Българската гайда и гайдарство влязоха в Списъка на ЮНЕСКО

Българската гайда и гайдарското свирене вече са включени официално в Списъка на нематериалното културно наследство на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО).

Това съобщиха от световната организация в профила си в социалната мрежа Екс, предава БТА.

„Нов запис в Списъка на #нематериалното културно наследство: Гайди и гайдарство в България: предаване на знания и умения, #България. Поздравления!“, гласи съобщението.

Решението е взето по време на 20-ата сесия на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство, която започна вчера в Делхи, Индия, и ще продължи до събота.

За да бъде официално обявена дадена практика или занаят за нематериално културно наследство, тя трябва да се предава от поколение на поколение и да се поддържа жива от общност, наред с други критерии.

„Нематериалното културно наследство е символ на културно участие, разнообразие и жизненост“, каза Кристоф Вулф, вицепрезидент на Германската комисия за нематериално културно наследство в ЮНЕСКО.