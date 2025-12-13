Новини
Украинската армия: Блокирахме руските сили в северната част на Купянск
  Тема: Украйна

Украинската армия: Блокирахме руските сили в северната част на Купянск

13 Декември, 2025 18:18 2 082 117

  • русия-
  • украйна-
  • купянск-
  • донбас-
  • донецка област-
  • виктор трегубов

Купянск е една от основните цели на руската армия, която от месеци се опитва да го превземе

Украинската армия: Блокирахме руските сили в северната част на Купянск - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинската армия обяви днес, че е блокирала руските сили в северната част на град Купянск в североизточната Харковска област, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

"Всъщност казвам вече повече от един ден, че руските войски са блокирани в северната част на Купянск. При това става въпрос по-скоро за покрайнините на града, отколкото за самия град. Да, несъмнено в момента руските войски в града не могат да получават подкрепления", обобщи украинският военен говорител Виктор Трегубов.

Тези твърдения не са проверени по независим път. До момента няма коментар от страна на Русия.

Купянск е една от основните цели на руската армия, която от месеци се опитва да го превземе. Русия вече превзе града в началото на войната през 2022 г., но Украйна си го върна през есента на същата година.

Руската армия обяви в края на миналия месец, че отново е превзела Купянск. Украинските въоръжени сили отрекоха, а вчера казаха, че са си върнали части от града и няколко околни села.

Също в петък украинският президент Володимир Зеленски посети Купянск като демонстрация, че градът не е превзет от Русия.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 49 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Българин

    96 88 Отговор
    Руските нацисти повече от година се опитват да превземат Купянск и накрая са там, където са били през лятото на 2024-та!

    Коментиран от #19, #80, #95

    18:20 13.12.2025

  • 2 Българин

    97 81 Отговор
    от руснак войник не става

    Коментиран от #25, #81, #87

    18:20 13.12.2025

  • 3 🦫🦫🦫

    83 54 Отговор
    15 км УАЗ/ки пътуваха 3 седмици и не можаха да стигнат КИЕВ тия как напредват пеша и на щик нали 😅

    18:20 13.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    72 84 Отговор
    Излишно се мъчите.По договор Купянск ще бъде в Русия.

    18:20 13.12.2025

  • 6 Пич

    74 14 Отговор
    Търся четвърти за белот , че ми омръзнаха тъпотиите на украинците !!!

    Коментиран от #60

    18:22 13.12.2025

  • 7 Влaдимиp Владимирович Пyтин

    23 48 Отговор
    Глупасти...
    Вчера сказал че Купянск е превзет !!!
    За 32-ри път 😄

    18:22 13.12.2025

  • 8 Копейкин Костя

    13 44 Отговор
    Хаяско I - ви никога не лъже!
    Нито пък ТАСС!
    Щом е сказал, че украинците, чеченците, дагестанците,бурятите, евенките и т.н. са са руснаци, значи са!
    Нали така, другари?!

    18:23 13.12.2025

  • 9 Пияната

    13 43 Отговор
    орда напредва по една педя на месец и после панически бяг назад!

    18:24 13.12.2025

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    14 45 Отговор
    аре бе копеи....взехте ли Купянск?

    18:24 13.12.2025

  • 11 Мира ботокса от НОВА ТВ

    40 10 Отговор
    "Всъщност казвам вече повече от един ден, че руските войски са блокирани в северната част на Купянск. При това става въпрос по-скоро за покрайнините на града, отколкото за самия град. Пък зелю се снима пред табелата на града сякаш табелата е в центъра.

    Коментиран от #34

    18:24 13.12.2025

  • 12 Смешника си е смешник

    60 14 Отговор
    Снимал се до табелата на входа на града който е на 10 километра от центъра. Ходи на площада бе клоун!

    Коментиран от #20, #22

    18:24 13.12.2025

  • 13 Фейк

    57 7 Отговор
    То същите източници преди 2 седмици съобщиха, че прочистват Покровск от малкото останали руски войски, но това се оказа доста далеч от истината, та ще ни извините, ако не вярваме и на дума от лъжите им

    18:25 13.12.2025

  • 14 ФЕЙК

    40 7 Отговор
    Какви ли не снимки филми и новини може да пусне изкуствения интелект!

    18:25 13.12.2025

  • 15 си дзън

    12 28 Отговор
    И кво ся - ни Покровск, ни Купянск.

    18:26 13.12.2025

  • 16 С 5 човека вика

    32 6 Отговор
    обградихме 5000 и не им даваме да мръднат....

    18:27 13.12.2025

  • 17 Механик

    13 30 Отговор
    А на мен Артилериста ми наду главата че Русия била сила.

    18:27 13.12.2025

  • 18 Българин

    15 21 Отговор
    Оказа се, че украинците година и половина са тикали руснаците в тоя Купянск и като са се събрали достатъчно, им прерязаха пътя за снабдяване и отстъпление. А както каза самият Путин в началото на октомври: "Това което става в Купянск, ще се повтори навсякъде по фронтовата линия!". Дори даде орден Герой на Русия, на тоя дето превзе това село.

    18:27 13.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Българин

    8 20 Отговор

    До коментар #12 от "Смешника си е смешник":

    Ти кометирай снимката на Вова в Мариопул..., извинявай, забравих, че няма такава... 😀

    18:29 13.12.2025

  • 21 предаде Укринформ, цитирана от БТА.

    29 6 Отговор
    Нали вече се разбрахме тея от БТА задължително да преминават медицински прегледи в психиатрията ? А?

    18:29 13.12.2025

  • 22 ХА ХА

    10 23 Отговор

    До коментар #12 от "Смешника си е смешник":

    А путягата се снима от бункера, що се не снима от центъра нали е негов, гераската така каза.

    18:29 13.12.2025

  • 23 Жак Бо пенсиониран бивш съветник

    33 9 Отговор
    на НАТО и полковник от Генералния щаб на Швейцарските въоръжени сили е заявил, че Специалната военна операция може да бъде завършена на фронта или на преговорната маса, но само при условията на Москва. Той е отбелязал, че НАТО все още не е напълно осъзнало, че Русия е решена и ще постигне демилитаризация на Украйна, за да спре възобновяването на конфликта веднъж завинаги.

    18:30 13.12.2025

  • 24 Истината

    8 25 Отговор
    Догодина пак ще го превземат 10-15 пъти! Нали са на три дни от Киев!

    18:30 13.12.2025

  • 25 Абсолютно вярно 👍

    32 34 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Окупаторите масово се предават за да останат живи.

    Коментиран от #43, #56

    18:32 13.12.2025

  • 26 А где

    9 18 Отговор
    МОЧАТА?

    18:32 13.12.2025

  • 27 Путин

    10 16 Отговор
    Не е вярно аз вече подарих медала за храброст преди 1 месец
    Това е монтаж на зеленски а бягащите руснаци са анимация

    18:32 13.12.2025

  • 28 НОВА ПЕРЕМОГА

    22 8 Отговор
    Утре у Крим на кафе - мечтите на белия прах.

    Коментиран от #30

    18:33 13.12.2025

  • 29 az СВО Победа 80

    31 8 Отговор
    Накратко:

    1. Пак панически медиен антикризисен PR от Киев.

    2. Прилага се същата схемата както с "контранаступа" при Добеополе за деблокадата на Красноармейск отпреди няколко седмици, който завърши катастрофално за ВСУ.

    3. Нищо ново и различно....

    Коментиран от #32

    18:34 13.12.2025

  • 30 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?

    8 17 Отговор

    До коментар #28 от "НОВА ПЕРЕМОГА":

    Премери ли ги?М?

    Коментиран от #40

    18:34 13.12.2025

  • 31 Майна

    22 11 Отговор
    Доколкото разбрах- над 300 удари над Одеса
    Унищожени подземни укрития( 5 м. под земята) , 70 ракети са там, всичко е скрап
    Останалите са унищожили енергозахранването
    Вода няма
    И така- Одеса 20ч. без ток, без вода, няма да бъдат възстановени до Нова Година, или изобщо

    Коментиран от #64

    18:34 13.12.2025

  • 32 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?

    12 15 Отговор

    До коментар #29 от "az СВО Победа 80":

    Тебе питам.

    18:35 13.12.2025

  • 33 Българин

    11 20 Отговор
    братушките са толкова слаби-даже ние сме ги побеждавали на бойното поле

    18:36 13.12.2025

  • 34 То целияд град е 1 километър

    2 15 Отговор

    До коментар #11 от "Мира ботокса от НОВА ТВ":

    Факт

    18:36 13.12.2025

  • 35 Миролюб Войнов, контрактник

    11 24 Отговор
    Според мен в руската армия цари пълно разложение и каша !!! Контрактниците с едногодишен договор се оказват прецакани и задължени насила да служат докрая на войната, та ако ще и 20 години да продължи. Никой не иска да умира, затова русначетата се преструват че воюват, Путин се преструва че им плаща. Те нака си живеят тама в Расията - с лъжи, измами и малко кютек. Весели празници ребята 😄

    18:36 13.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Българин

    4 10 Отговор

    До коментар #36 от "стоян":

    Направо ще ги избият.

    18:37 13.12.2025

  • 38 Вероятно в украинската армия

    14 6 Отговор
    Са диви и щастливи да научат че семейството на полковника от Службата за сигурност на Украйна Алексей Зеленски е закупило редица автомобили и мотоциклети през последните години, чиято обща стойност е около 440 000 долара. Освен това роднините на длъжностното лице притежават къщи в Конча-Заспа, една от които вече е обявена за продажба за 1 милион долара. Според Зеленски, той и семейството му се занимават с препродажба на автомобили и къщи. След публикацията СБУ заяви, че всички доходи на семейството на техния служител са декларирани. Олексий Зеленски ръководи Главно управление „Д“ на Департамента за защита на националната държавност. Още по време на пълномащабната война през май 2023 г. тъстът му закупува къща с площ от 328,2 квадратни метра, а след шест месеца площта ѝ в документите се увеличава до 396,8 квадратни метра

    18:38 13.12.2025

  • 39 Българин

    5 17 Отговор
    добре,че руския император дойде основно с украинци 1877 година-още нямаше да сме освободени.....

    18:38 13.12.2025

  • 40 ЮРОАМЕБА

    15 5 Отговор

    До коментар #30 от "Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?":

    Дойде ли ви тока в Лвив? Или паметника на Бандера е тъмен.

    18:40 13.12.2025

  • 41 Майна

    18 6 Отговор
    Снимка на Герасимов , показва,жче на картата зад него се виждат Херсон и Одеса в руска територия и още..
    Вчера са ликвидирани и подводните английски " играчки" в Одеса
    Киев има по два часа на ден ток
    Около Левове само 20 Мин.
    Одеса , засега се очертава - 4 ч. на ден
    Явно целта на руските е да се евакуира населението, ако иска да оцелее
    Така няма да има цивилни жертви при превземането им от руските

    18:40 13.12.2025

  • 42 Няколко неточности

    12 6 Отговор
    Първо- Снимката на Зеленски на е от Купиянск, а от извън Купианск и е точно геолокирана.
    Второ- Истина е че Купянск бе напълно превзет, както е истина че украинците контранастъпват отчаяно и дори имат успехи за PR, но същото това го гледахме вече в Тотецк и знаем как завърши.
    Трето - Купянск не е в нито една областите които са в състава на РФ и за сега поне не влиза в предложенито за мир!

    18:41 13.12.2025

  • 43 А оня с мегафона

    21 23 Отговор

    До коментар #25 от "Абсолютно вярно 👍":

    Вероятно не си чува мислите нали. Естествено че снимката е фалшива от BBC

    Коментиран от #51, #52

    18:41 13.12.2025

  • 44 батСали

    12 6 Отговор
    Поздрави на укроФилчетата.
    Купянск, покровск (вече Красноармейск)... всичко ще мине под ножа...
    Притеснявайте се за Одеса щото тяже на ред.
    В Купянск мача е свирен...
    Вова е пуснал Ахмат да се позабавляват с останалите по мазетата плъхове, кото са в такова окаяно състояние че им правят услуга като ги гръмнат...

    18:41 13.12.2025

  • 45 ТЪЖНО Е ДА СИ ЦЕНТАК СКЪСАНЯК

    13 5 Отговор
    И да се превъзбуждаш от подобни измислени статии.

    18:42 13.12.2025

  • 46 Командването на Въоръжените сили на

    13 4 Отговор
    Украйна е изпратило военни на позиции в районите на Северск на Донецката народна република, без да ги информира, че селището вече е контролирано от армията на Въоръжените сили на Русия. Това е било съобщено от войници на Въоръжените сили на Украйна и Виктор Демидов, които са се предали на Руски военнослужещи от Южната група сили. "Казаха ни, че там има втора фронтова линия. Бяхме докарани там. Когато пристигнахме, дори не знаехме, че вече има Руски войници наоколо. Седяхме скрити четири дни," казва военния. Според войника бивш затворник, в неговата група е имало четирима по-възрастни със здравословни проблеми, които не са взети в предвид по време на мобилизацията. Те са били изпратени на т.нар. "втора фронтова линия". Демидов добавил, че на четвъртия ден групата е решила да се предаде. "Когато чухме какво казват на улицата и питат кои сме. Попитаха ни вие кои сте? От улицата казаха, че те са Руснаци. Първо казаха какво правим тук, а второ, попитаха дали ще се предадем доброволно", казва пленения украински военнослужещ.

    18:42 13.12.2025

  • 47 Подлога на тинята без мозък

    2 11 Отговор
    Ама как тъй бря,нали нашия къс джудак с брезовите токчета 37см сказа ,че Купянск вече е взят поне 8 пъти,и нашти кални подстилки така пишеха ката ден????!! 😂😂😂😂😂

    18:42 13.12.2025

  • 48 А БРЕ ВСЕ БЛОКИРАТЕ И БИЕТЕ

    16 4 Отговор
    А ВСЕ БИТИ ОСТАВАТЕ.НАД 50 ДЪРЖАВИ ЗАД ГЪРБА ВИ И ТЕЖКИ МИЛИАРДИ НАКРАЯ ЕДНО ГОЛЯМО МЯУУУ.

    Коментиран от #59

    18:43 13.12.2025

  • 49 мдаааа дааа

    12 2 Отговор
    "Украинците победоносно отстъпват, а руснаците позорно тичат след тях!"
    Из европейската преса

    18:44 13.12.2025

  • 50 Тома

    10 3 Отговор
    Е как ги блокирахте като не може да излезете от мазите бе юнаци

    18:45 13.12.2025

  • 51 Ами

    17 20 Отговор

    До коментар #43 от "А оня с мегафона":

    те и лайковете са му фалшиви. Краварски ценности:))

    18:46 13.12.2025

  • 52 С мегафона се подканват и

    20 13 Отговор

    До коментар #43 от "А оня с мегафона":

    другите фашисти които се крият да се предадат. Трябва да има сюжет за медиите и форумните "експерти".😁

    18:47 13.12.2025

  • 53 Ае копейките

    4 11 Отговор
    Чий Газпром?????

    18:48 13.12.2025

  • 54 Правоверен москаль

    4 10 Отговор
    Че нъл ху ЙЛО и Гера симав преди половин година фалеха че са га взеле тва село Купянск а сеги па ше га превземат!
    Хихихихихи
    Монгольяк мюсюлманската П едерация и Фюреро и са е ..Б ..ати смехо

    18:48 13.12.2025

  • 55 Българин

    4 8 Отговор
    А ако Тръмп, чрез републиканското мнозинство в Конгреса, не беше блокирал изцяло помощта на САЩ за Украйна преди 2 години, как ли щеше да изглежда фронта?

    18:48 13.12.2025

  • 56 Ха,ха,ха

    15 3 Отговор

    До коментар #25 от "Абсолютно вярно 👍":

    Фалшива снимка с фалшиви лайкове.

    18:49 13.12.2025

  • 57 az СВО Победа 80

    10 6 Отговор
    В "контранаступа" при Купянск, Киев е принуден да използва не по предназначение спец. подразделения на ГУР и ССО като обикновенни щурмоваци, което говори, че което че не разполага със жива сила...

    Коментиран от #62

    18:49 13.12.2025

  • 58 Ветеринарен знахар

    2 8 Отговор
    Утре приемам блатни подлоги за преглед без денги,знае се че са кл@шари и немат и 2лв в джеба, чував че тези истини са им объркали сериозно "мисловния вестибюлар ",писъците и квечането са покъртителни......😂😂😂😂😂

    18:52 13.12.2025

  • 59 Не ма г.. ЕЙ

    7 13 Отговор

    До коментар #48 от "А БРЕ ВСЕ БЛОКИРАТЕ И БИЕТЕ":

    Дръжава без оръжие, пари, Авиация, подводници, флот, кораби, крилати и балистични ракети 12 год Е башат Монгольяк руснята
    Ееееедехееее
    През 14 г монголите влезнаа у ДОНБАС и неска оше га превземат
    Ееееедехееее
    ДОЛБОЕБ

    18:53 13.12.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Българин

    3 9 Отговор

    До коментар #57 от "az СВО Победа 80":

    А трябваше като руснаците да използват само болни от туберкулоза затворници и алкохолици.

    18:55 13.12.2025

  • 63 С ПОКРОВСК

    7 5 Отговор
    КАКВО СТАНА?
    НАЛИ ВТАРАЯ ГО БЕШЕ ВЗЕЛА, ПА ТО ПАК НИЩО.

    18:55 13.12.2025

  • 64 Касандра

    2 5 Отговор

    До коментар #31 от "Майна":

    Кефиш ли се? Тия неща се връщат, нали знаеш.

    18:55 13.12.2025

  • 65 az СВО Победа 80

    15 5 Отговор
    Руснаците удариха турския танкер Viva, изнасящ олио от бивша Украйна за Египет в Черно море.

    Очевидно ще се бие по всеки кораб напускащ украинското черноморско крайбрежие като отговор на киевския морски тероризъм....

    Коментиран от #67

    18:56 13.12.2025

  • 66 Руснак без крак

    5 10 Отговор
    Утре влизам в Киев!

    Коментиран от #86

    18:57 13.12.2025

  • 67 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?

    4 10 Отговор

    До коментар #65 от "az СВО Победа 80":

    Тебе питам.М?

    Коментиран от #72

    18:58 13.12.2025

  • 68 Капейката

    3 7 Отговор
    Кр.в с.е.р.е

    18:58 13.12.2025

  • 69 Задунайски празнокарпузник

    2 5 Отговор
    Дават ли още крайшници със сирини у калния пасьол?!!

    18:59 13.12.2025

  • 70 Манол от Чуричене

    3 13 Отговор
    Как така са блокирали руснаците в Купянск, след като още на 04.11.2025 Путин обяви, че градът е напълно превзет, дори покани западни журналисти да се убедят с очите си.
    Да видим кой лъже.
    Забравих, в Русия лъжата е основна част от официалната политика.

    19:00 13.12.2025

  • 71 Руски Лъв, ранен от осколки по време на

    10 1 Отговор
    атака с дронове на Въоръжените сили на Украйна срещу зоопарк в град Василевка, Запорожка област, е починал, съобщи Александър Пилишенко, ръководител на рехабилитационния център "Василевски" за големи хищници.

    19:00 13.12.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 az СВО Победа 80

    11 1 Отговор
    Руснаците са обработили бразилски контингент от наемници край Купенск преди още да влезе в бой.
    Съобщава се за десетки демилитаризирани бразилци...

    Коментиран от #74

    19:01 13.12.2025

  • 74 az СВО Победа 80

    2 1 Отговор

    До коментар #73 от "az СВО Победа 80":

    Работили са ВКС с ФАБ-500.

    19:03 13.12.2025

  • 75 Нафиркан Пацан

    2 10 Отговор
    Герасимов превзе ПУТЯНСК

    Още преди 3 Години .

    Поне така докладва на Пучя Въшката.

    19:03 13.12.2025

  • 76 БЕ ,ТЕ ПЕЧЕЛЯТ

    8 0 Отговор
    МАЛКА ГРЕШКА В ЗАГЛАВИЕТО:
    УКР СИЛИ СА СЕ САМОБЛУКИРАЛИ В КУПЯНСК!!!!

    19:04 13.12.2025

  • 77 Руските сили за сигурност,

    13 1 Отговор
    позовавайки се на радиоприхващане на разговори от бойци на 3-та отделна щурмова бригада на Въоръжените сили на Украйна "Азов" в посока Рубцовски са си споделяли,че не искат да влизат в бой с руснаците и се страхуват за семействата и близките си.

    19:04 13.12.2025

  • 78 СМЕШНИ УКРО

    11 1 Отговор
    БЛОКИРОВАЧИ.

    19:05 13.12.2025

  • 79 СЕГА ГИ ОТБЛОКИРВАТ

    6 2 Отговор
    МАЛКА ГРЕШКА В ЗАГЛАВИЕТО:
    УКР СИЛИ СА СЕ САМОБЛУКИРАЛИ В КУПЯНСК!!!!

    19:05 13.12.2025

  • 80 Българин от Своге

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    В Русия по презумция няма и не е имало нацизъм. Русия е многонационална държава.
    Нацизмът е германска политика от средата на миналия век, довела до 60 милиона жители пррз войната.

    19:07 13.12.2025

  • 81 Аналогия

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    От българин европеец не става.

    19:09 13.12.2025

  • 82 Мол ния

    7 3 Отговор
    Ш ОК и УЖ АС у КРИМ!
    Поне за половин година моста даде Фира!
    Унищожената са Безаналогови С- 400,..! Удар по ядрената триада на Москалбад подводници и военни обекти!
    Евакуация в Крим

    19:10 13.12.2025

  • 83 ТАСС

    7 2 Отговор
    Средната заплата в Северна Корея е около четири долара. Достатъчна е да се купят около 6 кг ориз.
    Минималната заплата в Южна Корея е 2800 долари с нея може да се купят тонове ориз.
    Споделям го това заради онези мръсни идиоти, които хвалят режима на Ким Чен Ун и неговите покровители в Москва.
    Чудя се как някои хора могат да имат толкова гов..а в главата си.

    19:11 13.12.2025

  • 84 Забелязал...

    5 0 Отговор
    Тежко е да си окупатор. По-умните се предават или бягат.

    Коментиран от #102, #106

    19:11 13.12.2025

  • 85 ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА ИДВА

    6 6 Отговор
    Първо в Бандерия, после и в България.

    Коментиран от #89

    19:11 13.12.2025

  • 86 Попитали Един Солдат Инвалид

    5 2 Отговор

    До коментар #66 от "Руснак без крак":

    Ръката си на кого я даде ?

    Ватенката:

    На Путин .

    Кракът си на кого го даде ?

    Него на Медведев.

    А главата си на кого ще я дадеш ?

    А нея не я давам ,
    После няма да знам
    На кого какво съм давал .
    Не мога да си взема компенсациите .

    Обещаха ми Две Патерици.

    19:11 13.12.2025

  • 87 А от ,,Българин"...

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    ...,само Лаладжия става...!

    19:11 13.12.2025

  • 88 Хаха

    0 4 Отговор
    Да се чете всушанките са блокирани в северната част на Купянск, скоро рсзо ще ги отблокира завинаги

    19:14 13.12.2025

  • 89 Хахахаха

    4 3 Отговор

    До коментар #85 от "ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА ИДВА":

    3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон!
    Всичко върви по план!
    2 Милиона монголяци Фира а ху ЙЛО педофила от ГОТВАЧО ИЗБЕГА
    Хахахахаха

    Коментиран от #91, #92

    19:14 13.12.2025

  • 90 а междувременно

    3 4 Отговор
    Телата на хиляди украински войници са съхранявани в импровизирани морги в цялата страна, в очакване на ДНК съвпадения със семействата на изчезналите, за да бъдат идентифицирани.

    Що не напишете за оплакванията на УКРАИНЦИ че правителството НАРОЧНО създавало проблеми, грешни заключения и фалшифицирало ДНК резултати.... за да НЕ ПЛАЩА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА СЕМЕЙСТВАТА на загиналите украински войници. Случаите били толкова много че скоро се очаквало антикорупционните агенции да се намесят. Пари за обезщетенията имало... ама никой не казвал къде изчезват. ПАК намесени висши държавни служители и военни...

    19:15 13.12.2025

  • 91 жик так

    3 1 Отговор

    До коментар #89 от "Хахахаха":

    Тука някой още броят селата и чекат трите деня!?
    Още не са вденали, че никой не му дреме за села и паланки...нито дори за градове - целта е да се трепят бандерята...
    После вече кат се опразни от тех, лесно се ходи - кеф ти Харков, Одеса или Киев...нема да има кой да се пречка...
    Нали ви каза Медински в Стамбуля - ако требе ще продължи и 20 години, кат Петър с шведите...ще издаяните ли!?

    19:17 13.12.2025

  • 92 Саманта

    3 1 Отговор

    До коментар #89 от "Хахахаха":

    Колкото и да се напъваш това нищо не променя .
    Укрите пак са си в чувалите на студ и глад .
    Чувалите към киев пак си върват .
    Нито Крим сте превзели , нито Курск !!

    19:18 13.12.2025

  • 93 ТАСС

    4 2 Отговор
    На всички р.с.о.р.о.б.и поздрави от Купянск

    Коментиран от #97, #98, #100, #116

    19:19 13.12.2025

  • 94 ,,Блокирали" сте вие...-

    2 0 Отговор
    ...Дръжки!

    19:20 13.12.2025

  • 95 Кооо

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Нацистите са укрите а не руснаците.Кръстовете са по западните машини на ВСУ.Целия свят разбра,колко са пропаднали украинците и какъв фашистки режим ги хвърля на фронта да умират за нищо.Изгориха двама българи,запалиха българското знаме и забраниха българския език.Сега руснаците върнаха отново българския за изучаване.Вие сте украинец не сте българин

    Коментиран от #101

    19:22 13.12.2025

  • 96 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ

    2 1 Отговор
    ПРИ ГОЖИН БЕШЕ КАТЕГОРИЧЕН:
    ОЩЕ на 10 ден стана ясно че НЕВНЯТНИЯ БУНКЕРЕН СТАРУХА ПЕ-ДОФИЛ и престъпника шай гу ЗАГУБИХА ВОЙНАТА! Заради тези Двамата Украйна унищожи най- боеспособните Бойни части на П ЕДЕРАЦИЯТА "!!
    Край на цитата

    19:23 13.12.2025

  • 97 СПОКО!

    3 1 Отговор

    До коментар #93 от "ТАСС":

    Пред която и табела на град,да се е снимал Зеленски-после той,вонсги е ...
    ...,,губил стратегическото си значение"...!

    Коментиран от #105

    19:23 13.12.2025

  • 98 ЮРОАМЕБА

    2 1 Отговор

    До коментар #93 от "ТАСС":

    Коя година е тази "снимка". И аз имам селфи със Рая Назарян, ама изкуствения интелект действа.

    Коментиран от #109

    19:23 13.12.2025

  • 99 Да,бе

    2 0 Отговор
    Ей тъй лека-полека и щ блокират руснаците западно от Киев...Или пък в спалните на майките си.Това изкопаване на Черно море тотално е увредило украинската мутация.

    19:24 13.12.2025

  • 100 Пред всичките табели

    2 3 Отговор

    До коментар #93 от "ТАСС":

    за начало на Украински населени места Зеленски се снима преди да паднат и след това разбираме, че населеното място вече е превзето от Русия. Това няма да е изключение и означава, че вече или е паднал Купянск или скоро ще падне.

    Коментиран от #104

    19:24 13.12.2025

  • 101 ляво леке

    2 1 Отговор

    До коментар #95 от "Кооо":

    Ало рус.ороб , а тия дето си слагат Z май са зомби

    19:25 13.12.2025

  • 102 Дай някоя снимка на

    4 2 Отговор

    До коментар #84 от "Забелязал...":

    пленени укри,че русофилите се сърдят.🤣

    19:27 13.12.2025

  • 103 Сесесере

    3 2 Отговор
    Ко става, купейкиии!

    19:28 13.12.2025

  • 104 Така е, Педикюр

    5 2 Отговор

    До коментар #100 от "Пред всичките табели":

    12 години превземат хЕРОЙСКИ селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк!
    А про СТИТЕ копейки още верват на ТРИДНЕВЕН БЛИЦКРИГ на целуващия КУ РАна педофил и 7 Часовия рамАзан ТИК ТОКА
    Хехехехехехе

    19:28 13.12.2025

  • 105 ТАСС

    3 4 Отговор

    До коментар #97 от "СПОКО!":

    Дълго време ще ви бърка в русо.фили.стичните зад.ници Зеленски

    19:28 13.12.2025

  • 106 ЗабелязЪл!

    4 4 Отговор

    До коментар #84 от "Забелязал...":

    Нета е пълен с аналогични снимки и видеа, на предаващи се Украински войници!

    19:28 13.12.2025

  • 107 Дедо ви...

    2 2 Отговор
    Баез коментар! Сирски: Русия напредва по целия фронт, броят на битките е на най-високото си ниво от началото на войната
    Снимка: Facebook/Головнокомандувач ЗС України
    Русия провежда настъпателни операции практически по почти цялата фронтова линия, обстановката остава сложна. Това обяви днес на страницата си във Facebook главнокомандващият на украинските въоръжени сили Олександър Сирски.

    19:29 13.12.2025

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 чебурашка

    0 1 Отговор

    До коментар #98 от "ЮРОАМЕБА":

    Тва е от 3ти ден зад Киев

    Коментиран от #110

    19:32 13.12.2025

  • 110 РАДОСТ БАНДЕРСКА

    1 0 Отговор

    До коментар #109 от "чебурашка":

    Наужким побеждаваме. Ликуй, че скоро ще се сблъскаш с реалността.

    19:35 13.12.2025

  • 111 СУЛ ТАН 2 4

    1 1 Отговор
    П Ути н---- ху ЙЛО!
    Воистина ...ХУ ... ЙЛО

    19:37 13.12.2025

  • 112 Капелмайстор

    0 0 Отговор
    Много пленени окупатори и много на концер😁.

    19:37 13.12.2025

  • 113 Порно

    0 0 Отговор
    Перемога в Купянск, със съмнителен резултат. В резултат Северск падна почти без бой

    19:38 13.12.2025

  • 114 дядо поп

    1 0 Отговор
    Блокирали сте ги толкова колкото снощи Кобрата победи.

    19:39 13.12.2025

  • 115 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT

    0 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    19:39 13.12.2025

  • 116 поздрави от Купянск

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "ТАСС":

    И кво е видял Зеленски в Купянск ? Казал ли е?

    19:39 13.12.2025

  • 117 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT

    0 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    19:39 13.12.2025

