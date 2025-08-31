Новини
Почина поетът и преводач Кирил Кадийски

Опелото ще бъде във вторник, 02.09. от 11 ч. в "Свети седмочисленици"

Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Почина поетът Кирил Кадийски, съобщи Людмил Димитров, цитиран от dariknews.bg.

"Без него ще бъде по-тихо, по-скучно, по-празно - не само в литературата. И тази тишина, скука, празнота няма кой да запълни, разведри, разсее", пише Димитров.

Кирил Кадийски е български поет, есеист, преводач, дипломат. Кирил Кадийски е между най-известните български преводачи на поезия. Превел е на български множество френски и руски поети, между които Франсоа Вийон, Виктор Юго, Шарл Бодлер, Пол Верлен, Стефан Маларме, Артюр Рембо, Гийом Аполинер, Блез Сандрар, Фьодор Тютчев, Иван Бунин, Александър Блок, Максимилиан Волошин, Борис Пастернак и други. Превел е и почти цялото творчество на Молиер. Известни са и неговите преводи на сонетите на Шекспир.

Негови книги са излезли и в Испания, Италия, Гърция, Сърбия, Румъния и Република Македония. Стиховете му са преведени на английски, немски, полски, словашки, унгарски, турски, руски, беларуски, украински, финландски, шведски и други езици. Участник е в едни от най-престижните международни форуми на поетите като Биеналето на поезията в Лиеж, Белгия, Стружките вечери на поезията, Международния фестивал на поезията в Троа Ривиер, Канада. Кадийски е член-учредител на движението на поетите-франкофони Cap à l’Est.

Опелото ще бъде във вторник, 02.09. от 11 ч. в "Свети седмочисленици".


София / България
