Ищар включва София, Пловдив и Бургас в юбилейното си турне

Една от най-обичаните световни звезди – Ищар– се завръща триумфално на сцената, за да отпразнува 30 години музикална магия!

Подгответе се за грандиозен концерт, в който емблематичният ѝ глас, ориенталският заряд и латино страстта ще се слеят в едно незабравимо изживяване, обещават организаторите на концертите ѝ у нас.

В трите концертни вечери от световното ѝ турне на сцената към Ищар се присъединяват Alabina & The Gypsies – музиканти, носещи духа и автентичния стил на легендарните Gipsy Kings. На сцената ще прозвучат не само най-големите хитове на Ищар и Alabina, но и любимите на публиката класики на Gipsy Kings – горещи ритми, латино фиеста и неповторима енергия, която вдига всички на крака.

Очаквайте вечер, изпълнена с емоция, световни хитове и музика, която обединява култури и поколения.

Обиколката на звездата започва от Пловдив на 3 юни 2026 г. в Античния театър, след това тя се насочва към Бургас на 4 юни Летния театър.

София посреща Ищар на 5 юни 2026 г. и ще бъде последната ѝ спирка в България. Концертът ще се състои в зала 1 на НДК от 19:30 ч.