Кой има имен ден днес, 14 декември 2025 г. Честито!

14 Декември, 2022 06:00, обновена 13 Декември, 2025 15:09 15 984 15

Кой има имен ден днес, 14 декември 2025 г. Честито!

Църквата почита паметта на великите свещеномъченици Левкий, Тир и Калиник

Днес църквата почита паметта на великите свещеномъченици Левкий, Тир и Калиник.

Те са родени във Витинската област, но израснали в град Кесария и пострадали заради Христа при царуването на император Деций. Мъжественото им търпение при страшните изтезания и чудесата, проявени от Господа, убедили и езическия жрец Калиник в истината на християнската вяра, пише flagman.bg.

Много години след това, вече при Диоклетиан, били мъченически убити в Тиваидската страна (Египет) християните Асколон и Леонид. Но ревността към вярата се възбуждала все по-силно и по-силно, въпреки ужасното гонение. Езичниците внезапно се обръщали към Христовата вяра и отивали радостно на мъчения.

Днес имен ден празнуват Белослава, Снежана, Белчо и техните производни. По природа дамите, които носят името Снежана са оптимистки и отлични организатори. Жените с красивото име Белослава са романтични, последователни и откровени в отношенията си с хората.

Днес ветеринарните лекари отбелязват своя професионален празник.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    24 17 Отговор
    ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН на ХОРАТА имащи ИМЕН ДЕН

    08:56 14.12.2022

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Варненец

    16 2 Отговор

    До коментар #3 от "българин 777":

    Остави само часа,ами и е от МИНАЛАТА ГОДИНА !
    ХА ХА ХА.

    ...Ф А К Т. Е

    Коментиран от #8

    07:37 14.12.2023

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хе хе ...

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "Варненец":

    Защото явно статията е copy paste.

    09:32 14.12.2023

  • 9 Чичовите Коне

    13 3 Отговор

    До коментар #4 от "Варненец":

    Ами коментара е от миналата година! Статията е от 14 Декември, 2022 06:00, обновена 14 Декември, 2023 04:00 - пише го под заглавието.. Някой го мързи всяка година да пише статия, а и си оставя коментарите от предишни години за повече тежест.

    10:59 14.12.2023

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    9 1 Отговор
    Не видях какво общо имат светците с имената празнуващи днес . То не може да се стане от масата от тези светци.

    07:29 14.12.2024

  • 12 Гост666

    6 8 Отговор
    Поредния измислен незнаен " светец" по точно светнат .

    07:40 14.12.2024

  • 13 Стига глупости,

    12 0 Отговор
    Тирс, Левкий, Филимон, Ариан и Калиник - това са мъчениците които се почитат днес.
    И нямат нищо общо с Белослава, Белчо, Снежко и т.н.
    Ставате смешни!

    08:28 14.12.2024

  • 14 Мъдрец - Молар

    4 3 Отговор
    Няма коментар на мъдрия да разберем повече за тези.

    08:41 14.12.2024

  • 15 Православната църква

    4 2 Отговор
    е такава мешавица и батак, че няма излизане от него.
    Натоварена с обреди, вярвания, предания, представяни за църковен канон свещениците са докарани до служебни лица по ритуални обреди. Проядена от ченгета, доносници и кариеристи българската православна църква не е в състояние да се грижи за душите на миряните си, а паразитира от тях. Свещениците са стигнали си ранг поп.
    Комундетата изпоядоха плътта и почтеността на църквата ни и я превърнаха в армия, която да им служи. Машина без душа.
    Жалко, много жалко за човешките души…

    10:51 14.12.2024