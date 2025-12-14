Новини
Електрическите Hyundai и VW-групата в черния списък: 8 модела, които Consumer Reports вече НЕ препоръчва

14 Декември, 2025 09:46 1 416 3

  • volkswagen-
  • hyundai-
  • надеждност-
  • consumer reports

Причината е надеждност доста под средното ниво

Електрическите Hyundai и VW-групата в черния списък: 8 модела, които Consumer Reports вече НЕ препоръчва - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Докато някои производители като Ford, например успяват да подобрят качеството на своите нови модели, една група от 8 автомобила изпада от престижния списък с препоръки на Consumer Reports (CR). Причината е надеждност под средното ниво, установена след анализ на мащабното проучване от 2025 година, обхванало над 380 000 превозни средства. За европейския пазар, където надеждността е ключов фактор при покупка, тези данни са сериозен предупредителен сигнал.

CR оценява надеждността на базата на 20 специфични проблемни области, като най-голяма тежест се отдава на критични и скъпи за ремонт компоненти като двигател, трансмисия, задвижваща система и батерия/зареждане при електромобилите.

Сред 8-те автомобила, които вече не се ползват с доверието на Consumer Reports, се открояват няколко модела на марки, които са масови и изключително популярни на Стария континент. Тези автомобили често споделят платформи и технологии и с други европейски еквиваленти, което прави данните още по-релевантни за нашите потребители.

Изпадането на модели като Hyundai IONIQ 5 е особено тревожен сигнал

Това е така, защото този електрически автомобил е стратегически важен за пазара на електромобили в цяла Европа. Проблемите при новите електрички често се коренят в сложността на софтуера, бордовата електроника и системите за зареждане, които CR дава специална тежест в оценката си.

Audi, с два от най-продаваните си модели – A5 и Q5 – в черния списък, рискува сериозно уронване на престижа. При премиум марките, където очакванията за безупречност са изключително високи, проблемите с инфотейнмънта (което е традиционна слабост на VW Group) и електрическите системи могат да доведат до скъпо и разочароващо преживяване за собствениците.

Nissan Rogue (в Европа X-Trail), губи препоръката си, което за пореден път насочва вниманието към дългогодишните проблеми с CVT трансмисиите на марката. Въпреки че Nissan постоянно твърди, че е подобрил тези компоненти, данните от собствениците показват, че старите недостатъци продължават да тежат.

Volkswagen Taos, макар да не се продава в Европа е автомобил, базиран на платформата MQB, споделяйки компоненти с бестселъра Volkswagen T-Roc

Taos споделя компоненти още и със SEAT Ateca и Skoda Karoq и е пример за това как новите, компактни SUV-та с малки, турбинирани двигатели и DSG скоростни кутии на Volkswagen продължават да изпитват трудности с надеждността в началните години на производството си. Ето и осемте модела, които CR не препоръчва поради неска надеждност:

Електрическите Hyundai и VW-групата в черния списък: 8 модела, които Consumer Reports вече НЕ препоръчва

Какво означава това за купувача?

Загубата на препоръка от Consumer Reports не означава, че автомобилът е опасен, но е ясно предупреждение, че вероятността да възникнат досадни, скъпи или времеемки проблеми в рамките на първите няколко години е по-висока от средната.

CR събира данни от реални собственици, което дава безпристрастна картина за дългосрочната издръжливост на автомобила. Покупката на модел от „черния списък“ изисква повишено внимание към гаранционните условия и готовност за потенциални посещения в сервиза.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ми те останаха

    3 0 Отговор
    само японски и френски за купуване

    Коментиран от #2

    09:54 14.12.2025

  • 2 Име

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ми те останаха":

    ми какво е лошото на японските и френските. това са новите, модерни коли и в бъдеще и китайски

    09:55 14.12.2025

  • 3 Знам само

    1 0 Отговор
    че Хюндай, особено електрически, е дъното. Трокът също ми падна в очите.

    09:56 14.12.2025