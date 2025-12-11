Новини
Тази вечер Род Стюарт изнася първия си концерт у нас

11 Декември, 2025 12:57 735 5

  • род стюарт-
  • концерт-
  • софия-
  • арена 8888-
  • турне

Шоуто в София е част от европейското му турне

Тази вечер Род Стюарт изнася първия си концерт у нас - 1
Снимка: Fest Team
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Род Стюарт ще изнесе тази вечер концерт в София като част от европейското си турне. „След повече от пет десетилетия на сцената певецът идва за първи път у нас по покана на Fest Team, в зала „Арена 8888 София“, за да представи най-големите си хитове и да сподели своята музикална история с българската публика“, коментират организаторите.

Концертът в София ще включва едни от най-запомнящите се песни от неговата кариера Maggie May, Have I Told You Lately That I Love You, Da Ya Think I’m Sexy, The First Cut is the Deepest, Forever Young и други.

През 2024 г. Род Стюарт издаде своя 33-ти студиен албум – Swing Fever, съвместен проект с пианиста Джулс Холанд и неговия Rhythm & Blues Orchestra (Warner Records). След успешна обиколка в Азия и Европа и финализирането на рекордно дългата си, 13-годишна серия от концерти в Лас Вегас – Rod Stewart: The Hits, музикалната икона ще докаже, че артистичният му пламък продължава да гори ярко, допълват от Fest Team.

Род Стюарт е роден в Лондон на 10 януари 1945 г. Силно повлиян от рокендрол вълната и вдъхновен от соул и блус традициите.

С над 250 милиона продадени албума и сингли на първите места в класациите по света, Род Стюарт е сред най-успешните изпълнители в историята на музиката. Неговият отличителен песъчлив глас, стил и текстове виреят успешно във всички жанрове – от рок, фолк и соул до ар ен би и джаз, превръщайки го в един от малкото артисти с албуми номер едно във всяко десетилетие от кариерата му, посочват от Fest Team. Сред отличията му се вписват и награди като ASCAP Founders за текстопис, най-продаван автор на New York Times, „Грами“ за жива легенда и рицарското звание, присъдено му през 2016 г. в Бъкингамския дворец за принос към музиката и благотворителните каузи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 5 Отговор
    Ще надъха пацаните от протеста за Източния фланг.

    12:59 11.12.2025

  • 2 замислен

    2 1 Отговор
    Сега очаквам гръмки заглавия от типа "Какво ли няма да направят Дебелия и Тиквата за да не отидем на протеста! дори и Род Стюард Докараха"! Само инспекторите от ДАИ не се изложат пак и да пращат шофьорите до банкомата.

    13:00 11.12.2025

  • 3 Хаха

    1 3 Отговор
    Дедо Род е на 80 за пенсия е отдавна

    Коментиран от #4

    13:08 11.12.2025

  • 4 Да,да

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хаха":

    Зел-дал. Това ще му бъде и последния тук, ако знае къде е.

    13:11 11.12.2025

  • 5 ДАИ

    1 1 Отговор
    Тоя даде доброволно

    13:26 11.12.2025