Легендата на Led Zeppelin Джими Пейдж стана на 82 г. (СНИМКА+ВИДЕО)

Легендарният китарист Джими Пейдж навърши 82 години. Основателят на бандата Led Zeppelin е роден на 9 януари 1944 г. Неговата изключителна музикална кариера обхваща повече от 60 години – от ранните му дни като сесиен музикант до лидер на банда и продуцент на групи, включително Yardbirds, Led Zeppelin, The Firm, Coverdale и Page и Page and Plant.

Той е роден в лондонското предградие Хестън и започва да свири, когато е едва на 12. Първата група, към която се присъединява, е Red E. Lewis and the Red Caps. По-късно свири за The Crusaders, с които участва в турнета и издава първия сингъл със свое участие - „The Road to Love“, издаден през 1962 година.



"Още от 50-те години, когато се появи рокендролът, знаех, че искам да правя точно това. Не мислех, че ще успея, да ви кажа, но просто знаех, че искам да съм част от това", казва Пейдж за Ескуайър, цитиран от "Свободна Европа"

По-късно учи в колежа по изкуство в Съри, Англия, като не спира да свири. Между 1963 и 1966 записва с групи като The Rolling Stones, The Who и The Kinks.

След участието си в Yardbirds, създава групата Led Zeppelin през 1968 г, на която е китарист, композитор и продуцент. В състава са още вокалистът Робърт Плант, барабанистът Джон Бонъм и басистът Джон Пол Джоунс.

По това време Пейдж вече е натрупал достатъчно професионален опит и има конкретна визия за това каква музика ще прави бандата. Тя създава 8 студийни албума за 10 години и става една от най-популярните и продавани групи.



През 1980 г. Бонъм умира от задушване, свързано с алкохол. Групата се разпада, а Пейдж отказва да свири известно време.



"Беше страхотно да се работи с него", казва по-късно китаристът. "Това е толкова трагична загуба, най-малкото заради музиката, която можеше да направи през всичките тези години".



През 80-те и 90-те Пейдж участва в няколко музикални групи - XYZ, Firm, Honeydrippers, Coverdale-Page и Page and Plant. През последните две десетилетия той активно се занимава с осъвременяването на записите на Лед Цепелин и нагаждането им към дигиталната ера.

Имал многобройни връзки през годините, от които има три деца.

"Когато погледна назад", казва Джими Пейдж, "имам чувството, че животът ми е бил очарователен".