

  • 36 Какъв "убавец"

    на снимката петни държавния герб! Бащичко като тейко си бай тошо правешкия свинар.................

    19:06 13.12.2025

  • 37 въъ

    14 8 Отговор

    До коментар #34 от "А знаеш ли колко можеше да са":

    Сега ще видим де. Законно избраното правителство на мафията, последното редовно такова от доста време насам, вече го няма. Сега цялата власт е в ръцете на Радев, а не на "мафията". Очаквам манната небесна да се излее над главата ми при него. Само след някой месец децата ти да не тръгнат да берат перални на някой руски фронт.

    Коментиран от #38

    19:10 13.12.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Сатана Z

    9 10 Отговор
    Финансовата катастрофа ,в която ще попадне България е по-страшна и от политическата криза защото ще ни изкупят на безценица и никой няма да си мръдне пръста.Ще ни вземат всичко.

    19:13 13.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Николай Бареков бивш евродепутат

    4 16 Отговор
    Ако имате регистрация във фейсбук може да ме намерите под името -Николай Бареков Буден Журналист.
    Ако имате активиран вайбър може да ме намерите на личния тел.номер - 0888 677 004.
    И ще ви прехвърля да получавате на вайбър безплатно новините светкавично от моя сайт - Бареков Нюз( на латиница) най посетен в Интернет новинарското пространство с 60 млн.четения дневно.
    На редакционната поща на сайта ми би нюз се получиха 4 видео записвания на получавания корупционен кеш към брокерите на ИТН - Иван Мирински и Орлин Алексиев.
    Сумите са от 10 млн.месечно.
    Очаквам ви.

    19:18 13.12.2025

  • 44 въъ

    13 7 Отговор

    До коментар #38 от "Ами баш на мафията си е":

    Ние БЕЗРОДНИЦИТЕ вече нямаме думата, след като РОДНИЦИТЕ свалихте законното българско правителство в угода на Кремъл. Сега вие родниците ще си понесете последствията от прекрасния живот под управление на момчетата на Решетников за следващите поне 20г. Само не забравяйте заслугата си за този прекрасен рай, който чака вас, децата и внуците ви. Като ви питат след време "защо така" с гордост им отговаряйте " Аз го направих".

    Коментиран от #45

    19:18 13.12.2025

  • 45 Ами аз не съм свалял нищо

    3 16 Отговор

    До коментар #44 от "въъ":

    И съм против това което направи другият кръг на мафията. Да замениш едни крадци с други, за мен и за България няма нищо полезно. Но такива като теб ме отвращават с тъпотията и лъжите за Кремъл и тем подобни и изпитвам още повече ненавист към ГЕРБ.

    Коментиран от #54

    19:21 13.12.2025

  • 46 Боташ

    12 4 Отговор
    афферим рундью паша!

    19:21 13.12.2025

  • 47 Питане

    15 9 Отговор
    Освен да разединява,да говори срещу България,да подписва договори ощетяващи нас,народа на България,какво добро направи през яловото си президентстване тоя човечец?

    19:22 13.12.2025

  • 49 Питане

    16 4 Отговор

    До коментар #6 от "пожелание":

    А за Боташ какво ще кажеш бе

    Коментиран от #52

    19:24 13.12.2025

  • 50 Абсурдистан

    15 11 Отговор
    Тоя на снимката! Мнозина виждат в нега навият Тато (прилича все повече на него). Тези примати забравиха, че това е разделителя, този който се възползва от противопоставянето ни едни на други. Този чийто проект КК (Киро и Кокорчо) отслаби още повече България и ни отдалечи повече от ЕС отколкото мафията на ГЕРБ. Той ли е спасителя? Само да си отвори юмрука, да изпъне длан и ще разберете кой е. Но този поздрав вече е зает. Кръгом и напред!

    19:24 13.12.2025

  • 52 Ами спри каналите за газ

    7 12 Отговор

    До коментар #49 от "Питане":

    на крадците ГЕРБ, ПП и ДБ и Боташ може да носи милиарди на България.

    19:25 13.12.2025

  • 54 въъ

    12 10 Отговор

    До коментар #45 от "Ами аз не съм свалял нищо":

    Какво съм излъгал за Кремъл и за ГЕРБ? Че по времето на ГЕРБ България е вървяла само нагоре, или че след падането на правителството България е хвърлена в обятията на хората на Решетников и другите агенти на Русия? Кое от двете е лъжата, която те отвращава и коя е истината?

    Коментиран от #56, #59

    19:26 13.12.2025

  • 58 леле мале

    5 0 Отговор

    До коментар #35 от "Файърфлай":

    "...когато се съберат 20 българина да обсъждат нещо има 40 мнения.А е казано "Сговорна дружина,планина повдига"."

    Ами то е казано, ама докато не ползвате това което е над раменете ви, а се водите по акъла на тази или онази партия, които са настроени една срещу друга защоо всяка партия е създадена за да се бори за власт естествено, че и народа ще е всеки срещу всеки. Разделяй и владей е стратегия за контрол, прилагана още от древните империи, която включва разделяне на по-голяма група или проблем на по-малки, по-лесно управляеми части, като се разпалват или използват съществуващи разногласия между тях, за да се предотврати обединението им срещу управляващия.

    Коментиран от #77

    19:31 13.12.2025

  • 63 въъ

    11 5 Отговор

    До коментар #61 от "Ами само":

    Кремъл е автоматично намесен при всяка статия в която се споменава Радев, поради простата причина, че е обвързан с генерала от агентурата им Решетников и това дори той не го е крил, и че по всички външнополитически въпроси заема страната на военопрестъпния кремълски режим и че вицето му при първата си официална изява коленичи да целува ръка на Гундяев - офицер от репресивния апарат на Русия и колега на Путин в бившето КГБ. А това ако не си забеляал, е статия за Радев.

    Коментиран от #65, #82

    19:40 13.12.2025

  • 66 Сега

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "УжАсен":

    може да позакърпим теЛвизийката.

    19:44 13.12.2025

  • 67 Да видях и видеото

    3 9 Отговор

    До коментар #57 от "УжАсен":

    В сайта на оня барека. Няколко видеа са. Снощи дърпаха и ритнаха онзи балабана и хвърляха развалени яйца по него пред сградата на БНТ след Панорама а след тези видеа за ужасявящите кражби на чалгарите живи ще ги горят. Сега разбирам защо до последно са молили ГЕРБ и Борисов да не подава оставка. Дори 1 час преди оставката Кирчо Добрев от БСП каза че нямало основание за оставка и нямало да има. А и сега ми става ясно защо в сайтовете на шиши като Уйкенд например громят умиращите чалгари откраднали милиарди. Те откраднаха 700-800 милиона сега боко и шиши ще им припишат 7-8 милиарда

    19:45 13.12.2025

  • 68 Милен

    11 1 Отговор
    Още един крадец

    19:45 13.12.2025

  • 69 да се знае и помни!

    8 3 Отговор

    До коментар #27 от "Съгласен":

    Естествено и ти имаш право, но основното и най мащабно промиване на мозъци е най вече през онези 45 години. Обучиха ни да мразим, обучиха ни да не влизаме в положението на другите, понеже видите ли, това не ни засягало и то си било техен проблем. И колко лесно стана само, а? Оставиха ни гладни и несигурни, и ние лесно станахме вълци. Слаби се оказахме. Пречупихме се и децата ни израснаха в омраза. Ей това им оставихме. Нация от шофьорчета на баничарки, момченца с талибански брадички и чорапки под глезените. Сега всичко все още продължава, но не насилствено, както беше преди и който носи глава на раменете си има шанс да се осъзнае. Като цяло обаче раздирано от всевъзможни разделения, умишлено потиквано към омраза, крещящо и кипящо, обществото ни не може да намери дори минимален консенсус за базовите ни ценности и общия ни път напред.

    19:45 13.12.2025

  • 70 въъ

    8 3 Отговор

    До коментар #65 от "Амин точно":

    Прав си. Плава ли крайцера Москва?

    Коментиран от #73, #76, #84

    19:45 13.12.2025

  • 72 Поредния Месия

    14 3 Отговор
    Първо беше КОСТОВ СТАНИШЕВ ЦАРЯ БОКО МОКО ШИШИ МИШИ И НАКРАЯ КРАДЕВ...

    19:46 13.12.2025

  • 74 Фори

    7 3 Отговор
    Поредния месия е агент на КГБ! Предаде се на Боташ.А може и са се е продал?

    19:48 13.12.2025

  • 77 Файърфлай

    0 2 Отговор

    До коментар #58 от "леле мале":

    ...и да допълня:20 души-40 мнения и всеки е по- "умен" от останалите.Мен лично партиите отдавна не ме интересуват,важна е Икономиката,отровата се нарича "слугинаж"- преди на СССР,сега на ЕС.Толкоз ! И само "Ливърпул" ФК !

    19:50 13.12.2025

  • 82 Тази простотия

    3 7 Отговор

    До коментар #63 от "въъ":

    показва националните предатели на България ПП, ДБ и ГЕРБ!

    20:00 13.12.2025

  • 85 МИРО

    11 3 Отговор
    ОТ ТОЗИ, ДЕТО НИ ГО ПОКАЗВАТЕ НЯМА НИКАКВА ФАЙДА, СМИСЪЛ И ПОЛЗА !!! ТОЙ САМ СЕ ДОКАЗА КАТО ТАКЪВ !!! СРАМ И ПОЗОР !!! КАКЪВТО Е ПРЕЗИДЕНЪТ , ТАКЪВ ЩЕ И ПРОЕКТЪТ МУ !!!

    Коментиран от #86

    20:05 13.12.2025

  • 86 Е значи

    0 4 Отговор

    До коментар #85 от "МИРО":

    ще е супер проекта му.

    20:06 13.12.2025

  • 88 Нехис

    6 3 Отговор

    До коментар #35 от "Файърфлай":

    А, другарю, къде забрави 45 години доносничене и слухтене? Или си бил от снасящите и затова удобно "забравяш" този период?

    Коментиран от #100

    20:06 13.12.2025

  • 91 Анджо

    8 5 Отговор
    Радев + крадев = КЕШ. И ТОЯ СИ МИСЛИТЕ , ЧЕ ще прави държавата. Може да я оправи като ни продаде на русняко и тогава путин ще му вдигне паметник в центъра на москва и ще го нарисува като икона някоя православна църква пак в москва.✊🦹

    Коментиран от #93

    20:10 13.12.2025

  • 92 ИСТИНАТА

    9 7 Отговор

    До коментар #6 от "пожелание":

    Главата на мафията е в президентството, заобиколен от привстизатори-хладилници и ДС доносници! Най-скъпо платеният екскурзиант, работещ против интересите на България е вреден за България! Ако беше по-грамотен/на, щеше да знаеш, че след 1989 г., България е единствената от бившите соц държави, РАЗГРАБЕНА И ФАЛИРАНА именно от обкръжението на другаря БОТАШ, който зароби не само нас, но и децата и внуците ни за 13г. по 1 050 000 на ден, с лихвите се увеличават! Честито на награмотните! Затова в цял свят, ни имат за най-простото и недъгави племе!!!
    Всеки народ, си заслужава съдбата!

    Коментиран от #95, #102

    20:11 13.12.2025

  • 93 Ако не кажеш Путин

    5 6 Отговор

    До коментар #91 от "Анджо":

    Как ще разберем, че си поредният продаден глупак. Зеленчук ли си бе глупако? 😄

    Коментиран от #122

    20:13 13.12.2025

  • 94 ИСТИНАТА

    9 5 Отговор

    До коментар #8 от "Майна":

    Главата на мафията е в президентството, заобиколен от привстизатори-хладилници и ДС доносници! Най-скъпо платеният екскурзиант, работещ против интересите на България е вреден за България! Ако беше по-грамотен/на, щеше да знаеш, че след 1989 г., България е единствената от бившите соц държави, РАЗГРАБЕНА И ФАЛИРАНА именно от обкръжението на другаря БОТАШ, който зароби не само нас, но и децата и внуците ни за 13г. по 1 050 000 на ден, с лихвите се увеличават! Честито на награмотните! Затова в цял свят, ни имат за най-простото и недъгави племе!!!
    Всеки народ, си заслужава съдбата!

    20:13 13.12.2025

  • 95 Ама гледам тролеите

    2 4 Отговор

    До коментар #92 от "ИСТИНАТА":

    ви изкарват все боклука на България ПП, ДБ и ГЕРБ. 😄

    20:14 13.12.2025

  • 96 рундьо

    4 1 Отговор
    боташ КОГА???

    20:15 13.12.2025

  • 97 Нинова с публикация преди малко

    7 8 Отговор
    100 пъти казвах, че който се е прегърнал с Бойко Борисов е политически труп. Той употребява, унищожава и захвърля. 10 минути преди да бъде подадена оставката на правителството , Кирил Добрев заяви, че такава няма да има. Днес Румен Петков се оплаква, че никой не е уведомил ръководството на БСП, че правителството подава оставка. Така не се правело. Кой уведомява слугите си? Прибраха ви там да ядете подхвърленото - не да взимате решения. Слугинаж на ГЕРБ-СДС и ДПС. Изтривалка не се оплаква, че някой се е изтрил в нея. Това й е предназначението.
    Аз не допуснах ето това унижение на стотици хиляди леви хора. За мен тяхното човешко достойнство беше по- важно от всички облаги. Не ги предадох и не се продадох за пост и пари. Факт. Кой каквото ще да говори, това е самата истина.

    20:16 13.12.2025

  • 99 всички

    2 5 Отговор

    До коментар #16 от "Нехис":

    "партии" в България са руски проксита личи си по състоянието на държавата!

    20:17 13.12.2025

  • 100 Файърфлай

    4 2 Отговор

    До коментар #88 от "Нехис":

    Тоя период,оня период,на 16 години човек не може да бъде доносник.Впрочем може-Мирчев,Кирчо и Терзиев -Ухото.

    20:17 13.12.2025

  • 102 Анджо

    3 1 Отговор

    До коментар #92 от "ИСТИНАТА":

    Абе баш цял свят да знаят колко сме прости , май не малко ,а много се изхвърли.🙆🙇 Ние сме единственият народ който така се уплюват. Артисти ,писатели и там най различни учени това правят. А, май не се сещам ,че ти не си от този народ. Извини ме.

    Коментиран от #111

    20:19 13.12.2025

  • 103 Митьо ОЧИТЕ

    2 5 Отговор
    Асошиейтед пpac са поредната лaйнохвъргачна на либepастите. Да вярваш на Асошиейтед, е като да вярваш на Дойче зеле.

    20:20 13.12.2025

  • 106 По-добре нестабилност

    7 4 Отговор
    отколкото гербаджийска стабилност.

    20:22 13.12.2025

  • 107 Надарена кака

    7 6 Отговор
    Само на мен ли бившият премиер Роско Желязков ми прилича на мъжка надуваема кукла с воднисти очи .Ако сте съгласни ,не се свенете да ме подкрепите с голям +.

    20:23 13.12.2025

  • 109 МИРО

    7 3 Отговор
    ПИТАМ ТУК НАЙ-СЕРИОЗНО: РАДЕВ КАТО ПРЕЗИДЕНТ ДАЛ ЛИ Е СВОЕ ЛЕВЧЕ , ЗАПЛАТА ДА НЕ ГОВОРИМ, ЗА НЯКОЕ БОЛНО ДЕТЕ ???

    Коментиран от #110

    20:26 13.12.2025

  • 114 МИРО

    7 3 Отговор
    РАДЕВ, СЪСТАВИ ЛИ ВЕЧЕ СВОЯ НОВОГОДИШЕН ПОЗДРАВ ЗА НАРОДА ? СТИГА ВЕЧЕ !!! ПОВЕЧЕ НЕ ЖЕЛАЕМ ПОВЕЧЕ ТАКИВА

    20:42 13.12.2025

  • 115 МИРО

    7 5 Отговор
    РАДЕВ, СЪСТАВИ ЛИ ВЕЧЕ СВОЯ НОВОГОДИШЕН ПОЗДРАВ ЗА НАРОДА ? СТИГА ВЕЧЕ !!! ПОВЕЧЕ НЕ ЖЕЛАЕМ ПОВЕЧЕ ТАКИВА ПОЗДРАВИ !!!

    20:43 13.12.2025

  • 116 А ПЕЕЕЕЙЦИ

    2 2 Отговор
    По голяма КРИЗА НЕСТАБИЛНОСТ ОТ ТОВА КОЕТО НАПРАВИХА ДВЕТЕ БЛИЗНЕТА НЯМА И НЕ МОЖЕ ДА ИМА. И ТОВА СЕ ВИДЯ ЧРЕЗ ПРОТЕСТИТЕ. ВСИЧКИ ПОЧТИ ВЪН БЯХА БЕЗ ДА ПОДЪРЖАТ ДАДЕНА ПАРТИЯ. СТИГА СТЕ СИ ЧЕСАЛИ КАЛПАВИТЕ ЕЗИЦИ.

    20:47 13.12.2025

  • 118 Президента е деполитизиран

    3 1 Отговор
    Глава четвърта.
    ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА


    Чл. 92. (1) Президентът е държавен глава. Той олицетворява единството на нацията и представлява Република България в международните отношения.
    (2) Президентът се подпомага в своята дейност от вицепрезидент.

    20:51 13.12.2025

  • 120 АП Ахмет Президент Доган 16 Фалкон 16

    3 3 Отговор
    Турците ще сложат ред в държавата

    20:55 13.12.2025

  • 121 Горски

    3 4 Отговор
    Очевидно Съединените щати и Европа са във все по-хладни отношения. Може би Евросъюза се снишава, чака да изтече президентството на Тръмп и да дойде някакво ново издание на Байдън. Още по-очевидно е, че всичките европейски планове за мир са всъщност планове за продължаване на войната. Представят ни всякакви измислици за истина, но истина все пак има. Хубаво е че все повече европейски държави и народи започнаха да я виждат. Сега на новите избори ДПС ще вдигне резултата, АПС и Величие няма да влезнат, ППДБ ще имат под 10%. Тоест ГЕРБ и ДПС ще имат общо повече депутати от сега. И на двете партии ГЕРБ и ДПС електората е бетон. Честито на печелившите! Вчера слушах един бизнесмен,който каза,че с влизането в еврозоната(заслуга на ГЕРБ) много инвеститори се насочили към България, но виждайки тази нестабилност,започват да се замислят.А от ПП размътиха водата.Тях ги интересува само тяхното благоденствие и се активизират да ОМАЛОВАЖАВАТ и да плюят.Ама по-лошото е,че ни мислят за балъци.Сега очаквам другите да извадят кирливите им ризи.

    21:00 13.12.2025

  • 122 Анджо

    3 0 Отговор

    До коментар #93 от "Ако не кажеш Путин":

    Умник си , ама защо си слагаш снимката в края на изречението.

    Коментиран от #126

    21:03 13.12.2025

  • 125 Чичо Сам

    2 0 Отговор
    Не го мислете всичко е решено стоите скачате и гледате

    21:05 13.12.2025

  • 126 Не отговори

    3 2 Отговор

    До коментар #122 от "Анджо":

    зеленчук ли си, че се продавате като на пазара? 😄

    21:06 13.12.2025

    1 1 Отговор
    "Опасенията от инфлация, за които се твърди, че са подхранвани от дезинформационна кампания от Москва,"

    Разбира се, дезинформация от Москва, не от осезаемото повишение на цените през последните месеци. Тези наистина ни мислят за бебета

    21:16 13.12.2025

  • 132 България е най бедната Държава в ЕС! В

    3 3 Отговор
    Украйна се Наливат много милиарди за да продължава да води война с Русия до последния Украинец! Теглиме Заеми, зада може да не се разпадне държавата, а от тях да даваме на Корумпирана Украйна, да се крадат парите там! Предостатъчно са ни Нашите Крадци Борисов и Пеевски!!! Нямаме пари за Урайна!!!

    21:18 13.12.2025

  • 135 Верно ли

    4 0 Отговор
    "Опасенията от инфлация, за които се твърди, че са подхранвани от дезинформационна кампания от Москва" - хахахахаха, опасения били, а не тройно увеличени цени по магазините :)))))) И, разбира се, Путин е виновен!

    21:22 13.12.2025

  • 138 Хахахаха

    3 1 Отговор
    Абе не е важна политическата нестабилност! Важното, че протестиращите получиха това което искаха! А това, че пак ще хванат средния пръст, не е толкова важно.

    21:24 13.12.2025

  • 141 Мунчо

    7 6 Отговор
    да си събира куфара и марш от България. Това е най- вредния презид2нт, който сме имали.

    Коментиран от #142, #173

    21:37 13.12.2025

  • 145 РУМБА

    6 7 Отговор
    ВЗЕМАЙ ВЛАСТА ЩОТО СТАНА ЯСНО ЧЕ НА ТАЯ ТЕРИТОРИЯ ОСВЕН КРАДЦИ ЛЪЖЦИ НИКЪДЪРНИЦИ И ПОДЛОГИ ДРУГО НЯМА. СПАСЯВАЙ И БЛАГОДАРНОСТ НЕ ЧАКАЙ.КАКТО ПО БИБЛИЯТА. УСПЕХ.

    Коментиран от #167

    21:43 13.12.2025

  • 146 !!!?

    8 4 Отговор
    Терена е разчистен за "Мисър Кеш-ново начало"...ще има кремълски лакей вън !!!?

    21:48 13.12.2025

    3 3 Отговор
    От Москва са изпратили "нов политически проект" до президентството с гриф "строго секретно" !!!?

    Идеята за пакета е заимстван от Кристо.

    22:25 13.12.2025

  • 162 РАДОЙ РАЛИН

    6 2 Отговор
    Срещнали се на полянка
    прабългарин и славянка !!!
    И така се родило племе крадливо !!!
    Крадливо , лъжливо, даже и е.. во !!

    22:28 13.12.2025

  • 163 МИРО

    2 1 Отговор
    Смених си временно името на РАДОЙ РАЛИН !!!

    22:34 13.12.2025

  • 167 оня с коня

    4 1 Отговор

    До коментар #145 от "РУМБА":

    Хубо караш Румбата да вземе властта,но не му казваш КОЙ ще му я да?Всичката ви работа е такава - НЕДОДЯЛАНА!

    22:38 13.12.2025

  • 169 тройката нещастна нахална като

    3 1 Отговор
    фьшкия. Гонят я тук като муха на лaйнoo но тя упорита хихихи. Ще докара онзи мунчо от Славяново още по бързо от гнycните чалгари в тоалетната чиния

    22:38 13.12.2025

  • 173 Така е

    2 2 Отговор

    До коментар #141 от "Мунчо":

    Много пречи на мафията ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС да краде и лъже и обира тази държава.

    23:36 13.12.2025

  • 175 Уса

    3 1 Отговор
    Анализират без да познават реалноста в България.България е най стабилна при политическа нестабилност факт

    23:50 13.12.2025

  • 177 Мунчо

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "Наивните":

    Е за затвора, заради Боташ, каква партия, какви 5 лева

    01:03 14.12.2025

  • 178 Искат наше МВР,

    0 0 Отговор
    Искат да подменят флашките на машините, венецуелска демокрация ни внесоха левичарите- соросоиди от промяната към по-зле

    07:23 14.12.2025

  • 179 Е, да

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Милиони за избори, боташ, хаос, тотал щета за държавата са, все пробват да имат контрол върху изборен процес, искат машини, за да сменят флашките, без да се вади протокол от машините

    07:28 14.12.2025

  • 181 дядото

    1 2 Отговор
    ти да видиш,големи умници.според тях българия може да бъде стабилна само в лапите на мафията и дебелаците

    07:37 14.12.2025

  • 182 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    май не само грозните ингилизи ще са забегнали от клоаката

    08:48 14.12.2025

  • 183 Радев да не се връзва на акъла на

    2 0 Отговор
    Така наречените анализатори които не са никакви анализатори , а подстрекатели. Да си гледа Президентството. Тия свини - мискини не са паднали още от власт. До края на новата година ще има още едни и още едни избори. Освен президентските.

    09:05 14.12.2025

  • 184 ОСТАВКА ЗА мунчо -Mr. "Б О га Т А Ш"!

    1 0 Отговор
    НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ- р€зид€нтинът € ПРО $$$Т Ф А Т М А К!

    ДО КЪДЕ ДОКАРАХА Я тази "държава"- г€н€рал Д€$И ДА НИ УПРАВЛЯВА!

    ПО-$ТРАШ€Н ОТ СПИН-а, ПО-ОПА$€Н ОТ РАКА-СЕГА ЗА СЕГА СИ ОСТАВА Ф А Т М А К А!

    ОСТАВКА ЗА Ч€РВ€НИЯ Mr. К € Ш -нато-БКП К € Л € Ш! 81г. комунизъм СТИГАТ! СТИГАТ!
    ВРЕМЕ Е ЗА НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!

    10:20 14.12.2025