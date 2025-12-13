АП: В България се очакват нови избори и още по-голяма политическа нестабилност

Правителството на малцинството с премиер Росен Желязков оцеля след няколко вота на недоверие от началото на мандата си през януари, за да бъде свалено от улични протести на десетки хиляти в четвъртък, пише Associated Press за политическата ситуация у нас.
Агенцията отбелязва, че президентът Румен Радев започва следващата седмица консултации с парламентарните групи за възможностите на нов кабинет след падането на правителството поради антикорупционните протести в страната. Държавният глава кани най-голямата група в парламента на разговори за сформиране на правителство. Ако те са неуспешни, втората по големина група ще получи своя шанс. Ако всички опити се провалят, което е вероятно, той ще назначи служебен кабинет до провеждането на нови избори след два месеца, посочва АП.
Анализаторите очакват, че следващите парламентарни избори - осмите от 2021 г. насам, вероятно ще доведат до силно фрагментиран парламент и по-голяма политическа нестабилност, докато България се готви да се присъедини към Еврозоната от 1 януари 2026 г. Опасенията от инфлация, за които се твърди, че са подхранвани от дезинформационна кампания от Москва, са намалили ентусиазма за еврото, отчита още агенцията и припомня, че България се присъедини към Европейския съюз (ЕС) през 2007 г.
АП допълва, че в последен опит да блокира пътя на страната към Еврозоната проруската партия "Възраждане" е внесла в парламента проекторешение за отлагане на присъединяването с 1 година, позовавайки се на липсата на нов бюджет и политическата нестабилност. Шансовете предложението да бъде прието са малки, но подобни предложения отразяват напрежението, което се очаква да нарасне до следващите избори, които биха могли да променят прозападния курс на България, коментира Associated Press.
Агенцията отбелязва още, че анализаторите очакват държавният глава да сформира нова партия преди следващите парламентарни избори и добавя, че ляво ориентираният Радев критикува подкрепата на прозападното правителство за Украйна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Петър Вучков
18:40 13.12.2025
2 Каква е гайдата от тоя
18:40 13.12.2025
3 Доган сарай
И пак ще получите тиквеник със свинско.
Коментиран от #81
18:40 13.12.2025
4 Логично
18:40 13.12.2025
5 Много
Коментиран от #7
18:41 13.12.2025
6 пожелание
Коментиран от #19, #49, #92
18:41 13.12.2025
7 Доган сарай
До коментар #5 от "Много":Това не са анализатори а пропагандатори.
18:43 13.12.2025
8 Майна
Аз съм за единствената българска партия Възраждане!
Да видим Радев, колко е за България!
Хайде!
Никакво влизане в Еврозоната!
Това е животоспасяващо
Коментиран от #16, #94
18:44 13.12.2025
9 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #179
18:44 13.12.2025
11 Нехис
Коментиран от #180
18:45 13.12.2025
15 кмета на врани кон
18:48 13.12.2025
17 По делата съдим,
Къде е снимката на Радев с Байдън на серщата на върха на нАТО в Мадрид?
Ганчовска - външен министър в служебното му правителство, - беше ли с Радев, да му го крепи, докато нейната заместничка в София предаваше българския национален интерес пред лицето на скопяните, по заповед на френския Микрон?
Гнусни натовски лицемери!
18 да се знае и помни!
Коментиран от #27, #35
18:52 13.12.2025
До коментар #16 от "Нехис":и ги папагалиш, дай да видим какво са направили за Русия и срещу България. Щото обратното е видно.
Коментиран от #28
18:52 13.12.2025
18:53 13.12.2025
23 МИРО
18:53 13.12.2025
24 пп проекта
18:54 13.12.2025
25 Верно е
До коментар #23 от "МИРО":Не го е срам Радев да пречи на мафията да ни краде и лъже.
Коментиран от #30, #32
18:54 13.12.2025
26 хех
18:57 13.12.2025
27 Съгласен
До коментар #18 от "да се знае и помни!":съм с теб за повечето........ Само защо бъркаш броя на годините от 1944г. падането ни под руско робство до 2025г. НЕ са 45Г!!!! И в коя вселена има "безкръвна революция" "мирен преход" и още 1001 простотии от сорта освен в България?
Коментиран от #69
18:58 13.12.2025
29 Нехис
19:00 13.12.2025
30 Наивните
До коментар #25 от "Верно е":нямат никаква представа за размера на генералската мафия, коленичила на жълтите павета пред юмрука на патрона си.
Коментиран от #33, #177
19:01 13.12.2025
32 въъ
Коментиран от #34
До коментар #30 от "Наивните":Но безродниците са жалки душици които ми ги навират, за да намразвам все повече поръчителите им на простотия.
19:03 13.12.2025
34 А знаеш ли колко можеше да са
До коментар #32 от "въъ":ако не те крадяха и обираха? Откъде да знаеш. То трябва да не се мразиш първо.
Коментиран от #37
19:04 13.12.2025
35 Файърфлай
До коментар #18 от "да се знае и помни!":Категорично не съм съгласен.35 години "демокрация" направиха така,че когато се съберат 20 българина да обсъждат нещо има 40 мнения.А е казано "Сговорна дружина,планина повдига".
Коментиран от #58, #88
19:05 13.12.2025
19:06 13.12.2025
37 въъ
19:10 13.12.2025
19:13 13.12.2025
43 Николай Бареков бивш евродепутат
Ако имате активиран вайбър може да ме намерите на личния тел.номер - 0888 677 004.
И ще ви прехвърля да получавате на вайбър безплатно новините светкавично от моя сайт - Бареков Нюз( на латиница) най посетен в Интернет новинарското пространство с 60 млн.четения дневно.
На редакционната поща на сайта ми би нюз се получиха 4 видео записвания на получавания корупционен кеш към брокерите на ИТН - Иван Мирински и Орлин Алексиев.
Очаквам ви.
44 въъ
До коментар #38 от "Ами баш на мафията си е":Ние БЕЗРОДНИЦИТЕ вече нямаме думата, след като РОДНИЦИТЕ свалихте законното българско правителство в угода на Кремъл. Сега вие родниците ще си понесете последствията от прекрасния живот под управление на момчетата на Решетников за следващите поне 20г. Само не забравяйте заслугата си за този прекрасен рай, който чака вас, децата и внуците ви. Като ви питат след време "защо така" с гордост им отговаряйте " Аз го направих".
Коментиран от #45
45 Ами аз не съм свалял нищо
До коментар #44 от "въъ":И съм против това което направи другият кръг на мафията. Да замениш едни крадци с други, за мен и за България няма нищо полезно. Но такива като теб ме отвращават с тъпотията и лъжите за Кремъл и тем подобни и изпитвам още повече ненавист към ГЕРБ.
Коментиран от #54
19:22 13.12.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
До коментар #6 от "пожелание":А за Боташ какво ще кажеш бе
Коментиран от #52
19:24 13.12.2025
До коментар #49 от "Питане":на крадците ГЕРБ, ПП и ДБ и Боташ може да носи милиарди на България.
До коментар #45 от "Ами аз не съм свалял нищо":Какво съм излъгал за Кремъл и за ГЕРБ? Че по времето на ГЕРБ България е вървяла само нагоре, или че след падането на правителството България е хвърлена в обятията на хората на Решетников и другите агенти на Русия? Кое от двете е лъжата, която те отвращава и коя е истината?
Коментиран от #56, #59
19:31 13.12.2025
До коментар #61 от "Ами само":Кремъл е автоматично намесен при всяка статия в която се споменава Радев, поради простата причина, че е обвързан с генерала от агентурата им Решетников и това дори той не го е крил, и че по всички външнополитически въпроси заема страната на военопрестъпния кремълски режим и че вицето му при първата си официална изява коленичи да целува ръка на Гундяев - офицер от репресивния апарат на Русия и колега на Путин в бившето КГБ. А това ако не си забеляал, е статия за Радев.
Коментиран от #65, #82
19:40 13.12.2025
До коментар #57 от "УжАсен":може да позакърпим теЛвизийката.
67 Да видях и видеото
До коментар #57 от "УжАсен":В сайта на оня барека. Няколко видеа са. Снощи дърпаха и ритнаха онзи балабана и хвърляха развалени яйца по него пред сградата на БНТ след Панорама а след тези видеа за ужасявящите кражби на чалгарите живи ще ги горят. Сега разбирам защо до последно са молили ГЕРБ и Борисов да не подава оставка. Дори 1 час преди оставката Кирчо Добрев от БСП каза че нямало основание за оставка и нямало да има. А и сега ми става ясно защо в сайтовете на шиши като Уйкенд например громят умиращите чалгари откраднали милиарди. Те откраднаха 700-800 милиона сега боко и шиши ще им припишат 7-8 милиарда
19:45 13.12.2025
До коментар #27 от "Съгласен":Естествено и ти имаш право, но основното и най мащабно промиване на мозъци е най вече през онези 45 години. Обучиха ни да мразим, обучиха ни да не влизаме в положението на другите, понеже видите ли, това не ни засягало и то си било техен проблем. И колко лесно стана само, а? Оставиха ни гладни и несигурни, и ние лесно станахме вълци. Слаби се оказахме. Пречупихме се и децата ни израснаха в омраза. Ей това им оставихме. Нация от шофьорчета на баничарки, момченца с талибански брадички и чорапки под глезените. Сега всичко все още продължава, но не насилствено, както беше преди и който носи глава на раменете си има шанс да се осъзнае. Като цяло обаче раздирано от всевъзможни разделения, умишлено потиквано към омраза, крещящо и кипящо, обществото ни не може да намери дори минимален консенсус за базовите ни ценности и общия ни път напред.
70 въъ
До коментар #65 от "Амин точно":Прав си. Плава ли крайцера Москва?
Коментиран от #73, #76, #84
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Поредния Месия
19:46 13.12.2025
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Фори
19:48 13.12.2025
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Файърфлай
До коментар #58 от "леле мале":...и да допълня:20 души-40 мнения и всеки е по- "умен" от останалите.Мен лично партиите отдавна не ме интересуват,важна е Икономиката,отровата се нарича "слугинаж"- преди на СССР,сега на ЕС.Толкоз ! И само "Ливърпул" ФК !
19:50 13.12.2025
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Тази простотия
До коментар #63 от "въъ":показва националните предатели на България ПП, ДБ и ГЕРБ!
20:00 13.12.2025
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 МИРО
Коментиран от #86
20:05 13.12.2025
86 Е значи
До коментар #85 от "МИРО":ще е супер проекта му.
20:06 13.12.2025
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Нехис
До коментар #35 от "Файърфлай":А, другарю, къде забрави 45 години доносничене и слухтене? Или си бил от снасящите и затова удобно "забравяш" този период?
Коментиран от #100
20:06 13.12.2025
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Анджо
Коментиран от #93
20:10 13.12.2025
92 ИСТИНАТА
До коментар #6 от "пожелание":Главата на мафията е в президентството, заобиколен от привстизатори-хладилници и ДС доносници! Най-скъпо платеният екскурзиант, работещ против интересите на България е вреден за България! Ако беше по-грамотен/на, щеше да знаеш, че след 1989 г., България е единствената от бившите соц държави, РАЗГРАБЕНА И ФАЛИРАНА именно от обкръжението на другаря БОТАШ, който зароби не само нас, но и децата и внуците ни за 13г. по 1 050 000 на ден, с лихвите се увеличават! Честито на награмотните! Затова в цял свят, ни имат за най-простото и недъгави племе!!!
Всеки народ, си заслужава съдбата!
Коментиран от #95, #102
20:11 13.12.2025
93 Ако не кажеш Путин
До коментар #91 от "Анджо":Как ще разберем, че си поредният продаден глупак. Зеленчук ли си бе глупако? 😄
Коментиран от #122
20:13 13.12.2025
94 ИСТИНАТА
До коментар #8 от "Майна":Главата на мафията е в президентството, заобиколен от привстизатори-хладилници и ДС доносници! Най-скъпо платеният екскурзиант, работещ против интересите на България е вреден за България! Ако беше по-грамотен/на, щеше да знаеш, че след 1989 г., България е единствената от бившите соц държави, РАЗГРАБЕНА И ФАЛИРАНА именно от обкръжението на другаря БОТАШ, който зароби не само нас, но и децата и внуците ни за 13г. по 1 050 000 на ден, с лихвите се увеличават! Честито на награмотните! Затова в цял свят, ни имат за най-простото и недъгави племе!!!
Всеки народ, си заслужава съдбата!
20:13 13.12.2025
95 Ама гледам тролеите
До коментар #92 от "ИСТИНАТА":ви изкарват все боклука на България ПП, ДБ и ГЕРБ. 😄
20:14 13.12.2025
96 рундьо
20:15 13.12.2025
97 Нинова с публикация преди малко
Аз не допуснах ето това унижение на стотици хиляди леви хора. За мен тяхното човешко достойнство беше по- важно от всички облаги. Не ги предадох и не се продадох за пост и пари. Факт. Кой каквото ще да говори, това е самата истина.
20:16 13.12.2025
99 всички
До коментар #16 от "Нехис":"партии" в България са руски проксита личи си по състоянието на държавата!
20:17 13.12.2025
100 Файърфлай
До коментар #88 от "Нехис":Тоя период,оня период,на 16 години човек не може да бъде доносник.Впрочем може-Мирчев,Кирчо и Терзиев -Ухото.
20:17 13.12.2025
102 Анджо
До коментар #92 от "ИСТИНАТА":Абе баш цял свят да знаят колко сме прости , май не малко ,а много се изхвърли.🙆🙇 Ние сме единственият народ който така се уплюват. Артисти ,писатели и там най различни учени това правят. А, май не се сещам ,че ти не си от този народ. Извини ме.
Коментиран от #111
20:19 13.12.2025
103 Митьо ОЧИТЕ
20:20 13.12.2025
106 По-добре нестабилност
20:22 13.12.2025
107 Надарена кака
20:23 13.12.2025
109 МИРО
Коментиран от #110
20:26 13.12.2025
114 МИРО
20:42 13.12.2025
115 МИРО
20:43 13.12.2025
116 А ПЕЕЕЕЙЦИ
20:47 13.12.2025
118 Президента е деполитизиран
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА
Чл. 92. (1) Президентът е държавен глава. Той олицетворява единството на нацията и представлява Република България в международните отношения.
(2) Президентът се подпомага в своята дейност от вицепрезидент.
20:51 13.12.2025
120 АП Ахмет Президент Доган 16 Фалкон 16
20:55 13.12.2025
121 Горски
21:00 13.12.2025
122 Анджо
До коментар #93 от "Ако не кажеш Путин":Умник си , ама защо си слагаш снимката в края на изречението.
Коментиран от #126
21:03 13.12.2025
125 Чичо Сам
21:05 13.12.2025
126 Не отговори
До коментар #122 от "Анджо":зеленчук ли си, че се продавате като на пазара? 😄
21:06 13.12.2025
131 Мъглата
Разбира се, дезинформация от Москва, не от осезаемото повишение на цените през последните месеци. Тези наистина ни мислят за бебета
21:16 13.12.2025
132 България е най бедната Държава в ЕС! В
21:18 13.12.2025
135 Верно ли
21:22 13.12.2025
138 Хахахаха
21:24 13.12.2025
141 Мунчо
Коментиран от #142, #173
21:37 13.12.2025
145 РУМБА
Коментиран от #167
21:43 13.12.2025
146 !!!?
21:48 13.12.2025
159 !!!?
Идеята за пакета е заимстван от Кристо.
22:25 13.12.2025
162 РАДОЙ РАЛИН
прабългарин и славянка !!!
И така се родило племе крадливо !!!
Крадливо , лъжливо, даже и е.. во !!
22:28 13.12.2025
163 МИРО
22:34 13.12.2025
167 оня с коня
До коментар #145 от "РУМБА":Хубо караш Румбата да вземе властта,но не му казваш КОЙ ще му я да?Всичката ви работа е такава - НЕДОДЯЛАНА!
22:38 13.12.2025
169 тройката нещастна нахална като
22:38 13.12.2025
173 Така е
До коментар #141 от "Мунчо":Много пречи на мафията ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС да краде и лъже и обира тази държава.
23:36 13.12.2025
175 Уса
23:50 13.12.2025
177 Мунчо
До коментар #30 от "Наивните":Е за затвора, заради Боташ, каква партия, какви 5 лева
01:03 14.12.2025
178 Искат наше МВР,
07:23 14.12.2025
179 Е, да
До коментар #9 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Милиони за избори, боташ, хаос, тотал щета за държавата са, все пробват да имат контрол върху изборен процес, искат машини, за да сменят флашките, без да се вади протокол от машините
07:28 14.12.2025
181 дядото
07:37 14.12.2025
182 Ний ша Ва упрайм
08:48 14.12.2025
183 Радев да не се връзва на акъла на
09:05 14.12.2025
184 ОСТАВКА ЗА мунчо -Mr. "Б О га Т А Ш"!
ДО КЪДЕ ДОКАРАХА Я тази "държава"- г€н€рал Д€$И ДА НИ УПРАВЛЯВА!
ПО-$ТРАШ€Н ОТ СПИН-а, ПО-ОПА$€Н ОТ РАКА-СЕГА ЗА СЕГА СИ ОСТАВА Ф А Т М А К А!
ОСТАВКА ЗА Ч€РВ€НИЯ Mr. К € Ш -нато-БКП К € Л € Ш! 81г. комунизъм СТИГАТ! СТИГАТ!
ВРЕМЕ Е ЗА НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!
10:20 14.12.2025