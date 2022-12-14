Кой има имен ден днес, 14 декември 2025 г. Честито!

Днес църквата почита паметта на великите свещеномъченици Левкий, Тир и Калиник.

Те са родени във Витинската област, но израснали в град Кесария и пострадали заради Христа при царуването на император Деций. Мъжественото им търпение при страшните изтезания и чудесата, проявени от Господа, убедили и езическия жрец Калиник в истината на християнската вяра, пише flagman.bg.

Много години след това, вече при Диоклетиан, били мъченически убити в Тиваидската страна (Египет) християните Асколон и Леонид. Но ревността към вярата се възбуждала все по-силно и по-силно, въпреки ужасното гонение. Езичниците внезапно се обръщали към Христовата вяра и отивали радостно на мъчения.

Днес имен ден празнуват Белослава, Снежана, Белчо и техните производни. По природа дамите, които носят името Снежана са оптимистки и отлични организатори. Жените с красивото име Белослава са романтични, последователни и откровени в отношенията си с хората.

Днес ветеринарните лекари отбелязват своя професионален празник.