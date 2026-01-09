Новини
Легендата на Led Zeppelin Джими Пейдж стана на 82 г. (СНИМКА+ВИДЕО)

9 Януари, 2026 08:34 3 735 21

  • джими пейдж-
  • китарист-
  • led zeppelin-
  • рожден ден

Вижте любопитни подробности за китариста

Легендата на Led Zeppelin Джими Пейдж стана на 82 г. (СНИМКА+ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Легендарният китарист Джими Пейдж навърши 82 години. Основателят на бандата Led Zeppelin е роден на 9 януари 1944 г. Неговата изключителна музикална кариера обхваща повече от 60 години – от ранните му дни като сесиен музикант до лидер на банда и продуцент на групи, включително Yardbirds, Led Zeppelin, The Firm, Coverdale и Page и Page and Plant.

Той е роден в лондонското предградие Хестън и започва да свири, когато е едва на 12. Първата група, към която се присъединява, е Red E. Lewis and the Red Caps. По-късно свири за The Crusaders, с които участва в турнета и издава първия сингъл със свое участие - „The Road to Love“, издаден през 1962 година.

"Още от 50-те години, когато се появи рокендролът, знаех, че искам да правя точно това. Не мислех, че ще успея, да ви кажа, но просто знаех, че искам да съм част от това", казва Пейдж за Ескуайър, цитиран от "Свободна Европа"

По-късно учи в колежа по изкуство в Съри, Англия, като не спира да свири. Между 1963 и 1966 записва с групи като The Rolling Stones, The Who и The Kinks.

След участието си в Yardbirds, създава групата Led Zeppelin през 1968 г, на която е китарист, композитор и продуцент. В състава са още вокалистът Робърт Плант, барабанистът Джон Бонъм и басистът Джон Пол Джоунс.

По това време Пейдж вече е натрупал достатъчно професионален опит и има конкретна визия за това каква музика ще прави бандата. Тя създава 8 студийни албума за 10 години и става една от най-популярните и продавани групи.

През 1980 г. Бонъм умира от задушване, свързано с алкохол. Групата се разпада, а Пейдж отказва да свири известно време.

"Беше страхотно да се работи с него", казва по-късно китаристът. "Това е толкова трагична загуба, най-малкото заради музиката, която можеше да направи през всичките тези години".

През 80-те и 90-те Пейдж участва в няколко музикални групи - XYZ, Firm, Honeydrippers, Coverdale-Page и Page and Plant. През последните две десетилетия той активно се занимава с осъвременяването на записите на Лед Цепелин и нагаждането им към дигиталната ера.

Имал многобройни връзки през годините, от които има три деца.

"Когато погледна назад", казва Джими Пейдж, "имам чувството, че животът ми е бил очарователен".


Великобритания
  • 1 Идън

    11 1 Отговор
    Сър Джими- 2005 год - офицер - 2009- командир на ордена на Британската империя.

    Коментиран от #2

    20:06 14.01.2024

  • 2 Сид Вишъс

    2 18 Отговор

    До коментар #1 от "Идън":

    долен джендър и се ухилил за капак! при въвеждането им в залата на рокенрола група ХАРТ ан и нанси уилсън изпяха стеруей то хевън 10 пъти по добре от Цепелините пенсионери!!!!!

    Коментиран от #3, #4, #5, #6, #7, #8

    21:42 14.01.2024

  • 3 Ветеран от Протеста

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сид Вишъс":

    По времето на Комунизма ,това беше Забранена ,Упадъчна музика..На фона на руския шансон и естрадната музика ,която цареше в Комунистическия Лагер,зад Желязната завеса,това беше нещо Извънземно...

    23:09 14.01.2024

  • 4 Бай Иван

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сид Вишъс":

    Що ли като са по-добри както твърдиш то Робърт Плант, Пейдж и Джон Бонъм нищо, че е починал преди 43 години са на водещите места в класациите за всички времена всеки в неговата си сфера. Гледал съм въпросното изпълнение /даже Обама и жена му бяха в залата/ и мога да кажа че беше много добро но оригинала винаги е един.Честит юбилей на Педж. Заради такива китаристи се хваща електрическата 🎸 и никога не се оставя

    Коментиран от #10

    23:23 14.01.2024

  • 5 Бай Иван

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сид Вишъс":

    Що ли като са по-добри както твърдиш то Робърт Плант, Пейдж и Джон Бонъм нищо, че е починал преди 43 години са на водещите места в класациите за всички времена всеки в неговата си сфера. Гледал съм въпросното изпълнение /даже Обама и жена му бяха в залата/ и мога да кажа че беше много добро но оригинала винаги е един.Честит юбилей на Педж. Заради такива китаристи се хваща електрическата 🎸 и никога не се оставя

    Коментиран от #9

    23:23 14.01.2024

  • 6 Бай Иван

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сид Вишъс":

    Що ли като са по-добри както твърдиш то Робърт Плант, Пейдж и Джон Бонъм нищо, че е починал преди 43 години са на водещите места в класациите за всички времена всеки в неговата си сфера. Гледал съм въпросното изпълнение /даже Обама и жена му бяха в залата/ и мога да кажа че беше много добро но оригинала винаги е един.Честит юбилей на Педж. Заради такива китаристи се хваща електрическата 🎸 и никога не се оставя

    23:24 14.01.2024

  • 7 Бай Иван

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сид Вишъс":

    Що ли като са по-добри както твърдиш то Робърт Плант, Пейдж и Джон Бонъм нищо, че е починал преди 43 години са на водещите места в класациите за всички времена всеки в неговата си сфера. Гледал съм въпросното изпълнение /даже Обама и жена му бяха в залата/ и мога да кажа че беше много добро но оригинала винаги е един.Честит юбилей на Педж. Заради такива китаристи се хваща електрическата китара и никога не се оставя.

    Коментиран от #15

    23:25 14.01.2024

  • 8 Бай Иван

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сид Вишъс":

    Що ли като са по-добри както твърдиш то Робърт Плант, Пейдж и Джон Бонъм нищо, че е починал преди 43 години са на водещите места в класациите за всички времена всеки в неговата си сфера. Гледал съм въпросното изпълнение /даже Обама и жена му бяха в залата/ и мога да кажа че беше много добро но оригинала винаги е един.Честит юбилей на Педж. Заради такива китаристи се хваща електрическата китара и никога не се оставя.

    23:25 14.01.2024

  • 9 Сид Вишъс

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "Бай Иван":

    Само се заяждам,брат! Цепелин са велики! Завинаги!!! Форевър енд евър!!!

    23:30 14.01.2024

  • 10 Сид Вишъс

    3 9 Отговор

    До коментар #4 от "Бай Иван":

    Хвала за великите думи за великата група,бай Иване!Предполагам,че сме набори,но сега едва ли някой слуша блек дог на Цепелин.Само Барак Обама и жена му.

    23:36 14.01.2024

  • 11 БайПетко

    0 7 Отговор
    тази госпожичка дъщеря му ли е ???

    Коментиран от #12, #13, #18, #19

    00:02 15.01.2024

  • 12 Сид Вишъс

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "БайПетко":

    Пеца,аз едва ли ще доживея до 80 години,но така като я гледам,му е внучка.Бъди здрав!!!

    00:10 15.01.2024

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Сид Вишъс

    0 9 Отговор
    Това което свирят Цепелин не е никакъв рокенрол ,а чист хардрок и е срамота Пейдж да не го знае. Но деменцията не прощава никому! Кухавелник балшой.

    00:38 15.01.2024

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Идън

    10 0 Отговор
    Записът на клипа е от 1970 год в Албърт Хол. Китарата на Джими е Гибсън Лес Пол. Старо- но златно. За съжаление вече не се прави такава музика...Гениални.

    12:04 15.01.2024

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 37т

    2 0 Отговор
    Велик.....

    08:48 09.01.2026

  • 21 Джаго

    1 1 Отговор
    То пък кой ли слуша такива упадъчни наркоманизирани обратни, къде феновете им немат два лева за кючекчийки. Купона на паралийте и елита е при нас.

    09:10 09.01.2026