Лили Иванова приключи националното си турне в София с 5-минутни овации (ВИДЕО)

14 Декември, 2025 11:08 588 7

  • лили иванова-
  • певица-
  • национално турне-
  • овации-
  • турне-
  • концерт-
  • ндк

Снощи се състоя последния концерт от националното турне на звездата в зала 1 на НДК

Лили Иванова приключи националното си турне в София с 5-минутни овации (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook/ Васил Къркеланов
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

С петминутни овации и изправена на крака публика приключи националното турне на Лили Иванова за тази година, предава БТА.

В зала 1 на НДК, изпълнена до краен предел за втора поредна вечер, най-голямото име в българската поп музика представи 17 песни – като най-доброто от най-доброто на нейната кариера, започнала през 1961 година.

Публиката се върна към началото на творческия път на Лили – с Camino (която през последните години звучи в по-удължен вариант – между 8 и 15 минути, в които освен себе си, виртуозни възможности демонстрират и солистите от бенда), за да мине през най-големите ѝ хитове през годините като „Искам те“, „Любовта е живот“, „Щурче“ и „Детелини“, съвременни поп класики като „Невероятно“, „Ветрове“ и „Присъда“, и да стигне до най-новото – „Два белега“, „Чуй душата ми“, „Ненужен спомен“, както и премиерното парче „Нищо не можеш да счупиш така, както можеш да счупиш сърцето...“.

Както всяко появяване на Лили Иванова пред публика, и този двучасов концерт бе изпълнен с музика, подкрепена от нестихващи ръкопляскания след всяка песен, ставане на крака и викове „Браво, Лили!“. След всяко парче Лили изказваше благодарност към почитателите си с няколко мили думи и грациозен поклон. Тя направи единственото по-дълго прекъсване, за да представи екипа си на сцената.

На сцената, както и на 12 декември, освен Grand LI Orchestra, бе оркестърът на Националния музикален театър с диригент маестро Константин Добройков. В бенда на Лили са Огнян Енев (пиано, тромпет, саксофон), Иван Йорgанов-Чери (китари), Xpucmo Мuxaлkoв (бас китара), Орлин Цветанов (цигулка), Росен Ватев (ударни), LaTiDa (беквокали) и Ангел Дюлгеров (китари, цигулка), който e музикален продуцент на целия репертоар. За всеки Лили намираше и по няколко шеговити реплики, като на финала на представянето се обърна към тях с думите: „Продължаваме или край?“.

Шегата бе уловена и от залата, и посрещната с поредната порция ръкопляскания. Шоуто продължи със сравнително новия ретро хит „Бурната река“ (2019, албум „Севдана“), който бе своеобразен мост към кулминацията на концерта, където с пълно гърло пяха всички – и Лили, и обожаващата я публика.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тази баба става все по-красива

    2 2 Отговор
    и апетитна с нарастването на банковата и сметка.

    Коментиран от #3

    11:12 14.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ПП.........

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тази баба става все по-красива":

    Все пак няма нищо лошо че на тези години работи показва нещо хубаво.

    11:13 14.12.2025

  • 4 Платени

    2 1 Отговор
    Овации!

    11:18 14.12.2025

  • 5 Аз си мислех

    0 0 Отговор
    че са 6 :(

    11:21 14.12.2025

  • 6 Бабоебка

    1 1 Отговор
    Чудесно! Сега е времето да я подгоните с нейните "Ветрове" и да я изметете.

    11:36 14.12.2025

  • 7 Нека да пиша

    1 0 Отговор
    Тя беше в музея в Египет,и разказваше за живота там..
    За срещатата и със Сети ,и синът му Рамзес II.
    Преди години питаха Лили Иванова как празнува Коледа . Тя каза ,че не празнува ,понеже по нейното вриме не е бил роден Иисус.

    11:46 14.12.2025