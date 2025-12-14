Новини
Володимир Зеленски с важна новина: Украйна се отказва от НАТО!
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски с важна новина: Украйна се отказва от НАТО!

14 Декември, 2025 16:13

Този ход бележи голяма промяна за Украйна, която се бори да се присъедини към Алианса като предпазна мярка срещу руски атаки

Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Украйна се отказа от амбицията си да се присъедини към НАТО в замяна на западни гаранции за сигурност като компромис за прекратяване на войната с Русия. Това заяви президентът Володимир Зеленски преди разговорите с американските пратеници в Берлин, съобщава "Ройтерс".

Този ход бележи голяма промяна за Украйна, която се бори да се присъедини към Алианса като предпазна мярка срещу руски атаки и има такъв стремеж, включен в конституцията си. Освен това той отговаря на една от военните цели на Русия, въпреки че Киев досега твърдо се противопоставяше на отстъпването на територия на Москва.

Зеленски заяви, че гаранциите за сигурност на САЩ, Европа и други партньори, вместо членство в НАТО, са компромис от страна на Украйна.

"От самото начало желанието на Украйна беше да се присъедини към НАТО, това са реални гаранции за сигурност. Някои партньори от САЩ и Европа не подкрепиха тази посока", отбеляза той.

"По този начин днес двустранните гаранции за сигурност между Украйна и САЩ, гаранциите за сигурност, подобни на член 5, за нас от САЩ, и гаранциите за сигурност от европейски колеги, както и от други страни - Канада, Япония - са възможност за предотвратяване на ново руско нашествие", посочи Зеленски.

"И това вече е компромис от наша страна", изтъкна той и добави, че гаранциите за сигурност трябва да бъдат правно обвързващи.

По-рано Зеленски призова за "достоен" мир и гаранции, че Русия няма да атакува отново Украйна, докато се готвеше да се срещне с американски пратеници и европейски съюзници в Берлин, за да сложи край на най-смъртоносния конфликт в Европа след Втората световна война.

Под натиск от президента на САЩ Доналд Тръмп да подпише мирно споразумение, което първоначално подкрепяше исканията на Москва, Зеленски обвини Русия, че протака войната чрез смъртоносни бомбардировки на градове и на електрозахранването и водоснабдяването на Украйна.

Въпреки че точният състав на срещите днес и утре не е оповестен публично, американски служител заяви, че пратеникът на Тръмп Стив Уиткоф и зет му Джаред Къшнър пътуват до Германия за разговори с участието на украинци и европейци.

Решението да се изпрати Уиткоф, който е водил преговорите с Украйна и Русия по мирно предложение на САЩ, изглежда е сигнал, че Вашингтон вижда шанс за напредък близо четири години след руската инвазия през 2022 г.

Зеленски заяви, че Украйна, европейците и САЩ обмислят план от 20 точки и че в края на този план има прекратяване на огъня. Той посочи, че Киев няма директни преговори с Русия.

Зеленски отбеляза, че прекратяването на огъня по настоящите фронтови линии би било справедлив вариант. Русия поиска Киев да изтегли войските си от части от източните Донецка и Луганска област, които Украйна все още държи.

"Украйна се нуждае от мир при достойни условия и ние сме готови да работим възможно най-конструктивно. Следващите дни ще бъдат изпълнени с дипломация. Изключително важно е тя да даде резултати", подчерта Зеленски.

Германският канцлер Фридрих Мерц е домакин на среща на върха на Зеленски и европейските лидери в германската столица утре - последната от поредица публични прояви на подкрепа за украинския лидер от съюзници в цяла Европа.

Великобритания, Франция и Германия работят за усъвършенстване на предложенията на САЩ, които в проект, разкрит миналия месец, призовават Киев да отстъпи повече територии, да се откаже от амбицията си да се присъедини към НАТО и да приеме ограничения на въоръжените си сили.

Европейските съюзници определиха това като "критичен момент", който би могъл да оформи бъдещето на Украйна, и се опитаха да подкрепят финансите на Киев, като използват замразени активи на руската централна банка, за да финансират военния и гражданския бюджет на Киев.

Руският президент Владимир Путин беше домакин на Уиткоф и Къшнър на среща по-рано през декември, която Кремъл оцени като "конструктивна", въпреки че не бяха постигнати големи пробив.

Зеленски заяви, че стотици хиляди все още са без ток след руските удари по енергийните, отоплителните и водоснабдителните системи в цяла Украйна и публикува снимки на горящи и разрушени сгради.

"Русия протака войната и се стреми да нанесе колкото се може повече вреда на нашия народ", изтъкна той.

"Общо руснаците изстреляха над 1500 бойни дрона, близо 900 управляеми авиобомби и 46 ракети от различни типове срещу Украйна тази седмица", добави Зеленски.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Май

    67 11 Отговор
    накрая взе да увира Зелената тиква !

    Коментиран от #7, #73

    16:16 14.12.2025

  • 2 Курд Околянов

    77 7 Отговор
    Никой не го кани в НАТО, но той категорично отказва.

    Коментиран от #54, #57

    16:17 14.12.2025

  • 3 хахаха

    64 6 Отговор
    е таман още малко и украина да победи русия и ги накарахте да спрат да воюват

    16:17 14.12.2025

  • 4 няма да влязат

    14 31 Отговор
    в НАТО през парадния вход А през задния

    16:18 14.12.2025

  • 5 ще повярвам,

    36 2 Отговор
    когато променят чл.чл. 85, 102 и 116 от конституцията си!

    16:18 14.12.2025

  • 6 Спецназ

    51 9 Отговор
    ЗеленскиЙЙЙ ще се откаже не само от Нато,
    ами и от близките си сътридници- ДОКАЗАНИ крадци и

    от жена си ако трябва само и само да си спаси кожата!

    И ако може още некой друг ден да си шмърка на воля,
    само да отложи бесенето колкото може по-натам.

    Коментиран от #69

    16:18 14.12.2025

  • 7 И защо трябваше да унищожи

    57 10 Отговор

    До коментар #1 от "Май":

    2.5 млн украинци и тогава да послуша бате Вова.

    16:18 14.12.2025

  • 8 000

    43 6 Отговор
    Нато и ес изживяват последните етапи от своя могъщ в началото на създаванено им живот.

    16:18 14.12.2025

  • 9 зелката: Украйна се отказва от НАТО

    43 7 Отговор
    Мечока:
    клякай още като сдадеш и териториите които искаме и другите територии

    Коментиран от #22

    16:19 14.12.2025

  • 10 Тъй,тъй

    49 7 Отговор
    Първо от НАТО,после от ЕС и накрая ще си остане в състава на Русия,като република.

    Коментиран от #14

    16:19 14.12.2025

  • 11 Фори

    21 7 Отговор
    Напълно логично. Нато без САЩ е нищо. Европа разчиташе на САЩ и се ръзоръжи напълно. На кой ще разчита Украйна? На България или Словакия? Те стават много мощни военно може да си направят и ядрена бомба. Не им трябва Нато.

    16:19 14.12.2025

  • 12 Дориана

    44 10 Отговор
    Зеленски като видя твърдата позиция на Русия и САЩ бърза.о развя белия байряк , защото се уплаши, че ще загуби властта при едни нови избори. Той унищожи собствения си народ и Украйна.

    16:19 14.12.2025

  • 13 Боруна Лом

    43 8 Отговор
    И ДА НЕ ЗАБРАВЯТ УКРИТЕ ЖИВ ДА РАЗПОРЯТ ЗЕЛЕНИЯТ ПОТНИК ЗА МИЛИОНИТЕ НЕВИННИ ЖЕРТВИ!

    Коментиран от #27

    16:19 14.12.2025

  • 14 Защото

    32 7 Отговор

    До коментар #10 от "Тъй,тъй":

    Украина е Русия.

    Коментиран от #16

    16:20 14.12.2025

  • 15 ХА ХА

    7 34 Отговор
    Има ли възбуденикопеи.

    Коментиран от #24, #34, #38

    16:21 14.12.2025

  • 16 Тъй,тъй

    32 7 Отговор

    До коментар #14 от "Защото":

    Разбира се,че е част от Русия,по-точно западните покрайнини на Русия и от там е името им украинци.

    16:23 14.12.2025

  • 17 хихи

    31 5 Отговор
    и от Крим, Донецк, Луганск и т-н-
    П-.С. защо слушахте Борис Джонсън??
    сега какво следва!??
    Зеления в тюрмата!?

    16:23 14.12.2025

  • 18 az СВО Победа 80

    34 3 Отговор
    Те му казаха, че няма и да помирише НАТО, ама видите ли ТОЙ се бил отказвал! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #44

    16:23 14.12.2025

  • 19 ООрана държава

    33 3 Отговор
    Айде лек напредък, отказвай се и от територии да не те възстановяваме и всичко да приключва, че ни върна 15 години назад тоя зелтак

    16:24 14.12.2025

  • 20 друсана зельонка

    23 5 Отговор
    зa кoй път yж ce oткaзвa?

    16:24 14.12.2025

  • 21 ВлАдимир Зеленски

    36 7 Отговор
    С важна новина: Украйна се отказва от
    = НАТО
    = Донбас
    =Крим
    =Одеса
    = И всички територии в които се вее Руско знаме

    16:25 14.12.2025

  • 22 Защо

    8 30 Отговор

    До коментар #9 от "зелката: Украйна се отказва от НАТО":

    да ги сдава? Защото Русия не може да ги вземе със сила и вече 4 години жертва алкохолиците си в Донецк, та се надява Украйна да ги отстъпи доброволно? Я по-сериозно моля

    Коментиран от #37

    16:25 14.12.2025

  • 23 хазартскобурготски 👑🎲

    7 4 Отговор
    изруд

    Коментиран от #71

    16:25 14.12.2025

  • 24 Опааа

    12 1 Отговор

    До коментар #15 от "ХА ХА":

    Само мА йка ти на “Околовръстното.”

    Коментиран от #33

    16:26 14.12.2025

  • 25 От колко много работи

    20 3 Отговор
    тепърва ще се откаже...

    16:26 14.12.2025

  • 26 Къде са натовските мишки

    20 3 Отговор
    Къде ще бе фенчета на Нато, май се нас.... рахте както и Нато, скатахте се нещичко, ехоооооо

    16:27 14.12.2025

  • 27 Цингамангафук

    16 2 Отговор

    До коментар #13 от "Боруна Лом":

    Пълни гащи с лук.

    16:28 14.12.2025

  • 28 Бай той Толстой

    22 3 Отговор
    Късно е бате.И дудуци вече не помагат!!;Виж ако те набият на кол публично,заедно с Борето Джонсън....може да ви оставят Киев за столица на остатъците!

    16:28 14.12.2025

  • 29 Архимандрисандрит Бибиян

    3 7 Отговор
    Окраина че влезне у НАТО коги Ромсiа стане нормална държава с президенд Карамурза.

    16:28 14.12.2025

  • 30 То и ху... ЙЛО 2 ПЪТИ подаваше

    6 15 Отговор
    МОЛБА за членство в НАТО но....пи ЗДЕЦ!!!
    АааааааХахахаха
    На Украйна не и трябва НАТО,..само след година ще има НОВ БЛОК и ОБША АРМИЯ на държавите в ЕС(580 милиона) + УКРАЙНА, ТУРЦИЯ и ГРУЗИЯ!!
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #46

    16:28 14.12.2025

  • 31 Опааа

    18 1 Отговор
    Заглавието подвежда! Излиза,че са ги канили и той отказва! А никой НЕ ги е канил и НЯМА да ги покани в НАТО!

    16:28 14.12.2025

  • 32 ?????

    20 1 Отговор
    По-лесно, по-евтино и по-здравословно беше през пролетта на 2022 г. да изпълнят подписаните вече от тях договорености в Истанбул.
    А още по-просто беше изобщо да не стават маша в ръцете на Запада в поредния му опит да унищожи Русия.
    Колко отрезвяващо действат ударите по Одеса.
    Но руснаците не отстъпват от своето така че ще има още големи промяни при Зеленски.
    Да си сърбат квото са си надробили.
    И да четат Бисмарк.

    Коментиран от #36

    16:29 14.12.2025

  • 33 ХА ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Опааа":

    Имаааа има.

    16:29 14.12.2025

  • 34 Бай той Толстой

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "ХА ХА":

    Що,влажен ли си?

    Коментиран от #55

    16:30 14.12.2025

  • 35 БайДънчо:

    17 1 Отговор
    Украйна Капитулира!
    Украйна Катастрофира!
    Без значение дали Урсулите и Зеленски са съгласни с това!

    16:30 14.12.2025

  • 36 Па нищо

    4 14 Отговор

    До коментар #32 от "?????":

    ВСУ подкараха вторият милион чувализирани ватенки.И без НАТО.

    16:30 14.12.2025

  • 37 Защото

    19 1 Отговор

    До коментар #22 от "Защо":

    Защото великото Нато за 4 години не успя да избута Украйна да си върне и 1 км територия, наля 400 млрд в оръжия, изби 2 млн укри и се е фалирала, а резултат нито 1 км върната територия, масова гибел на укри на фронта

    16:31 14.12.2025

  • 38 Ами

    15 1 Отговор

    До коментар #15 от "ХА ХА":

    дудукащи центаджии ,има ли ?!

    16:31 14.12.2025

  • 39 стоян георгиев

    5 1 Отговор
    Хахаха Хахаха 😂😂😂😂

    16:32 14.12.2025

  • 40 Хи хи

    16 2 Отговор
    Гроздето е кисело, аааааа ! Казах ви аз ,маленкий зеля ще види нато през мноооого крив макарон !! И четирите области които иска Русия също !!!

    Коментиран от #48

    16:32 14.12.2025

  • 41 Историк

    5 17 Отговор
    Злодеят Путин ясно каза,че ще води войната до като не ликвидира последния украинец. Целта е да няма държава Украйна, а другия злодей тръмп му помага в злодейството. Светът е изправен пред критичен избор- вечна война с Русия и диктатура или демокрация и победа на цивилизацията. Свирепите путинолизци да заминават за Москва при любимия си терорист.

    Коментиран от #43, #47, #52, #59

    16:32 14.12.2025

  • 42 Фейк на часа

    16 1 Отговор
    Поредните опити за номера от Зеля. Едва ли руснаците ще им се вържат вече.

    16:32 14.12.2025

  • 43 Емм

    10 1 Отговор

    До коментар #41 от "Историк":

    Ще отида първо да майк.. ТИ И ПОСЛЕ ЩЕ ЗАМИНА ЗА РУСИЯ, СТАВА ЛИ

    16:34 14.12.2025

  • 44 Опаа идиот@т на сайта.

    7 11 Отговор

    До коментар #18 от "az СВО Победа 80":

    Украйна де факто си е в НАТО.Натовско оръжие трепе оррки.

    16:35 14.12.2025

  • 45 Тодор Ангелов СтЗ

    3 1 Отговор
    На Украйна не и трябва НАТО при положение ,че в бъдеще ще има още повече оръжие за възспиране на фашистки агресор като Русия.

    Коментиран от #79

    16:35 14.12.2025

  • 46 Механик

    5 9 Отговор

    До коментар #30 от "То и ху... ЙЛО 2 ПЪТИ подаваше":

    Вярно ли е че Монголоидния педофил е кандидатствал за НАТО?!?

    16:35 14.12.2025

  • 47 Въпрос

    10 2 Отговор

    До коментар #41 от "Историк":

    А ти заминавай при любимия си наркоман.

    16:36 14.12.2025

  • 48 Хъхънънъхъ

    6 10 Отговор

    До коментар #40 от "Хи хи":

    Че нали е фюрера монголь 2 пъти кандидатстваше за НАТО?
    Хъхъхъхъхъ
    А после рамАзан му подаде... КУ РАна
    Хъхъхъхъх

    Коментиран от #51

    16:38 14.12.2025

  • 49 БАЦЕ ЕООД

    11 1 Отговор
    НАТО и без това няма стратегическо значение ... ахахаха

    16:40 14.12.2025

  • 50 Сатана Z

    10 1 Отговор
    Празните приказки на Зеленият нацист - еврей е Нещо подобно като заявлението на Пулев ,че отказва да се бие за титлата в Световния боксов съвет.

    16:41 14.12.2025

  • 51 Ти идиот ли си

    4 1 Отговор

    До коментар #48 от "Хъхънънъхъ":

    Или е по наследство?

    16:42 14.12.2025

  • 52 БАЦЕ ЕООД

    4 1 Отговор

    До коментар #41 от "Историк":

    Като пишеш на майка си съобщение тя женицата плаче ... не е от радост, че си се научил как, да знаеш

    16:43 14.12.2025

  • 53 Мишел

    10 1 Отговор
    След като НатО се отказва от Украйна, сега Украйна се отказа от НатО .
    НатО ще отказва приемане на нови членове, поради страх от ядрен конфликт с Русия. Решението ще бъде гласувано на първата следваща сесия на пакта. Разширението на пакта беше възможно само преди да стане ясно, че трите ядрени сили Русия, Китай и Северна Корея са в съюз.

    16:44 14.12.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 ХА ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Бай той Толстой":

    Ммм дааа.
    Ти не, под 7 см не приемам.

    Коментиран от #62

    16:46 14.12.2025

  • 56 сирене

    7 0 Отговор
    Почва ся - няма нужда от НАТО, няма нужда от Черно Море, няма нужда от Харков , аз всъщност не съм президент, Крим е Руски, те хората си решиха в областите ...

    16:47 14.12.2025

  • 57 Моряка

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Курд Околянов":

    Точно,лаконично, с приятен хумор.Браво,Ку....е!

    16:47 14.12.2025

  • 58 Анонимен

    6 0 Отговор
    В България на това му казваме - гроздето е кисело, защото е високо.

    16:48 14.12.2025

  • 59 Кооо

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Историк":

    Какво означава "демокрация",моля разяснете...Освен върховна пдрс ия,престъпност,болести,високи цени,ниски доходи,анархия..,какви още благини ни донесе демокрацията

    16:49 14.12.2025

  • 60 запознат

    5 0 Отговор
    Какво НАТО , като Русия ще си върне цяла Украйна и този път завинаги .Самите украинци искат да са с Русия , отколкото със запада

    16:49 14.12.2025

  • 61 Абе нема лабаво... ша клекне

    5 0 Отговор
    Днеска НАТЮ утре целия пакет условия на Путин... и накрая блудния син ще си се завърне под крилото на майчица Русия ...

    Коментиран от #80

    16:49 14.12.2025

  • 62 Па съм я бе

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "ХА ХА":

    Ако искаш,аз да те порна.Язека съм колко баданарка.У буркана не влазя

    Коментиран от #74

    16:50 14.12.2025

  • 63 ясно виждащ

    0 1 Отговор
    Не сравнявай с България , ние не сме истинска държава , ние сме корпорация , с назначени изпълнителни мениджъри .Погледни в конституцията , там си го пише .Украйна , вече ще бъде истинска държава след края на войната

    16:51 14.12.2025

  • 64 джендър урсуль

    2 0 Отговор
    Аз ще си взема зеленяка при мене и ще му прайме с другите от юръпо..цуни-гуни

    16:52 14.12.2025

  • 65 Отреазвяващ

    3 0 Отговор
    Нищо добро на този свят не е постигнато доброволно Така ще бъде и с Украйна.Ще разберат по трудният начин.

    16:52 14.12.2025

  • 66 Ана лизaтор

    0 4 Отговор
    Зеленски се отказва от НАТО , но НАТО не се отказва от Украйна! НАТО ще принуди русия да се превъоръжава, га нема паре за леп, и ще я отхлаби икономически! Путин не можа да си разчете силите, и си вкара авто гoлия с тази война!

    16:54 14.12.2025

  • 67 Ами

    4 0 Отговор
    Явно има напредък в преговорите.
    Като се откаже и от окраина, може и да се стигне до мир :)

    16:55 14.12.2025

  • 68 Не вярвам

    2 0 Отговор
    "Общо руснаците изстреляха над 1500 бойни дрона, близо 900 управляеми авиобомби и 46 ракети от различни типове срещу Украйна тази седмица“
    Русите нямат дронове и ракети, така каза Мара!

    16:55 14.12.2025

  • 69 Моряка

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Спецназ":

    Трудно ще си спаси шията.Киев е един от най добре озеленените градове в света.Дебели хоризонтални клони колкото щеш.Но дребосъка е хитър- ще избяга своевременно - има имоти в половината свят.Здравата е спестявал от закуски.

    16:57 14.12.2025

  • 70 Д,мин

    1 0 Отговор
    Покрайнината в момента е по-добре интегрирана в натю от повечето европейски държави! И няма да се кротне, тя и евролибералите. Дори и при мир прясно "пенсионирани" натювски спИциалисти ще бъдат интегрирани в укро армията.

    16:58 14.12.2025

  • 71 55555

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "хазартскобурготски 👑🎲":

    Московс,.Ко ситно шаломович си е друго нали?!!!

    16:59 14.12.2025

  • 72 ТАСС

    0 3 Отговор
    Тотален погром!
    За да попълни тежките загуби край Покровск, руското командване прати части от базираната в Псков 76-та гвардейска десантно-щурмова дивизия - елитно формирование на руските Въздушно-десантни войски (ВДВ).
    Само на 10 и 11 декември части на дивизията са дали 976 жертви - убити, ранени или изчезнали.
    Тази дивизия уж би трябвало да действа в направление Балтийско море, но явно не става и за попълване на дупки.
    Клети ватници.
    Киев за три дни.

    17:00 14.12.2025

  • 73 гост

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Май":

    За какво и е НАТО на Украйна , когато оранжевия пуек заяви , че войни в Европа не са работа на САЩ ?? А с членство в ЕС така или иначе си осигурява подкрепа от Европа !!

    17:01 14.12.2025

  • 74 ХА ХА

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Па съм я бе":

    Колко диоптъра са ти очилата.

    17:01 14.12.2025

  • 75 Да уточним

    1 0 Отговор
    Украйна сключва индивидуални договори с всички страни от НАТО. Договорите са копие на договора на НАТО. Тази заблуда е за обществото, Русия е запозната с условната.

    17:01 14.12.2025

  • 76 Тракиец 🇺🇦

    2 0 Отговор
    Украйна трябва да се откаже от ЕС а не от НАТО..защото ЕС ще унищожи и съсипе Украйна...

    17:01 14.12.2025

  • 77 Мнение

    0 0 Отговор
    Старото НАТО скоро ще е история, ще има европейско НАТО и в него украинците ще амат най-силната армия.

    17:02 14.12.2025

  • 78 След дъжд качулка.

    1 0 Отговор
    То това НАТО и бай дрън му направиха войната. Пак на разходка търси проси и вече не мой ги носи тези евра и долари.

    17:04 14.12.2025

  • 79 УхльоФ

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Тодор Ангелов СтЗ":

    Тошка ама много З-та и С-та си сложил в една думичка-"възспиране на фашистки агресор като Русия...", избери си една от тях, баЗ ловя, че пак ще Згрешиш! Иначе Покрайнината няма нищо, всичко е англосаксонска разработка и остатък от съветското!

    17:04 14.12.2025

  • 80 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Абе нема лабаво... ша клекне":

    Да,ама майчица Русия такива ги праща в Колима.А от Колима никой не се е върнал жив.Ако не го наръга северен елен,ще го изяде бяла мемка.Язък за имотите му по света.

    17:04 14.12.2025

  • 81 Мир само след безусловна капитулация!

    0 0 Отговор
    Всичко което иска победителят Русия ще бъде изпълнено, включително и клоунът с пранги в Сибир! Иначе руснаците ще стигнат до полската граница!

    17:05 14.12.2025

  • 82 Та той и от майчиния си език

    0 0 Отговор
    се отказа!
    И от предизборните си обещания с които излъга народа.
    Та, къде е изненадата???

    17:06 14.12.2025

Новини по държави:
