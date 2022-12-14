Кой има имен ден днес, 14 декември 2025 г. Честито!

Днес църквата почита паметта на великите свещеномъченици Левкий, Тир и Калиник.
Те са родени във Витинската област, но израснали в град Кесария и пострадали заради Христа при царуването на император Деций. Мъжественото им търпение при страшните изтезания и чудесата, проявени от Господа, убедили и езическия жрец Калиник в истината на християнската вяра, пише flagman.bg.
Много години след това, вече при Диоклетиан, били мъченически убити в Тиваидската страна (Египет) християните Асколон и Леонид. Но ревността към вярата се възбуждала все по-силно и по-силно, въпреки ужасното гонение. Езичниците внезапно се обръщали към Христовата вяра и отивали радостно на мъчения.
Днес имен ден празнуват Белослава, Снежана, Белчо и техните производни. По природа дамите, които носят името Снежана са оптимистки и отлични организатори. Жените с красивото име Белослава са романтични, последователни и откровени в отношенията си с хората.
Днес ветеринарните лекари отбелязват своя професионален празник.
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
08:56 14.12.2022
5 Варненец
До коментар #3 от "българин 777":Остави само часа,ами и е от МИНАЛАТА ГОДИНА !
ХА ХА ХА.
...Ф А К Т. Е
Коментиран от #8
07:37 14.12.2023
8 Хе хе ...
До коментар #5 от "Варненец":Защото явно статията е copy paste.
09:32 14.12.2023
9 Чичовите Коне
До коментар #4 от "Варненец":Ами коментара е от миналата година! Статията е от 14 Декември, 2022 06:00, обновена 14 Декември, 2023 04:00 - пише го под заглавието.. Някой го мързи всяка година да пише статия, а и си оставя коментарите от предишни години за повече тежест.
10:59 14.12.2023
11 🏴☠️🏴☠️🏴☠️
07:29 14.12.2024
12 Гост666
07:40 14.12.2024
13 Стига глупости,
И нямат нищо общо с Белослава, Белчо, Снежко и т.н.
Ставате смешни!
08:28 14.12.2024
14 Мъдрец - Молар
08:41 14.12.2024
15 Православната църква
Натоварена с обреди, вярвания, предания, представяни за църковен канон свещениците са докарани до служебни лица по ритуални обреди. Проядена от ченгета, доносници и кариеристи българската православна църква не е в състояние да се грижи за душите на миряните си, а паразитира от тях. Свещениците са стигнали си ранг поп.
Комундетата изпоядоха плътта и почтеността на църквата ни и я превърнаха в армия, която да им служи. Машина без душа.
Жалко, много жалко за човешките души…
10:51 14.12.2024