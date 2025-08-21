Новини
Кристофър Робин на 105 г. – момчето от „Мечо Пух“

21 Август, 2025 11:33 329 0

  • кристофър робин милн-
  • мечо пух

Историите за Мечо Пух, Прасчо, Йори и Тигър са създадени именно по повод игрите на Кристофър с неговите плюшени играчки

Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес се навършват 105 години от рождението на Кристофър Робин Милн – момчето, вдъхновило един от най-обичаните литературни герои в света. Роден на 21 август 1920 г. в Лондон, той остава в историята като прототип на малкия Кристофър Робин от книгите на баща му, писателя А. А. Милн.

Историите за Мечо Пух, Прасчо, Йори и Тигър са създадени именно по повод игрите на Кристофър с неговите плюшени играчки. Те оживяват в книгите, публикувани за пръв път през 1926 г., и бързо се превръщат в класика на детската литература.

Въпреки световната популярност, Кристофър Робин Милн не винаги се е чувствал комфортно в сянката на измисления си образ. По-късно той се дистанцира от литературната си слава и води по-спокоен живот като книжар и писател на мемоари.

Днес, повече от век след неговото раждане, името му остава завинаги свързано с вечните истории за Мечо Пух и Приятели – книги, които продължават да се четат от поколения деца и възрастни по целия свят.


