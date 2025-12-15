Новини
Украйна атакува Москва и Белгород с дронове и ракети, в граничния град има сериозни разрушения
  Тема: Украйна

Украйна атакува Москва и Белгород с дронове и ракети, в граничния град има сериозни разрушения

15 Декември, 2025 04:29, обновена 15 Декември, 2025 04:39

Бойци на „Азов“ са разположени в Красноармейск с надеждата да пробият обкръжението около украинските войски

Украйна атакува Москва и Белгород с дронове и ракети, в граничния град има сериозни разрушения - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Силите за противовъздушна отбрана на Русия отблъскват атака на украински дронове срещу Москва.

15 дрона вече са свалени от началото на нощта, съобщи кметът на Москва Сергей Собянин в канала си на платформата Max.

Още новини от Украйна

„Атака на още три дрона, летящи към Москва, е отблъсната“, написа кметът.
Собянин по-рано съобщи за унищожаването на 12 дрона.

Ограничения за влизане и излизане на самолети са въведени два пъти на летищата Домодедово и Жуковски.

Украинските въоръжени сили нанесоха ракетен удар по Белгород.

Първоначалните данни сочат, че няма жертви, но има сериозни щети по комуналната инфраструктура, съобщи губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков в своя Telegram канал.

„Врагът нанесе ракетен удар по Белгород. Първоначалните данни сочат, че няма пострадали. Обстрелът е причинил значителни щети на инженерната инфраструктура“, пише той.

На мястото на инцидента работят аварийни и реагиращи служби.

Гладков отбеляза още, че са повредени прозорците на шест жилищни сгради и един частен дом. Информация за други последици се уточнява.

Украинските въоръжени сили са разположили бойци от Първи корпус на Националната гвардия „Азов“* в Красноармейск с надеждата да пробият обкръжението около украинските войски, съобщи източник от силите за сигурност пред РИА Новости.

„Подсилени украински нацисти от Първи корпус на Националната гвардия „Азов“* са спешно разположени в Красноармейск със задачата да се опитат да пробият казана на Червената армия“, каза източникът на агенцията.

В събота Министерството на отбраната съобщи за отблъскване на опит на украинските въоръжени сили да пробият към северните покрайнини на Красноармейск. В резултат на това са унищожени над 60 украински бойци, три танка и до 20 мотоциклета.

Според министерството бойците от Центъра продължават да унищожават групировка от украинските въоръжени сили, обкръжена в съседен Димитров.

Красноармейск образува единна агломерация с град Димитров. Той е бил ключов транспортен възел за украинската армия в Донбас. Превземането на този район ще им позволи да достигнат западните граници на ДНР и да продължат настъплението си в Запорожка област.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Опаа

    0 3 Отговор
    Още една добра вест.Още един руски генерал полковник е изстрелян в посока Кобзон.
    Оня дето уж бил превзел Купянск.Че и орден бил получил от бункеният гризач.

    04:45 15.12.2025

  • 2 Разбира се, че жертви няма.

    0 3 Отговор
    Две, три пияни ватенки са с навехнат крак.

    04:48 15.12.2025

  • 3 Опаа

    0 0 Отговор
    То инфото от Русия 😂😂😂
    Истината е около НУЛАТА.

    04:53 15.12.2025

Новини по държави:
