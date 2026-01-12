Филмът „Hamnet“ за младия Уилям Шекспир е големият победител на наградите „Златен глобус“

Филмът на Клои Джао „Hamnet“ (2025), разказващ за младия Уилям Шекспир, спечели наградата „Златен глобус“ за най-добър филм – драма, предаде телевизия CBS, която излъчи церемонията.

За наградата се състезаваха още „Франкенщайн“ (2025) на Netflix, трилърът „Тайният агент“ (2025), „Sentimental Value“ (2025) на Йоахим Триер, „Sinners“ (2025) и „Just a Few Things“ на режисьора Джафар Панахи.

„One Battle After Another“ (2025) на Пол Томас Андерсън спечели три награди „Златен глобус“ – за най-добър филм – мюзикъл или комедия, както и за най-добър режисьор и сценарий. „Тайният агент“ (2025) спечели наградата за най-добър международен филм. „The Pitt“ (2025) спечели „Златен глобус“ за най-добър драматичен сериал, а „Adolescence“ (2025) беше обявен за най-добър минисериал.

Бразилският актьор Вагнер Моура, който участва в трилъра „Тайният агент“ (2025), спечели наградата „Златен глобус“ за най-добър актьор във филм – драма.

Сред другите претенденти за наградата бяха Джоел Еджъртън за филма му „Влакови мечти“ (2025), Оскар Айзък за ролята му на учения Виктор Франкенщайн във „Франкенщайн“ (2025), Дуейн Джонсън за ролята му на боец ​​по смесени бойни изкуства в „Разбиващата машина“ (2025), Майкъл Б. Джордан за филма му „Грешници“ (2025) и Джереми Алън Уайт за ролята му на музиканта Брус Спрингстийн в „Спрингстийн: Избави ме от нищото“ (2025).

Тимоти Шаламе спечели „Златен глобус“ за най-добър актьор в мюзикъл или комедия за ролята си във филма „Marty Supreme“ (2025), побеждавайки Леонардо ди Каприо за „One Battle After Another“ (2025), Джордж Клуни за „Jay Kelly“ (2025), Итън Хоук за „Blue Moon“ (2025), Лий Бюнг-хун за „By Elimination“ и Джеси Племънс за „Bugonia“ (2025) на Йоргос Лантимос.

Шведският актьор Стелан Скарсгард спечели наградата за най-добър поддържащ актьор за превъплъщението си в режисьора Густав Борг във филма на Йоахим Триер „Sentimental Value“ (Affeksjonsverdi, 2025). Други претенденти в тази категория бяха Бенисио дел Торо и Шон Пен за „One Battle After Another“ (2025), Джейкъб Елорди за ролята му на чудовището на Франкенщайн във филма на Netflix със същото име, Пол Мескал за „Hamnet“ (2025) и Адам Сандлър за Дж. К.

Ирландската актриса Джеси Бъкли, която играе Агнес в „Хамнет“ (2025), спечели наградата „Златен глобус“ за най-добра актриса във филм – драма.

За победата в тази категория се състезаваха и носителките на „Оскар“ Дженифър Лорънс и Джулия Робъртс за ролите си съответно в „Умри, любов моя“ (2025) и „След лова“ (2025); норвежката актриса Ренате Рейнсве за ролята си на дъщерята на режисьора в „Сентиментална стойност“ (2025), Теса Томпсън за „Хеда“ (2025); и френската актриса Ева Виктор за „Съжалявам, скъпи“ (2025).

Роуз Бърн спечели „Златен глобус“ за най-добра актриса във филм – комедия или мюзикъл за ролята си в „Ако имах крака, щях да те ритна“ (2025). Нейните конкурентки в тази категория включваха Синтия Ериво („Злата: Завинаги“, 2025), Кейт Хъдсън („Song Sung Blue“, 2025), Ема Стоун („Bugonia“, 2025), Chase Infinity („One Battle After Another“, 2025) и Аманда Сейфрид („Заветът на Ан Лий“, 2025).

Наградите „Златен глобус“, връчвани ежегодно от Асоциацията на чуждестранните журналисти, акредитирани в Холивуд, са втори по престиж в Съединените щати след „Оскарите“. Наградите се връчват въз основа на резултатите от предходната година в повече от две дузини категории, обхващащи кино и телевизия.