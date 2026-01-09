Новини
136 години от рождението на Карел Чапек

9 Януари, 2026 06:00 2 072 8

Вижте някои от най-значимите творби на чешкия писател

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Карел Чапек е роден на 9 януари 1890 година в Мале Сватоньовице, Австро-Унгария (днес в Чехия).

Той е един от най-известните чешки писатели, драматурзи и журналисти, известен с научнофантастичните си произведения и въвеждането на термина "робот" в драмата си "R.U.R." (Rossum's Universal Robots), написана през 1920 година.

През 2025 година отбелязваме 135 години от рождението на Карел Чапек. Творчеството му остава забележителен принос към литературата, философията и развитието на научната фантастика.

Творчеството на Карел Чапек

Първите си публикации Карел Чапек прави през 1907 г. Голяма част от ранните му разкази (1908 – 1913), влезли в сборника „Градината на Краконош“ (1918) и „Сияйни дълбини“ (1916), са написани в съавторство с брат му Йозеф Чапек.

Размислите му върху философските проблеми на епохата и стремежът да открие противоречията в света са отразени в сборника с разкази „Разпятие“ (1917) и „Музикални разкази“ (1921), които са близки до стила на експресионизма. Търсенията на Чапек съвпадат с влиянието, което оказват прагматизмът и релативизмът върху философските възгледи на писателя – представата за „множественост“ на истините.

Много от произведенията му, между които и лиричната комедия „Разбойник“ (1920), са изградени като съпоставка на няколко „правди“. Световна известност му носят социално-фантастичните произведения: драмите „R.U.R.“ (1920) – въвела в употреба думата „робот“, „Средството Макропулос“ (1922), романите „Фабрика за Абсолют“ (1922), „Кракатит“ (1924).

Световната известност на Карел Чапек се дължи и на превода на пиесата му „R.U.R.“ на английски език малко след написването ѝ. Бърнард Шоу е сред първите почитатели на пиесата след появата на английския ѝ превод. В началото на 1920-те години издава пътните очерци „Писма от Италия“ (1923), „Писма от Англия“ (1924) и др.

В края на 1920-те и началото на 1930-те години пише главно хумористични произведения от късите жанрове: сборник „Разкази от единия джоб“, „Разкази от другия джоб“ (1929), книгата „Апокрифи“ (1932), детската книга „Дашенка, или животът на едно кученце“ (1933). Философското преодоляване на релативизма в мисленето на Чапек намира отражение в трилогията „Хордубал“ (1933), „Метеор“ (1934), „Обикновен живот“ (1934).

Връх в творчеството му е романът „Война със саламандрите“ (1936). С антифашистка и антивоенна насоченост са драмите „Бялата болест“ (1937), „Майка“ (1938) и др.


Чехия
Оценка 4.3 от 7 гласа.
  • 1 Нищо лично...!

    3 5 Отговор
    Ама тоя от снимката много ми прилича на...Бандера...

    Коментиран от #5

    11:19 09.01.2025

  • 2 Никой

    12 0 Отговор
    Чехите са малък славянски народ с много трагични обрати. Не е до - 3-те морета. Чешката култура трябва да се почита. Чапек е създател на термина - робот. Чапек има едни разкази - интересни.

    Коментиран от #4

    11:21 09.01.2025

  • 3 8484

    10 0 Отговор
    Браво. Нека се знае че "робот" е славянска дума. Не мога да понасям изкилифинченото и нищо незначесто съкращение "бот".

    11:45 09.01.2025

  • 4 Последния Софиянец

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "Никой":

    Те са от първите опълчили се на червената чума, сега са от най верните съюзници на Украина против пияния бункерен агресор!

    Коментиран от #8

    11:48 09.01.2025

  • 5 ТаУмВзе

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Нищо лично...!":

    Копейката лежи в тинята и му се привижда салам и бандера до като чака освободителите с галошите!

    11:50 09.01.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сандо

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Чехите са едни от най-мирните и покорни народи,неспособни на каквато и да е съпротива.Никаква съпротива както срещу червената чума,така и срещу кафявата.Една от най-развитите страни на Европа преди ВСВ,с удоволствие работи през цялата война за немците,като не проявява никаква борба нито срещу подялбата и,нито срещу окупатора и.А колкото до събитията през 68-а те са твърде хиперболизирани,за да се използват в идеологическата борба на Запада срещу социалистическата система.И тук можем само да припомним,че Съветския съюз е единствената държава,която е готова да се прпитече на помощ на нападнатата от Германия Чехия,но е спряна от Полша.

    18:27 09.01.2025