На 78 почина китаристът Боб Уиър, един от основателите на американската рок група Grateful Dead ВИДЕО

Китаристът Боб Уиър, един от основателите на американската рок група Grateful Dead, почина на 78-годишна възраст, съобщиха от семейството на музиканта.

„С дълбока тъга съобщаваме за смъртта на Боби Уиър. Той почина, заобиколен от близки. Почина от белодробни проблеми“, гласи съобщение, публикувано на официалната страница на китариста в Instagram.

Grateful Dead е сформирана през 1965 г. в Калифорния. Музикантите записват 13 студийни албума. През 2004 г. списание Rolling Stone класира Grateful Dead на 57-мо място в списъка си със 100-те най-велики изпълнители на всички времена.