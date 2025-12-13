Ищар включва София, Пловдив и Бургас в юбилейното си турне

Една от най-обичаните световни звезди – Ищар– се завръща триумфално на сцената, за да отпразнува 30 години музикална магия!
Подгответе се за грандиозен концерт, в който емблематичният ѝ глас, ориенталският заряд и латино страстта ще се слеят в едно незабравимо изживяване, обещават организаторите на концертите ѝ у нас.
В трите концертни вечери от световното ѝ турне на сцената към Ищар се присъединяват Alabina & The Gypsies – музиканти, носещи духа и автентичния стил на легендарните Gipsy Kings. На сцената ще прозвучат не само най-големите хитове на Ищар и Alabina, но и любимите на публиката класики на Gipsy Kings – горещи ритми, латино фиеста и неповторима енергия, която вдига всички на крака.
Очаквайте вечер, изпълнена с емоция, световни хитове и музика, която обединява култури и поколения.
Обиколката на звездата започва от Пловдив на 3 юни 2026 г. в Античния театър, след това тя се насочва към Бургас на 4 юни Летния театър.
София посреща Ищар на 5 юни 2026 г. и ще бъде последната ѝ спирка в България. Концертът ще се състои в зала 1 на НДК от 19:30 ч.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #6
10:44 13.12.2025
2 Аман
Коментиран от #3
10:51 13.12.2025
3 а маати
До коментар #2 от "Аман":шо разчеква ката ношт
10:53 13.12.2025
4 ахахаха
Коментиран от #5
11:11 13.12.2025
5 Дядо Митьоo
До коментар #4 от "ахахаха":Пак добре,че не е Изаура...
11:31 13.12.2025
6 Гладиола
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":A,.... песни.. вие там нещо.... Баба Лили пее хубави песни.
11:45 13.12.2025