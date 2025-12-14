Новини
Ето как ще изглежда днешното BMW 7er след 20 години

14 Декември, 2025 13:00 2 183 2

  • автомобилът на старо-
  • bmw-
  • 7er-
  • седма серия-
  • бъдеще-
  • 20-годишна кола

20-годишният флагман вече няма да е със същия блясък

Ето как ще изглежда днешното BMW 7er след 20 години - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

BMW 7er през 2045 година: версия на бъдещето, преминала през реалностите на нашето настояще. Ето как би могъл да изглежда един флагман, ако съчетаете високи технологии, реален градски живот и няколко десетилетия експлоатация в типичен БГ реализъм.

Футуристичните фарове са запазили формата си, характерните „ноздри“ все още доминират, но каросерията вече говори за нещо друго: за времето, за условията, за реалния живот на автомобила след лъскавите презентации.

Естествената аеродинамична настройка, направена чрез корозия и реагенти, добавя собствен характер. Дизайнерските линии на BMW остават разпознаваеми, дори и да са били преосмислени от българското ежедневие.

Та точно така ще изглежда един премиум модел след двадесет години, когато технологиите и реалността се сблъскат в едно и също предблоково пространство. Времето винаги си върши работата - понякога по-честно от всеки рестайлинг.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
  • 1 хъхъ

    0 2 Отговор
    То и сега седмиците карани от Бай Ганъо изглеждат така.

    13:15 14.12.2025

  • 2 типикал

    0 1 Отговор
    на чичо митко с корема старата седмица, която си купи с наследствени пари след развода с жена му и двете му момчета-локали му взеха спестяванията и духнаха в студентски град да продават дрога

    13:15 14.12.2025