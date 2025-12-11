Тази вечер Род Стюарт изнася първия си концерт у нас

Род Стюарт ще изнесе тази вечер концерт в София като част от европейското си турне. „След повече от пет десетилетия на сцената певецът идва за първи път у нас по покана на Fest Team, в зала „Арена 8888 София“, за да представи най-големите си хитове и да сподели своята музикална история с българската публика“, коментират организаторите.

Концертът в София ще включва едни от най-запомнящите се песни от неговата кариера Maggie May, Have I Told You Lately That I Love You, Da Ya Think I’m Sexy, The First Cut is the Deepest, Forever Young и други.

През 2024 г. Род Стюарт издаде своя 33-ти студиен албум – Swing Fever, съвместен проект с пианиста Джулс Холанд и неговия Rhythm & Blues Orchestra (Warner Records). След успешна обиколка в Азия и Европа и финализирането на рекордно дългата си, 13-годишна серия от концерти в Лас Вегас – Rod Stewart: The Hits, музикалната икона ще докаже, че артистичният му пламък продължава да гори ярко, допълват от Fest Team.

Род Стюарт е роден в Лондон на 10 януари 1945 г. Силно повлиян от рокендрол вълната и вдъхновен от соул и блус традициите.

С над 250 милиона продадени албума и сингли на първите места в класациите по света, Род Стюарт е сред най-успешните изпълнители в историята на музиката. Неговият отличителен песъчлив глас, стил и текстове виреят успешно във всички жанрове – от рок, фолк и соул до ар ен би и джаз, превръщайки го в един от малкото артисти с албуми номер едно във всяко десетилетие от кариерата му, посочват от Fest Team. Сред отличията му се вписват и награди като ASCAP Founders за текстопис, най-продаван автор на New York Times, „Грами“ за жива легенда и рицарското звание, присъдено му през 2016 г. в Бъкингамския дворец за принос към музиката и благотворителните каузи.