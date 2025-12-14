Лили Иванова приключи националното си турне в София с 5-минутни овации (ВИДЕО)

С петминутни овации и изправена на крака публика приключи националното турне на Лили Иванова за тази година, предава БТА.

В зала 1 на НДК, изпълнена до краен предел за втора поредна вечер, най-голямото име в българската поп музика представи 17 песни – като най-доброто от най-доброто на нейната кариера, започнала през 1961 година.

Публиката се върна към началото на творческия път на Лили – с Camino (която през последните години звучи в по-удължен вариант – между 8 и 15 минути, в които освен себе си, виртуозни възможности демонстрират и солистите от бенда), за да мине през най-големите ѝ хитове през годините като „Искам те“, „Любовта е живот“, „Щурче“ и „Детелини“, съвременни поп класики като „Невероятно“, „Ветрове“ и „Присъда“, и да стигне до най-новото – „Два белега“, „Чуй душата ми“, „Ненужен спомен“, както и премиерното парче „Нищо не можеш да счупиш така, както можеш да счупиш сърцето...“.

Както всяко появяване на Лили Иванова пред публика, и този двучасов концерт бе изпълнен с музика, подкрепена от нестихващи ръкопляскания след всяка песен, ставане на крака и викове „Браво, Лили!“. След всяко парче Лили изказваше благодарност към почитателите си с няколко мили думи и грациозен поклон. Тя направи единственото по-дълго прекъсване, за да представи екипа си на сцената.

На сцената, както и на 12 декември, освен Grand LI Orchestra, бе оркестърът на Националния музикален театър с диригент маестро Константин Добройков. В бенда на Лили са Огнян Енев (пиано, тромпет, саксофон), Иван Йорgанов-Чери (китари), Xpucmo Мuxaлkoв (бас китара), Орлин Цветанов (цигулка), Росен Ватев (ударни), LaTiDa (беквокали) и Ангел Дюлгеров (китари, цигулка), който e музикален продуцент на целия репертоар. За всеки Лили намираше и по няколко шеговити реплики, като на финала на представянето се обърна към тях с думите: „Продължаваме или край?“.

Шегата бе уловена и от залата, и посрещната с поредната порция ръкопляскания. Шоуто продължи със сравнително новия ретро хит „Бурната река“ (2019, албум „Севдана“), който бе своеобразен мост към кулминацията на концерта, където с пълно гърло пяха всички – и Лили, и обожаващата я публика.