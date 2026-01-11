Новини
Култура »
На 78 почина китаристът Боб Уиър, един от основателите на американската рок група Grateful Dead ВИДЕО

На 78 почина китаристът Боб Уиър, един от основателите на американската рок група Grateful Dead ВИДЕО

11 Януари, 2026 06:03, обновена 11 Януари, 2026 06:08 464 1

  • боб уеър-
  • музикант-
  • китарист-
  • починал-
  • grateful dead

Причина за смъртта му били белодробни проблеми, съобщиха близките му

На 78 почина китаристът Боб Уиър, един от основателите на американската рок група Grateful Dead ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китаристът Боб Уиър, един от основателите на американската рок група Grateful Dead, почина на 78-годишна възраст, съобщиха от семейството на музиканта.

„С дълбока тъга съобщаваме за смъртта на Боби Уиър. Той почина, заобиколен от близки. Почина от белодробни проблеми“, гласи съобщение, публикувано на официалната страница на китариста в Instagram.

Grateful Dead е сформирана през 1965 г. в Калифорния. Музикантите записват 13 студийни албума. През 2004 г. списание Rolling Stone класира Grateful Dead на 57-мо място в списъка си със 100-те най-велики изпълнители на всички времена.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.