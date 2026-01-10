Представиха гордостта на етруските - "Химера от Арецо" - в самостоятелна зала в музея на Флоренция

Етруската бронзова скулптура, известна като „Химера от Арецо“, бе изложена в самостоятелна зала със специално осветление в Националния археологически музей на Флоренция.

Смятана за един от най-добрите образци на етруска скулптура, статуята, с лъвска глава и тяло, змийска опашка и стърчаща козя глава, изглежда на посетителите сякаш е под театрални прожектори. Както каза директорът на музея Даниеле Федерико Марас, залата, напълно ремонтирана, за да побере Химера, позволява на зрителите да се възхищават на скулптурата, сякаш е „на театрална сцена“.

„Творбата, датираща от V век пр.н.е., е в добро състояние. Преди показването си статуята е преминала инспекция и наблюдение. Вярвам, че няма да са необходими реставрационни дейности поне две години“, каза той. Директорът обясни, че тъмният цвят на Химера не е естествен; първоначално е бил цветът на бронза, от който е направена. По време на управлението на Козимо I де Медичи, малко след откриването ѝ през 1553 г. в Арецо, върху скулптурата е нанесен специален тъмен защитен слой. „Нашата задача е да следим състоянието на бронза под това покритие“, обясни източникът на агенцията.

Когато е открита, на статуята е липсвала змийската ѝ опашка, която е реставрирана през 1785 г. Химера най-вероятно е била част от скулптурна група, представяща древна митология. Самата Химера, съчетаваща ревящ лъв, ранена коза и змия, е имала дълбоко свещено значение сред древните етруски. Това се вижда по-специално от надписа, запазен на предната ѝ лапа, означаващ „свещеност“ и „дар за божеството“. „Химера е доста често срещана фигура в древната митология и не е без политическо значение. Тя е изображение на бунтовен народ, бунт, който в крайна сметка е потушен и отбелязва триумфа на аристокрацията. Заслужава да се отбележи, че Медичите също са използвали Химера за политически цели, когато са водили война срещу папската Сиена. Папата е представлявал Рим, чийто символ, Капитолийската вълчица, също е етруска бронзова статуя. Така Химера е била противопоставена на вълчицата“, обясни Марас. Той отбеляза, че Химера, която е била изложена за първи път в Палацо Векио, е служила на Медичите, за да обединят хората като „наследници“ на древна Етрурия. „Смятало се е, че етруските са били по-миролюбиви от римляните“, отбеляза директорът. С течение на времето следите от етруските в Тоскана почти изчезват поради активната миграция на народите.

Химера от Арецо се помещава в Археологическия музей от 1880 г. и почти никога не е бил изнасяна. Това е първият археологически музей в Италия, основан от Виктор Емануил II Савойски малко след обединението на Италия, когато Флоренция служи за кратко като столица на кралството (1865-1871). Първоначално в него са се съхранявали етруски артефакти, предимно от колекцията на Медичите. През 1880 г. обаче е обединен с Египетския музей и до ден днешен Археологическият музей притежава голяма колекция от египетски артефакти. „По този начин се срещат две древни цивилизации“, каза директорът.