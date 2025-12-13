Украинската армия: Блокирахме руските сили в северната част на Купянск

Украинската армия обяви днес, че е блокирала руските сили в северната част на град Купянск в североизточната Харковска област, предаде Укринформ, цитирана от БТА.
"Всъщност казвам вече повече от един ден, че руските войски са блокирани в северната част на Купянск. При това става въпрос по-скоро за покрайнините на града, отколкото за самия град. Да, несъмнено в момента руските войски в града не могат да получават подкрепления", обобщи украинският военен говорител Виктор Трегубов.
Тези твърдения не са проверени по независим път. До момента няма коментар от страна на Русия.
Купянск е една от основните цели на руската армия, която от месеци се опитва да го превземе. Русия вече превзе града в началото на войната през 2022 г., но Украйна си го върна през есента на същата година.
Руската армия обяви в края на миналия месец, че отново е превзела Купянск. Украинските въоръжени сили отрекоха, а вчера казаха, че са си върнали части от града и няколко околни села.
Също в петък украинският президент Володимир Зеленски посети Купянск като демонстрация, че градът не е превзет от Русия.
1 Българин
Коментиран от #19, #80, #95
18:20 13.12.2025
2 Българин
Коментиран от #25, #81, #87
18:20 13.12.2025
3 🦫🦫🦫
18:20 13.12.2025
5 Последния Софиянец
18:20 13.12.2025
6 Пич
Коментиран от #60
18:22 13.12.2025
7 Влaдимиp Владимирович Пyтин
Вчера сказал че Купянск е превзет !!!
За 32-ри път 😄
18:22 13.12.2025
8 Копейкин Костя
Нито пък ТАСС!
Щом е сказал, че украинците, чеченците, дагестанците,бурятите, евенките и т.н. са са руснаци, значи са!
Нали така, другари?!
18:23 13.12.2025
9 Пияната
18:24 13.12.2025
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
18:24 13.12.2025
11 Мира ботокса от НОВА ТВ
Коментиран от #34
18:24 13.12.2025
12 Смешника си е смешник
Коментиран от #20, #22
18:24 13.12.2025
13 Фейк
18:25 13.12.2025
14 ФЕЙК
18:25 13.12.2025
15 си дзън
18:26 13.12.2025
16 С 5 човека вика
18:27 13.12.2025
17 Механик
18:27 13.12.2025
18 Българин
18:27 13.12.2025
20 Българин
До коментар #12 от "Смешника си е смешник":Ти кометирай снимката на Вова в Мариопул..., извинявай, забравих, че няма такава... 😀
18:29 13.12.2025
21 предаде Укринформ, цитирана от БТА.
18:29 13.12.2025
22 ХА ХА
23 Жак Бо пенсиониран бивш съветник
18:30 13.12.2025
24 Истината
18:30 13.12.2025
25 Абсолютно вярно 👍
До коментар #2 от "Българин":Окупаторите масово се предават за да останат живи.
Коментиран от #43, #56
18:32 13.12.2025
26 А где
18:32 13.12.2025
Това е монтаж на зеленски а бягащите руснаци са анимация
18:32 13.12.2025
28 НОВА ПЕРЕМОГА
Коментиран от #30
18:33 13.12.2025
29 az СВО Победа 80
1. Пак панически медиен антикризисен PR от Киев.
2. Прилага се същата схемата както с "контранаступа" при Добеополе за деблокадата на Красноармейск отпреди няколко седмици, който завърши катастрофално за ВСУ.
3. Нищо ново и различно....
Коментиран от #32
18:34 13.12.2025
30 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?
До коментар #28 от "НОВА ПЕРЕМОГА":Премери ли ги?М?
Коментиран от #40
18:34 13.12.2025
31 Майна
Унищожени подземни укрития( 5 м. под земята) , 70 ракети са там, всичко е скрап
Останалите са унищожили енергозахранването
Вода няма
И така- Одеса 20ч. без ток, без вода, няма да бъдат възстановени до Нова Година, или изобщо
Коментиран от #64
18:34 13.12.2025
32 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?
До коментар #29 от "az СВО Победа 80":Тебе питам.
18:35 13.12.2025
33 Българин
18:36 13.12.2025
34 То целияд град е 1 километър
До коментар #11 от "Мира ботокса от НОВА ТВ":Факт
18:36 13.12.2025
35 Миролюб Войнов, контрактник
18:36 13.12.2025
37 Българин
До коментар #36 от "стоян":Направо ще ги избият.
38 Вероятно в украинската армия
18:38 13.12.2025
39 Българин
18:38 13.12.2025
40 ЮРОАМЕБА
До коментар #30 от "Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?":Дойде ли ви тока в Лвив? Или паметника на Бандера е тъмен.
18:40 13.12.2025
41 Майна
Вчера са ликвидирани и подводните английски " играчки" в Одеса
Киев има по два часа на ден ток
Около Левове само 20 Мин.
Одеса , засега се очертава - 4 ч. на ден
Явно целта на руските е да се евакуира населението, ако иска да оцелее
Така няма да има цивилни жертви при превземането им от руските
18:40 13.12.2025
42 Няколко неточности
Второ- Истина е че Купянск бе напълно превзет, както е истина че украинците контранастъпват отчаяно и дори имат успехи за PR, но същото това го гледахме вече в Тотецк и знаем как завърши.
Трето - Купянск не е в нито една областите които са в състава на РФ и за сега поне не влиза в предложенито за мир!
18:41 13.12.2025
43 А оня с мегафона
До коментар #25 от "Абсолютно вярно 👍":Вероятно не си чува мислите нали. Естествено че снимката е фалшива от BBC
Коментиран от #51, #52
18:41 13.12.2025
44 батСали
Купянск, покровск (вече Красноармейск)... всичко ще мине под ножа...
Притеснявайте се за Одеса щото тяже на ред.
В Купянск мача е свирен...
Вова е пуснал Ахмат да се позабавляват с останалите по мазетата плъхове, кото са в такова окаяно състояние че им правят услуга като ги гръмнат...
18:41 13.12.2025
45 ТЪЖНО Е ДА СИ ЦЕНТАК СКЪСАНЯК
18:42 13.12.2025
46 Командването на Въоръжените сили на
18:42 13.12.2025
47 Подлога на тинята без мозък
18:42 13.12.2025
48 А БРЕ ВСЕ БЛОКИРАТЕ И БИЕТЕ
Коментиран от #59
18:43 13.12.2025
49 мдаааа дааа
Из европейската преса
18:44 13.12.2025
50 Тома
18:45 13.12.2025
51 Ами
До коментар #43 от "А оня с мегафона":те и лайковете са му фалшиви. Краварски ценности:))
18:46 13.12.2025
52 С мегафона се подканват и
До коментар #43 от "А оня с мегафона":другите фашисти които се крият да се предадат. Трябва да има сюжет за медиите и форумните "експерти".😁
18:47 13.12.2025
53 Ае копейките
18:48 13.12.2025
54 Правоверен москаль
Хихихихихи
Монгольяк мюсюлманската П едерация и Фюреро и са е ..Б ..ати смехо
18:48 13.12.2025
55 Българин
18:48 13.12.2025
56 Ха,ха,ха
До коментар #25 от "Абсолютно вярно 👍":Фалшива снимка с фалшиви лайкове.
18:49 13.12.2025
57 az СВО Победа 80
Коментиран от #62
18:49 13.12.2025
58 Ветеринарен знахар
18:52 13.12.2025
59 Не ма г.. ЕЙ
До коментар #48 от "А БРЕ ВСЕ БЛОКИРАТЕ И БИЕТЕ":Дръжава без оръжие, пари, Авиация, подводници, флот, кораби, крилати и балистични ракети 12 год Е башат Монгольяк руснята
Ееееедехееее
През 14 г монголите влезнаа у ДОНБАС и неска оше га превземат
Ееееедехееее
ДОЛБОЕБ
18:53 13.12.2025
62 Българин
До коментар #57 от "az СВО Победа 80":А трябваше като руснаците да използват само болни от туберкулоза затворници и алкохолици.
18:55 13.12.2025
63 С ПОКРОВСК
НАЛИ ВТАРАЯ ГО БЕШЕ ВЗЕЛА, ПА ТО ПАК НИЩО.
18:55 13.12.2025
64 Касандра
До коментар #31 от "Майна":Кефиш ли се? Тия неща се връщат, нали знаеш.
18:55 13.12.2025
65 az СВО Победа 80
Очевидно ще се бие по всеки кораб напускащ украинското черноморско крайбрежие като отговор на киевския морски тероризъм....
Коментиран от #67
18:56 13.12.2025
66 Руснак без крак
Коментиран от #86
18:57 13.12.2025
67 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?
До коментар #65 от "az СВО Победа 80":Тебе питам.М?
Коментиран от #72
18:58 13.12.2025
68 Капейката
18:58 13.12.2025
69 Задунайски празнокарпузник
18:59 13.12.2025
70 Манол от Чуричене
Да видим кой лъже.
Забравих, в Русия лъжата е основна част от официалната политика.
19:00 13.12.2025
71 Руски Лъв, ранен от осколки по време на
19:00 13.12.2025
73 az СВО Победа 80
Съобщава се за десетки демилитаризирани бразилци...
Коментиран от #74
19:01 13.12.2025
74 az СВО Победа 80
До коментар #73 от "az СВО Победа 80":Работили са ВКС с ФАБ-500.
19:03 13.12.2025
75 Нафиркан Пацан
Още преди 3 Години .
Поне така докладва на Пучя Въшката.
19:03 13.12.2025
76 БЕ ,ТЕ ПЕЧЕЛЯТ
УКР СИЛИ СА СЕ САМОБЛУКИРАЛИ В КУПЯНСК!!!!
19:04 13.12.2025
77 Руските сили за сигурност,
19:04 13.12.2025
78 СМЕШНИ УКРО
19:05 13.12.2025
79 СЕГА ГИ ОТБЛОКИРВАТ
УКР СИЛИ СА СЕ САМОБЛУКИРАЛИ В КУПЯНСК!!!!
19:05 13.12.2025
80 Българин от Своге
До коментар #1 от "Българин":В Русия по презумция няма и не е имало нацизъм. Русия е многонационална държава.
Нацизмът е германска политика от средата на миналия век, довела до 60 милиона жители пррз войната.
19:07 13.12.2025
81 Аналогия
До коментар #2 от "Българин":От българин европеец не става.
19:09 13.12.2025
82 Мол ния
Поне за половин година моста даде Фира!
Унищожената са Безаналогови С- 400,..! Удар по ядрената триада на Москалбад подводници и военни обекти!
Евакуация в Крим
19:10 13.12.2025
83 ТАСС
Минималната заплата в Южна Корея е 2800 долари с нея може да се купят тонове ориз.
Споделям го това заради онези мръсни идиоти, които хвалят режима на Ким Чен Ун и неговите покровители в Москва.
Чудя се как някои хора могат да имат толкова гов..а в главата си.
19:11 13.12.2025
84 Забелязал...
Коментиран от #102, #106
19:11 13.12.2025
85 ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА ИДВА
Коментиран от #89
19:11 13.12.2025
86 Попитали Един Солдат Инвалид
До коментар #66 от "Руснак без крак":Ръката си на кого я даде ?
Ватенката:
На Путин .
Кракът си на кого го даде ?
Него на Медведев.
А главата си на кого ще я дадеш ?
А нея не я давам ,
После няма да знам
На кого какво съм давал .
Не мога да си взема компенсациите .
Обещаха ми Две Патерици.
19:11 13.12.2025
87 А от ,,Българин"...
До коментар #2 от "Българин":...,само Лаладжия става...!
19:11 13.12.2025
88 Хаха
19:14 13.12.2025
89 Хахахаха
До коментар #85 от "ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА ИДВА":3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон!
Всичко върви по план!
2 Милиона монголяци Фира а ху ЙЛО педофила от ГОТВАЧО ИЗБЕГА
Хахахахаха
Коментиран от #91, #92
19:14 13.12.2025
90 а междувременно
Що не напишете за оплакванията на УКРАИНЦИ че правителството НАРОЧНО създавало проблеми, грешни заключения и фалшифицирало ДНК резултати.... за да НЕ ПЛАЩА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА СЕМЕЙСТВАТА на загиналите украински войници. Случаите били толкова много че скоро се очаквало антикорупционните агенции да се намесят. Пари за обезщетенията имало... ама никой не казвал къде изчезват. ПАК намесени висши държавни служители и военни...
19:15 13.12.2025
91 жик так
До коментар #89 от "Хахахаха":Тука някой още броят селата и чекат трите деня!?
Още не са вденали, че никой не му дреме за села и паланки...нито дори за градове - целта е да се трепят бандерята...
После вече кат се опразни от тех, лесно се ходи - кеф ти Харков, Одеса или Киев...нема да има кой да се пречка...
Нали ви каза Медински в Стамбуля - ако требе ще продължи и 20 години, кат Петър с шведите...ще издаяните ли!?
19:17 13.12.2025
92 Саманта
До коментар #89 от "Хахахаха":Колкото и да се напъваш това нищо не променя .
Укрите пак са си в чувалите на студ и глад .
Чувалите към киев пак си върват .
Нито Крим сте превзели , нито Курск !!
19:18 13.12.2025
93 ТАСС
Коментиран от #97, #98, #100, #116
19:19 13.12.2025
94 ,,Блокирали" сте вие...-
19:20 13.12.2025
95 Кооо
До коментар #1 от "Българин":Нацистите са укрите а не руснаците.Кръстовете са по западните машини на ВСУ.Целия свят разбра,колко са пропаднали украинците и какъв фашистки режим ги хвърля на фронта да умират за нищо.Изгориха двама българи,запалиха българското знаме и забраниха българския език.Сега руснаците върнаха отново българския за изучаване.Вие сте украинец не сте българин
Коментиран от #101
19:22 13.12.2025
96 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ
ОЩЕ на 10 ден стана ясно че НЕВНЯТНИЯ БУНКЕРЕН СТАРУХА ПЕ-ДОФИЛ и престъпника шай гу ЗАГУБИХА ВОЙНАТА! Заради тези Двамата Украйна унищожи най- боеспособните Бойни части на П ЕДЕРАЦИЯТА "!!
Край на цитата
19:23 13.12.2025
97 СПОКО!
До коментар #93 от "ТАСС":Пред която и табела на град,да се е снимал Зеленски-после той,вонсги е ...
...,,губил стратегическото си значение"...!
Коментиран от #105
19:23 13.12.2025
98 ЮРОАМЕБА
До коментар #93 от "ТАСС":Коя година е тази "снимка". И аз имам селфи със Рая Назарян, ама изкуствения интелект действа.
Коментиран от #109
19:23 13.12.2025
99 Да,бе
19:24 13.12.2025
100 Пред всичките табели
До коментар #93 от "ТАСС":за начало на Украински населени места Зеленски се снима преди да паднат и след това разбираме, че населеното място вече е превзето от Русия. Това няма да е изключение и означава, че вече или е паднал Купянск или скоро ще падне.
Коментиран от #104
19:24 13.12.2025
101 ляво леке
До коментар #95 от "Кооо":Ало рус.ороб , а тия дето си слагат Z май са зомби
19:25 13.12.2025
102 Дай някоя снимка на
До коментар #84 от "Забелязал...":пленени укри,че русофилите се сърдят.🤣
19:27 13.12.2025
103 Сесесере
19:28 13.12.2025
104 Така е, Педикюр
До коментар #100 от "Пред всичките табели":12 години превземат хЕРОЙСКИ селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк!
А про СТИТЕ копейки още верват на ТРИДНЕВЕН БЛИЦКРИГ на целуващия КУ РАна педофил и 7 Часовия рамАзан ТИК ТОКА
Хехехехехехе
19:28 13.12.2025
105 ТАСС
До коментар #97 от "СПОКО!":Дълго време ще ви бърка в русо.фили.стичните зад.ници Зеленски
19:28 13.12.2025
106 ЗабелязЪл!
До коментар #84 от "Забелязал...":Нета е пълен с аналогични снимки и видеа, на предаващи се Украински войници!
19:28 13.12.2025
107 Дедо ви...
Снимка: Facebook/Головнокомандувач ЗС України
Русия провежда настъпателни операции практически по почти цялата фронтова линия, обстановката остава сложна. Това обяви днес на страницата си във Facebook главнокомандващият на украинските въоръжени сили Олександър Сирски.
19:29 13.12.2025
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 чебурашка
До коментар #98 от "ЮРОАМЕБА":Тва е от 3ти ден зад Киев
Коментиран от #110
19:32 13.12.2025
110 РАДОСТ БАНДЕРСКА
До коментар #109 от "чебурашка":Наужким побеждаваме. Ликуй, че скоро ще се сблъскаш с реалността.
19:35 13.12.2025
111 СУЛ ТАН 2 4
Воистина ...ХУ ... ЙЛО
19:37 13.12.2025
112 Капелмайстор
19:37 13.12.2025
113 Порно
19:38 13.12.2025
114 дядо поп
19:39 13.12.2025
115 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
19:39 13.12.2025
116 поздрави от Купянск
До коментар #93 от "ТАСС":И кво е видял Зеленски в Купянск ? Казал ли е?
19:39 13.12.2025
117 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT
Фидел Кастро 1992 г.
19:39 13.12.2025