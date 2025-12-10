Новини
Българската гайда и гайдарство влязоха в Списъка на ЮНЕСКО

10 Декември, 2025 13:58 389 1

Решението е взето по време на 20-ата сесия на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Българската гайда и гайдарското свирене вече са включени официално в Списъка на нематериалното културно наследство на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО).

Това съобщиха от световната организация в профила си в социалната мрежа Екс, предава БТА.

„Нов запис в Списъка на #нематериалното културно наследство: Гайди и гайдарство в България: предаване на знания и умения, #България. Поздравления!“, гласи съобщението.

Решението е взето по време на 20-ата сесия на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство, която започна вчера в Делхи, Индия, и ще продължи до събота.

За да бъде официално обявена дадена практика или занаят за нематериално културно наследство, тя трябва да се предава от поколение на поколение и да се поддържа жива от общност, наред с други критерии.

„Нематериалното културно наследство е символ на културно участие, разнообразие и жизненост“, каза Кристоф Вулф, вицепрезидент на Германската комисия за нематериално културно наследство в ЮНЕСКО.


  • 1 от село

    0 0 Отговор
    За народа в държавта ни само въздухът в гайдата !!

    14:07 10.12.2025