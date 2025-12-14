Ето как ще изглежда днешното BMW 7er след 20 години

BMW 7er през 2045 година: версия на бъдещето, преминала през реалностите на нашето настояще. Ето как би могъл да изглежда един флагман, ако съчетаете високи технологии, реален градски живот и няколко десетилетия експлоатация в типичен БГ реализъм.

Футуристичните фарове са запазили формата си, характерните „ноздри“ все още доминират, но каросерията вече говори за нещо друго: за времето, за условията, за реалния живот на автомобила след лъскавите презентации.

Естествената аеродинамична настройка, направена чрез корозия и реагенти, добавя собствен характер. Дизайнерските линии на BMW остават разпознаваеми, дори и да са били преосмислени от българското ежедневие.

Та точно така ще изглежда един премиум модел след двадесет години, когато технологиите и реалността се сблъскат в едно и също предблоково пространство. Времето винаги си върши работата - понякога по-честно от всеки рестайлинг.